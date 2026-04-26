Εκπληξη ο νέος ΓΓ του ΠΑΣΟΚ - οι 5 βουλευτές του Πολιτικού Συμβουλίου

Τα υπόλοιπα 16 μέλη θα είναι στελέχη του κόμματος, διαφόρων τάσεων, αλλά όχι βουλευτές εφόσον υπάρχει δεσμευτική ποσόστωση. Στην ίδια ψηφοφορία θα εκλεγεί ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος ο οποίος δεν μπορεί να είναι βουλευτής διότι υπάρχει ασυμβίβαστο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης θα προτείνει ένα στέλεχος σχετικά χαμηλού προφίλ (αφού οι υποψήφιοι βουλευτές δεν μπορούν να αναλάβουν τη θέση). Δεν θα είναι ούτε ο Κώστας Τσουκαλάς που είναι πιθανό να είναι στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, ούτε ο Θανάσης Γλαβίνας που θα είναι υποψήφιος βουλευτής στη Β’ Θεσσαλονίκης, ούτε φυσικά η Άννα Διαμαντοπούλου θα είναι υποψήφια στα νότια προάστια.
Κοντός ψαλμός Αλληλούια, αργότερα σήμερα θα ξέρουμε για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και την ακρίβεια των πηγών μας.
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Τα υπόλοιπα 16 μέλη θα είναι στελέχη του κόμματος, διαφόρων τάσεων, αλλά όχι βουλευτές εφόσον υπάρχει δεσμευτική ποσόστωση. Στην ίδια ψηφοφορία θα εκλεγεί ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος ο οποίος δεν μπορεί να είναι βουλευτής διότι υπάρχει ασυμβίβαστο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης θα προτείνει ένα στέλεχος σχετικά χαμηλού προφίλ (αφού οι υποψήφιοι βουλευτές δεν μπορούν να αναλάβουν τη θέση). Δεν θα είναι ούτε ο Κώστας Τσουκαλάς που είναι πιθανό να είναι στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, ούτε ο Θανάσης Γλαβίνας που θα είναι υποψήφιος βουλευτής στη Β’ Θεσσαλονίκης, ούτε φυσικά η Άννα Διαμαντοπούλου θα είναι υποψήφια στα νότια προάστια.