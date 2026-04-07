Ούτε καν οι εξωκοινοβουλευτικοί της κυβέρνησης δεν θα συμφωνούν με το ασυμβίβαστο

Κρίνοντας από το πώς υποδέχθηκαν ο Τύπος και η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ (και όχι μόνο) την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο βουλευτή-υπουργού και ειδικά με τον τρόπο που περιγράφηκε, διαπιστώνει κανείς ότι η ιδέα σχεδόν έπεσε στο κενό.

Ηδη διατυπώνονται απορίες ως προς την σκοπιμότητα μίας τέτοιας δήλωσης σε αυτήν την συγκυρία και αν θέλει κανείς να κινηθεί στη σφαίρα της λογικής ή λογικοφανούς εξήγησης, μάλλον θα καταλήξει στο ότι σκοπός ήταν απλώς να θολώσουν λίγο τα νερά, τώρα που η κυβέρνηση δέχεται πίεση.

Κατά τα λοιπά, δεν φαίνεται να υπάρχει ούτε ένας βουλευτής που να βλέπει θετικά την πρόταση του ασυμβίβαστου, ενώ αρχίζουν να διατυπώνονται και νομικές ενστάσεις. Είναι δε ζήτημα το αν και οι (πολλοί) εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί, αναπληρωτές και υφυπουργοί της κυβέρνησης συμφωνούν με το ασυμβίβαστο (με ελάχιστες εξαιρέσεις), δεδομένου και ότι οι περισσότεροι από αυτούς ετοιμάζονται να πολιτευτούν…