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Κοβέσι: Συμφωνώ με τον Μητσοτάκη, αλλά... - Ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνώνυμο διαφθοράς και πελατειακών σχέσεων
Πολιτική
10:33 - 23 Απρ 2026

Κοβέσι: Συμφωνώ με τον Μητσοτάκη, αλλά... - Ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνώνυμο διαφθοράς και πελατειακών σχέσεων

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
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H Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, μίλησε την Πέμπτη (23/4) το πρωί στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και τοποθετήθηκε σαφώς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επαναλαμβάνοντας πως ο Οργανισμός έχει καταστεί συνώνυμο διαφθοράς. Παράλληλα, δήλωσε πως συμφωνεί με το αίτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη για επίσπευση των ερευνών, εξηγώντας, ωστόσο, πως κάτι τέτοιο δεν είναι τόσο εύκολο.

Στη συζήτησή της με τον Παύλο Τσίμα στο Delphi Forum η κ. Κοβέσι είπε πως πρέπει πράγματι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες με τις δικογραφίες που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Ωστόσο, εξήγησε πως δεν πρόκειται για μία απλή διαδικασία, ενώ – στο ίδιο πλαίσιο – αναφέρθηκε και στην ανεπαρκή χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ειδικότερα, είπε:

«Είδα τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει και συμφωνώ ότι πρέπει να γίνουν γρήγορα οι διαδικασίες. Γνωρίζουμε πως υπάρχει προσδοκία από το κοινό να διευκρινιστεί τι συνέβη. Αλλά όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι είμαστε άνθρωποι. Και επίσης, έχουμε μόνο 24 ώρες στις οποίες εργαζόμαστε. Και ίσως πρέπει να κοιμηθούμε λίγο. Και οι πόροι μας είναι πολύ περιορισμένοι. Μέχρι στιγμής, σε αυτή την έρευνα, έχουμε μόνο έναν αστυνομικό που συνεργάστηκε με τους δύο εισαγγελείς μας, τρεις άνθρωποι που πρέπει να αξιολογήσουν χιλιάδες έγγραφα. Πρέπει να ακούσουν εκατοντάδες παρακολουθήσεις. Δεν είναι εύκολο. Αλλά το καλό είναι ότι έχουμε συμφωνία».

«Το επόμενο βήμα είναι να αποκτήσουμε περισσότερους πόρους και να συλλάβουμε όλους τους εγκληματίες», είπε η κ. Κοβέσι συμπληρωματικά κατά τη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ενώ ερωτώμενη σχετικά με τα εμπόδια και τις δυσκολίες που έχει κληθεί να διαχειριστεί, σημείωσε πως οι δυσκολίες είναι συνεχείς – μία από αυτές και η έλλειψη πόρων.

Στην Ελλάδα διαπράττεις απάτη, επιστρέφεις τα λεφτά και είσαι ελεύθερος

Πέρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κ. Κοβέσι σημείωσε πως έχει διαπιστώσει μία μεγάλη παθογένεια στην Ελλάδα που δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι δεν τιμωρούνται επαρκώς όσοι εμπλέκονται σε κακοδιαχείριση κονδυλίων.

«Στην Ελλάδα, αν διαπράξεις απάτη και κλέψεις χρήματα, επιστρέφεις τα χρήματα και αφήνεσαι ελεύθερος. Πώς γίνεται αυτό; Για εμάς ήταν σοκ», είπε χαρακτηριστικά.

Η διαφθορά δεν είναι μέρος του job description ενός πολιτικού

Όσον αφορά την αποστολή της δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ελλάδα σε «δόσεις», η κ. Κοβέσι ερμήνευσε τις σχετικές αντιδράσεις και τον «θόρυβο» που έχει προκληθεί ως απόπειρα να μετατοπιστεί η συζήτηση από το πραγματικό της θέμα.

« Το κύριο ζήτημα είναι τι πραγματικά συνέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ποιος φέρει ευθύνη. Και να θυμίσω τι είπα τον Οκτώβριο εδώ στην Ελλάδα: ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακρωνύμιο για διαφθορά, νεποτισμό και πελατειακές σχέσεις. Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα. Άρα πρόκειται για προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης. Εμπιστεύομαι ότι οι Έλληνες πολίτες θα δουν πέρα από αυτό το “πέπλο καπνού” και θα δουν την αλήθεια», είπε χαρακτηριστικά.

«Για εμένα και τους συναδέλφους μου, η διαφθορά, η κατάχρηση εξουσίας, η απάτη και η εμπορία επιρροής είναι εγκλήματα. Ορίζονται ως εγκλήματα στο ελληνικό δίκαιο και σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Κανείς δεν μπορεί να με πείσει ότι αυτές οι πρακτικές αποτελούν μέρος της “περιγραφής εργασίας” των πολιτικών, είτε στην Ελλάδα είτε αλλού στην ΕΕ», σημείωσε στη συνέχεια, τονίζοντας πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν ερευνά πολιτικούς «επειδή είναι πολιτικοί. Το θέμα είναι ο σεβασμός στους κανόνες και στον νόμο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-di0c3ag23fu9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Έχω κουραστεί να ακούω: «Έτσι γίνονται τα πράγματα»

«Έχω κουραστεί να ακούω: “Έτσι γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα”. Αλήθεια; Δεν το πιστεύω. Έχω γνωρίσει πολλούς Έλληνες, λαμβάνω πολλές επιστολές και καταγγελίες από πολίτες. Αυτή δεν είναι η πραγματική εικόνα της Ελλάδας, τουλάχιστον από τη δική μου οπτική. Και πραγματικά θαυμάζω όλους όσοι έχουν το θάρρος να αντιστέκονται και να είναι διαφορετικοί», είπε η κ. Κοβέσι σε άλλο σημείο της τοποθέτησής της.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου σημείωσε, δε, χαρακτηριστικά ότι η δικαιοσύνη μπορεί να λειτουργήσει με δύο τρόπους: είτε υπηρετώντας το κοινό καλό, πράγμα που ονομάζουμε «δημοκρατία», είτε υπηρετώντας του λίγους, κάτι που συνιστά τυραννία ή δικτατορία.

«Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες που πιστεύουν ότι η διαφθορά δεν είναι τρόπος ζωής στην Ελλάδα, και ελπίζω ότι έχουμε συμβάλει σε αυτό», σημείωσε ακόμη.

Ανακαλύψαμε μία «νέα ήπειρο» εγκληματικότητας

Η κ. Κοβέσι σημείωσε, ακόμη, ότι για πολλά χρόνια στην ΕΕ «υπήρχε μία χαλαρότητα»· πως οι κοινοτικοί πόροι είναι προστατευμένοι και τα επίπεδα απάτης χαμηλά. Ωστόσο, όπως είπε χαρακτηριστικά το σχετικό αφήγημα ανατράπηκε αφού με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας «ανακαλύψαμε μία νέα ήπειρο εγκληματικότητας» και «διαπιστώσαμε ότι το οργανωμένο έγκλημα μεγαλώνει και γίνεται πιο ισχυρό, εξαπατώντας τόσο τους εθνικούς προϋπολογισμούς όσο και τον προϋπολογισμό της ΕΕ».

Τα τελευταία είκοσι χρόνια απέδειξαν – σημείωσε ακόμη η κ. Κοβέσι – ότι η πρόληψη δεν είναι αρκετή, αλλά χρειάζεται και ποινική παρέμβαση, ώστε «οι επικίνδυνοι εγκληματίες να πάνε εκεί όπου ανήκουν και να μην γίνονται όλο και πιο επικίνδυνοι».

Σημείωσε, μάλιστα, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει δεχτεί πάνω από 6.000 καταγγελίες από πολίτες των κρατών-μελών της ΕΕ, εξηγώντας ότι πρόκειται για ποικίλους τύπους καταγγελιών· από υποθέσεις που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Εισαγγελίας – όπως όσες αφορούν δημόσιες συμβάσεις, επιδοτήσεις ή κονδύλια του RRF – καθώς και άλλες, τις οποίες στέλνουν στα αρμόδια όργανα.

Εξήγησε βέβαια πως η διαδικασία δεν είναι απλή και δικαιολόγησε το λόγο που αργούν οι διαδικασίες των ερευνών, λέγοντας πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έχει επαρκή χρηματοδότηση.

«Ειδα τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει και συμφωνώ ότι πρέπει να γίνουν γρήγορα οι διαδικασίες. Γνωρίζουμε πως υπάρχει προσδοκία από το κοινό να διευκρινιστεί τι συνέβη. Αλλά όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι είμαστε άνθρωποι. Και επίσης, έχουμε μόνο 24 ώρες στις οποίες εργαζόμαστε. Και ίσως πρέπει να κοιμηθούμε λίγο. Και οι πόροι μας είναι πολύ περιορισμένοι. Μέχρι στιγμής, σε αυτή την έρευνα, έχουμε μόνο έναν αστυνομικό που συνεργάστηκε με τους δύο εισαγγελείς μας, τρεις άνθρωποι που πρέπει να αξιολογήσουν χιλιάδες έγγραφα. Πρέπει να ακούσουν εκατοντάδες παρακολουθήσεις. Δεν είναι εύκολο. Αλλά το καλό είναι ότι έχουμε συμφωνία», είπε.

Πέρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι έχει διαπιστώσει μία μεγάλη παθογένεια στην Ελλάδα που δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι δεν τιμωρούνται επαρκώς όσοι εμπλέκονται σε κακοδιαχείριση κονδυλίων. «Στην Ελλάδα αν κάποιος διαπράξει απάτη, επιστρέφει τα λεφτά και είναι ελεύθερος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di0c76hb0sch?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 23/04/2026 - 12:37
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