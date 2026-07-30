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Σε πύρινο κλοιό η χώρα, με θυελλώδεις ανέμους – Η εικόνα από τα μέτωπα
Ειδήσεις
14:57 - 30 Ιουλ 2026

Σε πύρινο κλοιό η χώρα, με θυελλώδεις ανέμους – Η εικόνα από τα μέτωπα

Reporter.gr Newsroom
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Επί ποδός βρίσκονται και σήμερα (30/7) ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής σε διάφορα σημεία της χώρας δίνοντας σκληρή μάχη με τα ενεργά μέτωπα των πυρκαγιών.

Πιο συγκεκριμένα, η μεγάλη πυρκαγιά που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (30/7) στο Ρέθυμνο συνεχίζει να μαίνεται, με νέα εστία στο χωρίο Ασώματο, ενώ στην περιοχή απεστάλη νωρίτερα σήμερα νέο μήνυμα από το 112 με σκοπό την εκκένωση οικισμών.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα μεγάλης οδύνης οι κηδείες των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μάχης τους με τις φλόγες.

Μέσω επίσημων ανακοινώσεών τους, κυβέρνηση και αντιπολίτευση εξέφρασαν την οδύνη τους και τα συλλυπητήριά τους, στους συγγενείς των θυμάτων για το χαμό των δύο συνανθρώπων μας.

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Εκτός ελέγχου η πυρκαγιά στον Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο

Η μεγάλη πυρκαγιά στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου παραμένει εκτός ελέγχου, καθώς τα πολλαπλά μέτωπά της αναζωπυρώνονται συνεχώς λόγω των ισχυρών έως θυελλωδών ανέμων, και ο Δήμος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, ενώ η πιο δυσοίωνη εκτίμηση είναι ότι οι άνεμοι θα επιμείνουν έως το βράδυ, γεγονός που ενδέχεται να κρατήσει καθηλωμένα τα εναέρια μέσα για πολλές ακόμη ώρες. Στο σημείο επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 19ης και 6ης ΕΜΟΔΕ και 53 οχήματα.

Εν τω μεταξύ, νέα εστία φωτιάς ξέσπασε στο Ρέθυμνο, στην περιοχή του Ασωμάτου, με τις αρχές να αποστέλλουν μήνυμα μέσω του 112 καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προληπτικά. Πυρκαγιά μαίνεται επίσης στη Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας στη Βοιωτία, ενώ η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην Κερατέα Αττικής παρουσιάζει πλέον ύφεση, έπειτα από την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Την ίδια ώρα, η φωτιά στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Σητείας φαίνεται να έχει οριοθετηθεί και να έχει τεθεί υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Αναζυπύρωση στην Πάρο

Παράλληλα, όσον αφορά την Πάρο, εστάλη νέο μήνυμα νωρίτερα σήμερα από το 112 σε κατοίκους της περιοχής, ενώ στον εισαγγελέα Σύρου οδηγούνται σήμερα οι 4 συλληφθέντες για την πυρκαγιά με την κατηγορία του εμπρησμού από ενδεχόμενο δόλο, μεταξύ των οποίων ο δήμαρχος του νησιού, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και ένας οδηγός απορριμματοφόρου, καθώς η φωτιά ξεκίνησε στο ΧΥΤΑ του νησιού από εύφλεκτα ανακυκλώσιμα υλικά.

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Πυρκαγιά και στην Άνδρο

Φωτιά ξέσπασε και στην Άνδρο, καθώς γύρω στις 14:00 το μεσημέρι εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιόπολη. Στις 14:31 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχη της Παλαιόπολη με κατεύθυνση προς Μπατσί. Στην περιοχη πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ.

«Καμπανάκι» για πυρκαγιές και την Παρασκευή

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
  • Περιφέρεια Κρήτης
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Τελευταία τροποποίηση στις 30/07/2026 - 15:16
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