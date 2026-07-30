ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Seanergy: Ρεκόρ κερδών με $26,2 εκατ. στο β’ τρίμηνο του 2026
Ναυτιλία
17:14 - 30 Ιουλ 2026

Seanergy: Ρεκόρ κερδών με $26,2 εκατ. στο β’ τρίμηνο του 2026

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. («Seanergy» ή «Εταιρεία») (NASDAQ: SHIP), κορυφαία ναυτιλιακή εταιρεία με αποκλειστική δραστηριοποίηση στον κλάδο Capesize, εισηγμένη στο NASDAQ από το 2008, δημοσίευσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η Εταιρεία ανακοίνωσε επίσης τη διανομή μερίσματος ύψους $0,35 ανά μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, το 19ο συνεχόμενο τριμηνιαίο μέρισμα στους μετόχους της.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, τα καθαρά έσοδα της Εταιρείας ανήλθαν στα $55,7 εκατ. έναντι $37,5 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Τα καθαρά και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο ανήλθαν σε $26,2 εκατ. και $28,5 εκατ. αντίστοιχα, σε σύγκριση με $2,9 εκατ. και $3,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Το EBITDA και το προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε $39,3 εκατ. και $41,5 εκατ. αντίστοιχα έναντι $17,4 εκατ. και $18,3 εκατ. για την ίδια περίοδο του 2025. Το TCE του στόλου για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 διαμορφώθηκε στα $32.355, σημειώνοντας αύξηση 63% σε ετήσια βάση.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2026, τα καθαρά έσοδα της Εταιρείας ανήλθαν σε $97,8 εκατ. έναντι $61,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε $35,9 εκατ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε $42,0 εκατ. έναντι καθαρής ζημιάς $4,0 εκατ. και προσαρμοσμένης καθαρής ζημιάς $1,7 εκατ. αντίστοιχα το πρώτο εξάμηνο του 2025. Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε $69,6 εκατ. αυξημένο κατά 165%. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε $1,96 έναντι προσαρμοσμένων ζημιών ανά μετοχή $0,09 το πρώτο εξάμηνο του 2025. Το TCE του στόλου ανήλθε σε $28.244, αυξημένο κατά 69%.

Στις 30 Ιουνίου 2026, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε $59,5 εκατ. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε $294,9 εκατ. έναντι λογιστικής αξίας του στόλου $542,3 εκατ. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 11% σε $313,1 εκατ., ενισχυμένα κατά $31,7 εκατ. σε σχέση με το τέλος του 2025.

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε: «Η Seanergy κατέγραψε αποτελέσματα-ρεκόρ στο δεύτερο τρίμηνο, με καθαρά κέρδη $26,2 εκατ. και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (Adjusted EPS) $1,32, από τις ισχυρότερες επιδόσεις στον εισηγμένο κλάδο ξηρού φορτίου. Για το πρώτο εξάμηνο, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 1,96 δολάρια, επιβεβαιώνοντας την pure-play εξειδίκευσή μας στα πολύ μεγάλα φορτηγά πλοία.

Το Διοικητικό μας Συμβούλιο ενέκρινε μέρισμα $0,35 ανά μετοχή, το 19ο συναπτό τριμηνιαίο μέρισμα προς τους μετόχους μας. Τα διανεμηθέντα μερίσματα ανέρχονται πλέον σε $3,19 ανά μετοχή ή περίπου $63,2 εκατ. συνολικά. Επίσης, από το 2021, η Seanergy έχει επιστρέψει στους μετόχους της μέσω μερισμάτων και προγραμμάτων επαναγοράς τίτλων συνολικά, $108,4 εκατ.

Πρόσφατα συμφωνήσαμε για την απόκτηση δύο ακόμη υψηλής ποιότητας πλοίων Capesize ιαπωνικής κατασκευής, ενός νεότευκτου και ενός πλοίου κατασκευής 2022, έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 130 εκατ. δολαρίων, με παράδοση το 2029. Το επενδυτικό πρόγραμμά περιλαμβάνει πλέον οκτώ σύγχρονα πλοία, συνολικής επένδυσης περίπου 591 εκατ. δολάρια, με τέσσερις παραδόσεις εντός του 2027.

Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη αποτελεί η εξασφάλιση πολυετών ναυλώσεων για τα τρία από τα νεότευκτα πλοία που αναμένεται να παραδοθούν το 2027, με κορυφαίους διεθνείς ναυλωτές. Οι συμφωνίες προβλέπουν σταθερό ναύλο που καλύπτει το συνολικό ημερήσιο κόστος των πλοίων, καθώς και profitsharing με ουσιαστική συμμετοχή στην ανοδική πορεία της αγοράς, η οποία άλλωστε αποτελεί βασικό πυλώνα της επενδυτικής μας πρότασης.

Για τον υφιστάμενο στόλο, έχουμε ήδη εξασφαλίσει σταθερό ναύλο για περίπου το 55% των υπολειπόμενων ημερών του 2026 στα επίπεδα των $30.800. Έτσι έχουμε σημαντική ορατότητα ως προς τις ταμειακές μας ροές, ενώ παράλληλα διατηρούμε ουσιαστική συμμετοχή στην ισχυρή αγορά Capesize μέσω των πλοίων με κυμαινόμενο ναύλο.

Σύμφωνα με τις μετατροπές σε σταθερό επίπεδο, καθώς και τα επίπεδα των FFA, το εκτιμώμενο TCE για το τρίτο τρίμηνο του 2026, αναμένεται περίπου στα $30.700. Έτσι ενισχύεται περαιτέρω η θετική προοπτική κερδοφορίας μας και η ικανότητά μας να συνεχίσουμε να παράγουμε ελκυστικές αποδόσεις κατά τα επόμενα τρίμηνα.

Η επιτυχής έκδοση του εταιρικού ομολόγου ύψους 100 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα διευρύνει περαιτέρω τις πηγές κεφαλαίων μας και συμπληρώνει τις υφιστάμενες χρηματοδοτήσεις μας. Η πενταετής διάρκεια της έκδοσης χωρίς ενδιάμεσες αποπληρωμές κεφαλαίου, συνάδει πλήρως με το πρόγραμμα πληρωμών των νεότευκτων πλοίων.

Η αγορά Capesize παρέμεινε ισχυρή κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με αυξημένες εισαγωγές σιδηρομεταλλεύματος, βωξίτη και άνθρακα από την Κίνα σε συνδυασμό με την περιορισμένη αύξηση του παγκόσμιου στόλου. Όσον αφορά στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές, οι συνθήκες της αγοράς παραμένουν ευνοϊκές, με ισχυρή ζήτηση πρώτων υλών και παραγγελίες νέων πλοίων σε χαμηλά επίπεδα.

Η στρατηγική μας κατεύθυνση παραμένει σαφής: ισχυρή κερδοφορία του στόλου μας, επιλεκτικές επενδύσεις σε σύγχρονα πλοία, και συνεπείς διανομές προς τους μετόχους μας. Αυτή η ισορροπημένη προσέγγιση τοποθετεί τη Seanergy σε ισχυρότατη θέση με σημαντική δυναμική για το μέλλον.»

seanergy_8b51d.png

seangergy_2_75bbe.png

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Wall Street: Ανάκαμψη μετά τη βουτιά με «καύσιμο» Microsoft και τεχνολογία
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ανάκαμψη μετά τη βουτιά με «καύσιμο» Microsoft και τεχνολογία

Bloomberg: Η ΕΕ κατασκευάζει AI Gigafactories με στόχο την τεχνολογική ανεξαρτησία
Ειδήσεις

Bloomberg: Η ΕΕ κατασκευάζει AI Gigafactories με στόχο την τεχνολογική ανεξαρτησία

ΗΠΑ: Επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,5% το β’ τρίμηνο – Στο 3,3% ο δομικός πληθωρισμός
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,5% το β’ τρίμηνο – Στο 3,3% ο δομικός πληθωρισμός

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΙΤΑΝ: «Άλμα» πωλήσεων 7% στα €1,42 δισ. το α’ εξάμηνο και αναβάθμιση των προβλέψεων
Επιχειρήσεις

ΤΙΤΑΝ: «Άλμα» πωλήσεων 7% στα €1,42 δισ. το α’ εξάμηνο και αναβάθμιση των προβλέψεων

Toyota Hellas: Πρωτιά στην ελληνική αγορά και ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών το 2025
Επιχειρήσεις

Toyota Hellas: Πρωτιά στην ελληνική αγορά και ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών το 2025

Public Group: Σταθερή βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων και πωλήσεις άνω των €500 εκατ. το 2025
Επιχειρήσεις

Public Group: Σταθερή βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων και πωλήσεις άνω των €500 εκατ. το 2025

Noval Property: Kαθαρά κέρδη 18 εκατ. με αξία χαρτοφυλακίου 707 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2026
Επιχειρήσεις

Noval Property: Kαθαρά κέρδη 18 εκατ. με αξία χαρτοφυλακίου 707 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/07/2026 - 17:32

Ραφήνα: Απαγορευτικό απόπλου προς τις Κυκλάδες - Τα δρομολόγια που επηρεάζονται

Πολιτική
30/07/2026 - 17:15

Νέο επεισόδιο στη Βουλή με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καλεί το «100»

Ναυτιλία
30/07/2026 - 17:14

Seanergy: Ρεκόρ κερδών με $26,2 εκατ. στο β’ τρίμηνο του 2026

Χρηματιστήρια
30/07/2026 - 16:57

Wall Street: Ανάκαμψη μετά τη βουτιά με «καύσιμο» Microsoft και τεχνολογία

Ειδήσεις
30/07/2026 - 16:43

Bloomberg: Η ΕΕ κατασκευάζει AI Gigafactories με στόχο την τεχνολογική ανεξαρτησία

Ειδήσεις
30/07/2026 - 16:34

ΗΠΑ: Επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,5% το β’ τρίμηνο – Στο 3,3% ο δομικός πληθωρισμός

Εμπορεύματα
30/07/2026 - 16:23

«Καμπανάκι» ΕΚΤ: Κίνδυνος νέας έκρηξης στις τιμές πετρελαίου – Τα «τείχη» άμυνας υποχωρούν

Πολιτική
30/07/2026 - 16:21

Γερουλάνος: Τα κρίσιμα ζητήματα θέλουν δουλειά, δηλαδή άλλη κυβέρνηση

Πολιτική
30/07/2026 - 16:05

Αντεπίθεση ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: Πού βρίσκετε τα εκατομμύρια για το ιδιωτικής χρήσης κόμμα σας

Magazino
30/07/2026 - 15:58

Ο ΠΣΑΠΠ φέρνει το Football Unity Festival στην Πλατεία Συντάγματος

Ειδήσεις
30/07/2026 - 15:48

CNBC: Σε drone οφειλόταν η επίθεση σε πλοία μεταφοράς LNG υποστηρίζει η Αίγυπτος

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/07/2026 - 15:41

Plot Twist: Από το γήπεδο στο Hollywood και από την τηλεόραση στο βάθρο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 15:08

Autonomous: Τα ισχυρά αποτελέσματα της Πειραιώς προμηνύουν αναβαθμίσεις εκτιμήσεων

Ειδήσεις
30/07/2026 - 14:57

Σε πύρινο κλοιό η χώρα, με θυελλώδεις ανέμους – Η εικόνα από τα μέτωπα

Νομίσματα
30/07/2026 - 14:54

Σταθερή η αγορά crypto με το Bitcoin «κολλημένο» στα $64.000

Ναυτιλία
30/07/2026 - 14:35

ΟΛΠ: Διπλή διάκριση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμπερίληψη

Ανεμοδείκτης
30/07/2026 - 14:22

Πάει ΠΑΣΟΚ η Μυρτώ Κοροβέση;

Πολιτική
30/07/2026 - 14:17

Μαρινάκης: Έως τον Σεπτέμβριο στο Υπουργικό το νομοσχέδιο για τις ραδιοφωνικές άδειες

Πολιτική
30/07/2026 - 14:03

Χριστοδουλάκης: Η επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία

Πολιτική
30/07/2026 - 13:53

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις αντοχές των νοικοκυριών παρακολουθώντας αμέτοχη το «ροκάνισμα» του οικογενειακού εισοδήματος

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:46

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Προαστιακό μετά τη φωτιά στους Αγίους Αναργύρους

Εμπορεύματα
30/07/2026 - 13:36

Μικρή υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα $87 το Brent

Πολιτική
30/07/2026 - 13:33

«Πυρά» Σαμαρά κατά Μιχαηλίδου για «woke ατζέντα» και αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:24

Ανθεκτική η Ευρωζώνη: Ανάπτυξη 0,4% το β’ τρίμηνο παρά τις πιέσεις από τη Μέση Ανατολή

Ναυτιλία
30/07/2026 - 13:14

COSCO SHIPPING Development - 1,17 δισ. δολάρια για 15 Newcastlemax bulk carriers

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:09

11ο Business Forum Ελλάδας-Σουηδίας την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Divani Caravel

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:01

Προσφυγικά: Ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ υποστηρίζουν ότι η κοινότητα δεν είναι παράνομη

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 12:50

LG Electronics: Εκτόξευση λειτουργικών κερδών 147% στα €1,58 τρισ. το β' τρίμηνο

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 12:46

ENDLESS: Έξι πυλώνες ανάπτυξης και στρατηγικής βιωσιμότητας – Έμφαση σε κυκλική οικονομία και τοπικούς προμηθευτές

Ειδήσεις
30/07/2026 - 12:40

ΕΕΕΠ: Επιθεώρηση της προόδου στο εμβληματικό έργο Voria στο Μαρούσι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ