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Επέστρεψε «αθόρυβα» ο Κίμων;
Ανεμοδείκτης
10:10 - 22 Απρ 2026

Επέστρεψε «αθόρυβα» ο Κίμων;

Reporter.gr Newsroom
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Μετά το ελαφρό χαστούκι των δημοσκοπήσεων και την απώλεια όσων είχε κερδίσει η κυβέρνηση στην αρχή του πολέμου στον Κόλπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μπροστά του κάποια δραστηριότητα σε ένα  προνομιακό του πεδίο.

Μετά από τις ανακοινώσεις των νέων, επιδοματικών κατά βάση, μέτρων στήριξης την Τετάρτη, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται για την υποδοχή του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επισκέπτεται την Αθήνα την Παρασκευή και το Σάββατο (24-25/4).

Εν όψει των όσων έχουν προγραμματιστεί κατά την παραμονήτου Προέδρου της Γαλλίας στην Αθήνα, κάποιες ανεπίσημες πληροφορίες πιθανώς να «βγάζουν» είδηση. Σύμφωνα με αυτές, Μητσοτάκης και Μακρόν είναι πιθανόν να επισκεφτούν την φρεγάτα Κίμων, που τις επόμενες ημέρες θα έχει ελλιμενιστεί «στα πέριξ» της Αθήνας. Οπερ σημαίνει, ότι ο Κίμων θα έχει επιστρέψει από την Κύπρο, μάλλον πολύ πιο αθόρυβα από ό,τι είχε καταπλεύσει εκεί πριν από περίπου δύο μήνες - εκτός και αν οι πληροφορίες δεν ευσταθούν. Το γνωρίζει ο Αντώνης Σαμαράς;

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