Η αναβολή της ΚΟ και η προσπάθεια του Μαξίμου να κατευνάσει τους βουλευτές

Υπό κανονικές συνθήκες, αυτές τις ημέρες και πριν την Πρωτομαγιά θα συνεδρίαζε η ΚΟ της ΝΔ. Όμως φαίνεται ότι οι συνθήκες δεν είναι και τόσο κανονικές και έτσι αποφασίστηκε η αναβολή της συνεδρίασης για μία εβδομάδα.

Στις 7 Μαΐου λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έρθει αντιμέτωπος με την γνωστή δυσφορία και γκρίνια των βουλευτών, οι οποίοι μέχρι στιγμής μιλούν είτε στο παρασκήνιο, είτε στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και αντιδρούν στα όσα ο Πρωθυπουργός είχε εξαγγείλει προ ημερών για τον ρόλο του βουλευτή, τα ρουσφέτια κ.λπ. Αυτό που ενόχλησε περισσότερο ήταν η σκέψη για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας, που εκλήφθηκε ως ένδειξη υποτίμησης των εκλεγμένων εκπροσώπων των βουλευτών.

Δεν μπορεί να προεξοφληθεί πώς θα εκδηλωθούν οι αντιδράσεις στην συνεδρίαση της ΚΟ, σίγουρο είναι όμως ότι αυτές τις ημέρες επιχειρείται ο κατευνασμός των βουλευτών, εν όψει εκλογών και υπό την πίεση των δημοσκοπικών απωλειών…