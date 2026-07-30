Seanergy: Ρεκόρ κερδών με $26,2 εκατ. στο β’ τρίμηνο του 2026

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. («Seanergy» ή «Εταιρεία») (NASDAQ: SHIP), κορυφαία ναυτιλιακή εταιρεία με αποκλειστική δραστηριοποίηση στον κλάδο Capesize, εισηγμένη στο NASDAQ από το 2008, δημοσίευσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η Εταιρεία ανακοίνωσε επίσης τη διανομή μερίσματος ύψους $0,35 ανά μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, το 19ο συνεχόμενο τριμηνιαίο μέρισμα στους μετόχους της.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, τα καθαρά έσοδα της Εταιρείας ανήλθαν στα $55,7 εκατ. έναντι $37,5 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Τα καθαρά και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο ανήλθαν σε $26,2 εκατ. και $28,5 εκατ. αντίστοιχα, σε σύγκριση με $2,9 εκατ. και $3,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Το EBITDA και το προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε $39,3 εκατ. και $41,5 εκατ. αντίστοιχα έναντι $17,4 εκατ. και $18,3 εκατ. για την ίδια περίοδο του 2025. Το TCE του στόλου για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 διαμορφώθηκε στα $32.355, σημειώνοντας αύξηση 63% σε ετήσια βάση.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2026, τα καθαρά έσοδα της Εταιρείας ανήλθαν σε $97,8 εκατ. έναντι $61,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε $35,9 εκατ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε $42,0 εκατ. έναντι καθαρής ζημιάς $4,0 εκατ. και προσαρμοσμένης καθαρής ζημιάς $1,7 εκατ. αντίστοιχα το πρώτο εξάμηνο του 2025. Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε $69,6 εκατ. αυξημένο κατά 165%. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε $1,96 έναντι προσαρμοσμένων ζημιών ανά μετοχή $0,09 το πρώτο εξάμηνο του 2025. Το TCE του στόλου ανήλθε σε $28.244, αυξημένο κατά 69%.

Στις 30 Ιουνίου 2026, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε $59,5 εκατ. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε $294,9 εκατ. έναντι λογιστικής αξίας του στόλου $542,3 εκατ. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 11% σε $313,1 εκατ., ενισχυμένα κατά $31,7 εκατ. σε σχέση με το τέλος του 2025.

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε: «Η Seanergy κατέγραψε αποτελέσματα-ρεκόρ στο δεύτερο τρίμηνο, με καθαρά κέρδη $26,2 εκατ. και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (Adjusted EPS) $1,32, από τις ισχυρότερες επιδόσεις στον εισηγμένο κλάδο ξηρού φορτίου. Για το πρώτο εξάμηνο, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 1,96 δολάρια, επιβεβαιώνοντας την pure-play εξειδίκευσή μας στα πολύ μεγάλα φορτηγά πλοία.

Το Διοικητικό μας Συμβούλιο ενέκρινε μέρισμα $0,35 ανά μετοχή, το 19ο συναπτό τριμηνιαίο μέρισμα προς τους μετόχους μας. Τα διανεμηθέντα μερίσματα ανέρχονται πλέον σε $3,19 ανά μετοχή ή περίπου $63,2 εκατ. συνολικά. Επίσης, από το 2021, η Seanergy έχει επιστρέψει στους μετόχους της μέσω μερισμάτων και προγραμμάτων επαναγοράς τίτλων συνολικά, $108,4 εκατ.

Πρόσφατα συμφωνήσαμε για την απόκτηση δύο ακόμη υψηλής ποιότητας πλοίων Capesize ιαπωνικής κατασκευής, ενός νεότευκτου και ενός πλοίου κατασκευής 2022, έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 130 εκατ. δολαρίων, με παράδοση το 2029. Το επενδυτικό πρόγραμμά περιλαμβάνει πλέον οκτώ σύγχρονα πλοία, συνολικής επένδυσης περίπου 591 εκατ. δολάρια, με τέσσερις παραδόσεις εντός του 2027.

Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη αποτελεί η εξασφάλιση πολυετών ναυλώσεων για τα τρία από τα νεότευκτα πλοία που αναμένεται να παραδοθούν το 2027, με κορυφαίους διεθνείς ναυλωτές. Οι συμφωνίες προβλέπουν σταθερό ναύλο που καλύπτει το συνολικό ημερήσιο κόστος των πλοίων, καθώς και profitsharing με ουσιαστική συμμετοχή στην ανοδική πορεία της αγοράς, η οποία άλλωστε αποτελεί βασικό πυλώνα της επενδυτικής μας πρότασης.

Για τον υφιστάμενο στόλο, έχουμε ήδη εξασφαλίσει σταθερό ναύλο για περίπου το 55% των υπολειπόμενων ημερών του 2026 στα επίπεδα των $30.800. Έτσι έχουμε σημαντική ορατότητα ως προς τις ταμειακές μας ροές, ενώ παράλληλα διατηρούμε ουσιαστική συμμετοχή στην ισχυρή αγορά Capesize μέσω των πλοίων με κυμαινόμενο ναύλο.

Σύμφωνα με τις μετατροπές σε σταθερό επίπεδο, καθώς και τα επίπεδα των FFA, το εκτιμώμενο TCE για το τρίτο τρίμηνο του 2026, αναμένεται περίπου στα $30.700. Έτσι ενισχύεται περαιτέρω η θετική προοπτική κερδοφορίας μας και η ικανότητά μας να συνεχίσουμε να παράγουμε ελκυστικές αποδόσεις κατά τα επόμενα τρίμηνα.

Η επιτυχής έκδοση του εταιρικού ομολόγου ύψους 100 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα διευρύνει περαιτέρω τις πηγές κεφαλαίων μας και συμπληρώνει τις υφιστάμενες χρηματοδοτήσεις μας. Η πενταετής διάρκεια της έκδοσης χωρίς ενδιάμεσες αποπληρωμές κεφαλαίου, συνάδει πλήρως με το πρόγραμμα πληρωμών των νεότευκτων πλοίων.

Η αγορά Capesize παρέμεινε ισχυρή κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με αυξημένες εισαγωγές σιδηρομεταλλεύματος, βωξίτη και άνθρακα από την Κίνα σε συνδυασμό με την περιορισμένη αύξηση του παγκόσμιου στόλου. Όσον αφορά στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές, οι συνθήκες της αγοράς παραμένουν ευνοϊκές, με ισχυρή ζήτηση πρώτων υλών και παραγγελίες νέων πλοίων σε χαμηλά επίπεδα.

Η στρατηγική μας κατεύθυνση παραμένει σαφής: ισχυρή κερδοφορία του στόλου μας, επιλεκτικές επενδύσεις σε σύγχρονα πλοία, και συνεπείς διανομές προς τους μετόχους μας. Αυτή η ισορροπημένη προσέγγιση τοποθετεί τη Seanergy σε ισχυρότατη θέση με σημαντική δυναμική για το μέλλον.»