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ΠΑΣΟΚ: Η «μεγάλη τομή» Μητσοτάκη για ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή οδηγείται σε φιάσκο
Πολιτική
16:28 - 08 Απρ 2026

ΠΑΣΟΚ: Η «μεγάλη τομή» Μητσοτάκη για ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή οδηγείται σε φιάσκο

Reporter.gr Newsroom
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Με ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχετικά με τη συνέντευξη του Κυβερνητικού Εκπροσώπου στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ τονίζει ότι η προβαλλόμενη ως «μεγάλη μεταρρύθμιση» του πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας φαίνεται να οδηγείται σε αδιέξοδο.

Στην ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει αναλυτικά: «Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι και η «μεγάλη τομή» που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για ασυμβίβαστο Υπουργού-Βουλευτή ετοιμάζεται να πάει… κουβά, για να χρησιμοποιήσουμε την αγαπημένη φράση του κ. Μαρινάκη.

Σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ δεν προλαβαίναμε να μετράμε τα «αν γίνει», «αν προχωρήσει» του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.

Ο κ. Μητσοτάκης όντας με την πλάτη στον τοίχο επιστράτευσε ένα πρόχειρο επικοινωνιακό πυροτέχνημα συνοδευόμενο από τις βαρύγδουπες υποσχέσεις για ρήξη με το «βαθύ κράτος», το πελατειακό κράτος που έστησε η κυβέρνηση του και ο ίδιος δηλαδή, για να αποπροσανατολίσει από το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο πρωταγωνιστούν τα στελέχη του.

Και κάτι τελευταίο:

Ο κ. Μαρινάκης εγκάλεσε σήμερα την αναπληρώτρια τομεάρχη Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, Μαρινίκη Θεοδώρου, γιατί εξέφρασε την άποψη της με σοβαρότητα, σεβασμό προς τη συνομιλήτρια της και ακρίβεια.

Στη ελληνική δημοκρατία όπως έχει δικαίωμα η κα. Σώτη Τριανταφύλλου να δηλώνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν δικαιούται να μιλά με ηθικούς όρους, το ίδιο δικαίωμα έκφρασης έχει και οποιοσδήποτε άλλος διαφωνεί με τη θέση της και πιστεύει ότι δεκάδες στελέχη και ψηφοφόροι ενός δημοκρατικού προοδευτικού κόμματος δεν στερούνται ηθικού τεκμηρίου για να τοποθετούνται για τη διαφθορά που παράγει η «επιτελική» κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Εκτός και αν στη δημοκρατία «made in Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη», ισχύει κάτι διαφορετικό.

Μαθήματα περί «θεσμικών ορίων » δεν είναι σε θέση να κάνει ο Εκπρόσωπος της κυβέρνησης που έστησε ένα δυσώδες παρακράτος υπονομεύοντας το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εθνική ασφάλεια».

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