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Εκπληξη ο νέος ΓΓ του ΠΑΣΟΚ - οι 5 βουλευτές του Πολιτικού Συμβουλίου
Ανεμοδείκτης
11:46 - 26 Απρ 2026

Εκπληξη ο νέος ΓΓ του ΠΑΣΟΚ - οι 5 βουλευτές του Πολιτικού Συμβουλίου

Γρηγόρης Νικολόπουλος
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Σήμερα το μεσημέρι, στο ξενοδοχείο Caravel, οι 300 του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή τα μέλη της κεντρικής Επιτροπής του κόμματος θα ψηφίσουν για τα 21 μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του Reporter, οι 5 βουλευτές που θα συμμετάσχουν σε αυτό, θα είναι η Μιλένα Αποστολάκη, ο Παύλος Γερουλάνος, ο Παύλος Χρηστίδης, ο Μιχάλης Κατρίνης και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Τα υπόλοιπα 16 μέλη θα είναι στελέχη του κόμματος, διαφόρων τάσεων, αλλά όχι βουλευτές εφόσον υπάρχει δεσμευτική ποσόστωση. Στην ίδια ψηφοφορία θα εκλεγεί ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος ο οποίος δεν μπορεί να είναι βουλευτής διότι υπάρχει ασυμβίβαστο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης θα προτείνει ένα στέλεχος σχετικά χαμηλού προφίλ (αφού οι υποψήφιοι βουλευτές δεν μπορούν να αναλάβουν τη θέση). Δεν θα είναι ούτε ο Κώστας Τσουκαλάς που είναι πιθανό να είναι στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, ούτε ο Θανάσης Γλαβίνας που θα είναι υποψήφιος βουλευτής στη Β’ Θεσσαλονίκης, ούτε φυσικά η Άννα Διαμαντοπούλου θα είναι υποψήφια στα νότια προάστια.
Κοντός ψαλμός Αλληλούια, αργότερα σήμερα θα ξέρουμε για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και την ακρίβεια των πηγών μας.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/04/2026 - 12:04
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