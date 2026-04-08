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Αιχμές Μπουκώρου για επιλεκτική διαβίβαση στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
14:30 - 08 Απρ 2026

Αιχμές Μπουκώρου για επιλεκτική διαβίβαση στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
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Αιχμές για επιλεκτική διαβίβαση στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άφησε ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος, το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης, μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90,1». Μάλιστα, τοποθετήθηκε και σχετικά με τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας πως «πρέπει ο κάθε βουλευτής κατά συνείδηση να τοποθετηθεί».  

«Άσχετα με το τι λένε τα κόμματα ο βουλευτής που θα πάει να ψηφίσει για μια τέτοια άρση ασυλίας πρέπει να βάλει απέναντί του μόνο τη συνείδησή του και με αυτή να συζητήσει για το τι θα κάνει», υποστήριξε ο ίδιος.

Ωστόσο, εξίσου ενδιαφέρουσα ήταν η τοποθέτησή του και σχετικά με τον τρόπο που διαμορφώθηκε η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ονόματα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή. Σημειωτέον ένα από τα ονόματα είναι και το δικό του. Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος σχετίζεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά ο λόγος είναι εντελώς διαφορετικός, αφού πριν από πέντε χρόνια ο κ. Μπουκώρος είχε κάνει καταγγελία για καταγγελίες για παρατυπίες στον Οργανισμό.

Σε σχέση, λοιπόν, με τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το δικό του όνομα σε αυτήν, είπε:

«Από τον Ιούλιο του ‘21 είχα καταγγείλει τις εικονικές καταστάσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό για το οποίο ξεκίνησε όλη η εισαγγελική έρευνα περίπου την εποχή που ξεκινούσε η εισαγγελική έρευνα. Είχα πει ότι κάποιοι με πλαστά ενοικιαστήρια καρπώνονται εκτάσεις του δημοσίου και απομυζούν τους πόρους του ΟΠΕΚΕΠΕ.»

Σημείωσε, ακόμη, πως «οι διάλογοι από μόνοι τους δεν λένε τίποτα», τονίζοντας ότι «αν οι διάλογοι οδηγούν στη δικαίωση νόμιμων δικαιούχων με νόμιμα δικαιώματα δεν αξίζουν τίποτα, είναι μόνο για εντυπώσεις». Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή «αν οι διάλογοι οδηγούν στην πληρωμή ανθρώπων που δεν δικαιούταν να πληρωθούν εκεί είναι άλλο κι έρχονται να ενισχύσουν το αποδεικτικό υλικό», υποστήριξε.

Σημείωσε, ωστόσο, πως εν προκειμένω «έχουν κυριαρχήσει οι διάλογοι, ο ανταγωνισμός για το πώς θα πρωτοδιαρρεύσουν οι διάλογοι γιατί μένουμε στις εντυπώσεις. Αν πάμε στην ουσία όχι μόνο θα δούμε τι έκαναν οι 11 βουλευτές, θα δούμε και ποιοι είναι οι πραγματικοί απατεώνες που απομύζησαν τους πόρους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοί είναι αυτοί που δικάζονται στις αίθουσες των ακροατηρίων, είναι αυτοί που κατήγγειλα και το ’18».

Ερωτηθείς τι εννοεί με την φράση του «αν μπορείς να επιλέγεις ποιους θα στείλεις στο διαβιβαστικό μπορείς να επιλέγεις και ποιους θα ηχογραφήσεις», ο κ. Μπουκώρος είπε:

«Εσείς δεν θα κάνατε την ανάλογη σκέψη στην θέση μου; Δεν θέλω να μιλήσω· ό,τι είπα, είπα γιατί δεν βολεύει και την υπερασπιστική μου τακτική. Πρέπει να επικεντρωθώ σε αυτό για το οποίο αδίκως κατηγορούμαι (και) να το αντιμετωπίσω. Ελπίζω αρμόδιες υπηρεσίες θα το ερευνήσουν και θα δώσουν τις πειστικές απαντήσεις που οφείλουν να δώσουν.»

«Εγώ επιβεβαιώνομαι για τη γνώση, επιβεβαιώνομαι για τις καταγγελίες για τα όσα γινόντουσαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά είμαι κι ελεγχόμενος πως όλα αυτά πάνε μαζί;», διερωτήθηκε αφήνοντας σαφείς αιχμές για σκοπιμότητες.

Βέβαια, στη συνέχεια αρνήθηκε την ύπαρξη τέτοιου ενδεχομένου, αλλά έκανε λόγο για ενδεχόμενες «αστοχίες» και «αβλεψίες». Σε αυτό το πλαίσιο, είπε πως «μπορεί να έφυγαν από το μικροσκόπιο του ελέγχου τα μεγάλα γεγονότα» κι έτσι τώρα η συζήτηση να «επικεντρώνεται» σε «επουσιώδη γεγονότα».

«Πολλά μπορεί να πει κανένας, το θέμα είναι ότι αυτό το ζήτημα έρχεται από μακριά και ως φαίνεται πάει μακριά. Θέλω να πιστεύω, είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν αρχές αρμόδιες να το λάβουν στο μικροσκόπιο του ελέγχου», είπε ακόμη.

Όσο για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σημείωσε ότι ο ίδιος δεν στράφηκε εναντίον της, αναγνωρίζει πως «κάνει τη δουλειά της», αλλά σημείωσε: «το αν πήρε το πρέπον υλικό προδικασίας όμως δεν παίζει κάποιο ρόλο;».

Στην ερώτηση της δημοσιογράφου, Νίκης Λυμπεράκη, εάν εννοεί πως από την Αθήνα μπορεί να έγινε επιλεκτική διαβίβαση στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο κ. Μπουκώρος απάντησε: «Έγινε αυτό, έγινε από την αρμόδια υπηρεσία. Εγώ δεν μίλησα για πολιτικά πρόσωπα, μίλησα για την αρμόδια υπηρεσία: “Έκανε σωστά τη δουλειά της;”», είπε χαρακτηριστικά και προσέθεσε:

«Και δεν σημαίνει σε τέτοιες ειδικά υπηρεσίες, αν δεν γίνεται σωστά η δουλειά για το γραφειοκρατικό κομμάτι, ότι έχει πλήρη γνώση ή και καθόλου γνώση ο πολιτικός προϊστάμενος».

Στην ερώτηση εάν ο ίδιος δίνει κάποια απάντηση στο γιατί να έγινε screening για το ποια ονόματα θα δοθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελίας, ο κ. Μπουκώρος απέφυγε και πάλι να γίνει σαφέστερος, λέγοντας:

«Έλα ντε γιατί; Και πάλι μέσα ο Μπουκώρος που καταγγέλλει τις εικονικές καταστάσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ τρεις μήνες νωρίτερα; Ας βγάλουν οι ακροατές τα συμπεράσματά τους».

Για την άρση ασυλίας να τοποθετηθεί ο κάθε βουλευτής κατά συνείδηση

«Εδώ συζητάμε μια υπόθεση που εμείς λέμε ότι ήταν στο πλαίσιο των καθηκόντων μας ή της πολιτικής μας δραστηριότητας, όπως το Σύνταγμα προβλέπει, εκεί πρέπει ο κάθε βουλευτής κατά συνείδηση να τοποθετηθεί», είπε ο κ. Μπουκώρος και συμπλήρωσε:

«Άσχετα με το τι λένε τα κόμματα, άσχετα με το τι λένε οι ελεγχόμενοι βουλευτές, άσχετα με το οτιδήποτε άλλο ο βουλευτής που θα πάει να ψηφίσει για μια τέτοια άρση ασυλίας πρέπει να βάλει απέναντί του μόνο τη συνείδησή του και με αυτή να συζητήσει για το τι θα κάνει. Και βεβαίως εμείς που ζητήσαμε την άρση της ασυλίας μας, για να είμαστε και συνεπείς με αυτό που ζητήσαμε, πρέπει να την ψηφίσουμε.»

Ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού: Ο πρωθυπουργός «έριξε μια πρόταση», δεν έχω προλάβει να το σκεφτώ

Σχετικά με το ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού, ο ίδιος είπε: «Ο πρωθυπουργός, όπως έχει την ευθύνη, έριξε μια πρόταση στο τραπέζι του δημοσίου διαλόγου, δεν σημαίνει ότι θα εφαρμοστεί όπως ακριβώς, πρωτόλεια την έριξε. Πάντως πρέπει να αναζωογονήσουμε το πολιτικό μας σύστημα με αλλαγές και μεταρρυθμίσεις.»

Προσέθεσε, δε: «Δεν είχα το χρόνο αυτές τις μέρες να κάνω τέτοιες σκέψεις πολυτελείας σε βάθος αλλά είναι σταθερή μου άποψη ότι ό,τι δεν ανανεώνεται πεθαίνει.»

Ποια είναι η γνώμη σας για την πρόταση του πρωθυπουργού για ασυμβίβαστο; Ψηφίστε εδω

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