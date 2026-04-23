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Κυρία Κοβέσι, υπάρχουν κι άλλες υποθέσεις που αφορούν την Ελλάδα;
Ανεμοδείκτης
13:41 - 23 Απρ 2026

Κυρία Κοβέσι, υπάρχουν κι άλλες υποθέσεις που αφορούν την Ελλάδα;

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
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Κατά την παρουσία της στο Φόρουμ των Δελφών, η Λάουρα Κοβέσι απέδειξε ότι εκτός από την επιμονή της να μη δέχεται τη διαφθορά ως «business as usual» ή ως τμήμα του job description των πολιτικών, έχει και χιούμορ και μάλιστα κοφτερό…

«Δεχθήκατε κριτική επειδή φέρατε τους φακέλους της υπόθεσης σε δόσεις. Γιατί κάνατε αυτή την επιλογή;», ρώτησε την κ. Κοβέσι ο Παύλος Τσίμας, κατά τη συζήτηση που είχαν στο πλαίσιο του Φόρουμ των Δελφών.

«Ποιος άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;», απόρησε η ίδια, σηκώνοντας τους ώμους και προκαλώντας γέλια στην αίθουσα, ενώ όταν πληροφορήθηκε ότι η κριτική προέρχεται ακόμη και από μέλη της κυβέρνησης, είπε:

«Εντάξει, πολιτικοί…» και προσέθεσε: «Υπάρχει ένας μύθος για εμένα, τον οποίο τώρα θα επιβεβαιώσω: Δεν σχολιάζω τις δηλώσεις πολιτικών».

Στη συνέντευξη Τύπου, δε, συμπλήρωσε τα λεγόμενά της, εξηγώντας: « Και να σας πω κάτι: αν πρέπει να απαντώ κάθε μέρα σε όλες αυτές τις δηλώσεις, θα περνάω 23 ώρες την ημέρα επαναλαμβάνοντας τον εαυτό μου».

Σχετικά με το εάν υπάρχουν κι άλλες υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που αφορούν την Ελλάδα, η κ. Κοβέσι μας παρέπεμψε… στο μαντείο, μιας και βρίσκεται και κοντά.

«Όταν τελειώσουμε αυτή τη συνέντευξη θα πάω να ρωτήσω το Μαντείο. Εξάλλου, βρισκόμαστε στους Δελφούς», είπε αστειευόμενη.

Όσο, δε, για την ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων εντεταλμένων Εισαγγελέων στην Ελλάδα, η κ. Κοβέσι είπε πως η διαδικασία είναι συγκεκριμένη και δεν επιδέχεται ερμηνειών.

Παρ’ όλα αυτά, για τους διαφωνούντες ή διαμαρτυρόμενους, υπάρχει δρόμος – όπως είπε – και δεν είναι άλλος απ' το... μακρύ ταξίδι μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο.

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