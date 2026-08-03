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FIFA: Τρίζει η καρέκλα του Ινφαντίνο – Η UEFA πιέζει για την αποπομπή του
Ειδήσεις
15:45 - 03 Αυγ 2026

FIFA: Τρίζει η καρέκλα του Ινφαντίνο – Η UEFA πιέζει για την αποπομπή του

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες ετοιμάζονται να κλιμακώσουν την πίεση προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο, εξετάζοντας τη μαζική απόσυρση των επιστολών στήριξης που είχαν καταθέσει υπέρ της επανεκλογής του στην προεδρία της FIFA.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η θέση του Ινφαντίνο έχει κλονιστεί σοβαρά μετά την κατάρρευση του σχεδίου του για την ιδιωτική χρηματοδότηση και εμπορική εκμετάλλευση μέρους των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το εγχείρημα ουσιαστικά ναυάγησε όταν οι ομοσπονδίες-μέλη της UEFA απείλησαν με μποϊκοτάζ στις μελλοντικές διοργανώσεις της FIFA. Το κλίμα παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο και, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Ευρώπη υπάρχει έντονη διάθεση να επισπευστούν οι εξελίξεις, με στόχο την αποχώρηση του Ινφαντίνο από την προεδρία.

Στο πλαίσιο αυτό, πληθαίνουν οι εθνικές ομοσπονδίες που συζητούν το ενδεχόμενο να αποσύρουν επισήμως τη στήριξή τους, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να επιταχύνει την παραίτησή του. Οι σχετικές ανακοινώσεις δεν αποκλείεται να γίνουν ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες.

Πριν ξεσπάσει η κρίση της περασμένης εβδομάδας, 50 από τις 55 ομοσπονδίες-μέλη της UEFA είχαν αποστείλει επιστολές υποστήριξης προς την υποψηφιότητα του Ινφαντίνο για τις εκλογές του ερχόμενου Μαρτίου. Μόνο η Γερμανία, η Ρουμανία, η Νορβηγία, η Δανία και η Σουηδία είχαν αρνηθεί να το πράξουν, καθώς μέχρι τότε η επανεκλογή του για τέταρτη θητεία θεωρούνταν σχεδόν δεδομένη. Σήμερα (3/8) απέσυραν τη στήριξη τους οι ομοσπονδίες της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Στο τραπέζι βρίσκεται το ενδεχόμενο μιας συντονισμένης, ταυτόχρονης απόσυρσης όλων των επιστολών, αν και δεν αποκλείεται οι ομοσπονδίες να κινηθούν σταδιακά, αποσύροντας μία προς μία τη στήριξή τους. Μια τέτοια εξέλιξη θα ισοδυναμούσε ουσιαστικά με ψήφο δυσπιστίας προς τον πρόεδρο της FIFA, εντείνοντας ακόμη περισσότερο τις πιέσεις για την αποχώρησή του. Κάθε ομοσπονδία που επιθυμεί να ανακαλέσει την επιστολή της οφείλει να ενημερώσει επισήμως τη FIFA.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι επαφές με ομοσπονδίες και άλλων συνομοσπονδιών. Παρά την αποτυχία του σχεδίου FIFA Forward Enterprise, αρκετές χώρες της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (AFC) εξέφρασαν δημόσια τη στήριξή τους προς τον Ινφαντίνο το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, κύκλοι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου εκτιμούν ότι αρκετές από αυτές τις ομοσπονδίες ενδεχομένως να μην έχουν πλήρη εικόνα του μεγέθους της δυσαρέσκειας που έχει δημιουργηθεί απέναντί του.

Μετά τη δημόσια στήριξη του Κατάρ το Σάββατο, ακολούθησαν την Κυριακή η Σρι Λάνκα και το Κουβέιτ. Παρ' όλα αυτά, η AFC σπανίως ψηφίζει ως ενιαίο μπλοκ, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ορισμένες ασιατικές ομοσπονδίες, οι οποίες διαφωνούν με τον Ινφαντίνο, να συνταχθούν τελικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία.

Όπως είχε αποκαλύψει τον Ιούλιο η Guardian, περισσότερες από 200 από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA είχαν ήδη αποστείλει επιστολές στήριξης προς τον Ινφαντίνο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η FIFA είχε ασκήσει έντονες πιέσεις σε όσες εμφανίζονταν διστακτικές, παρότι εκείνη την περίοδο η επανεκλογή του δεν έμοιαζε να απειλείται. Πολλές ομοσπονδίες επέλεξαν τελικά να τον στηρίξουν, παρά τις σοβαρές επιφυλάξεις που διατύπωναν κατ' ιδίαν για την προεδρία του. Πλέον, όμως, τόσο στην Ευρώπη όσο και εκτός αυτής, η υπομονή φαίνεται να εξαντλείται.

Παράλληλα, εντείνονται οι διεργασίες για την ανάδειξη ενός κοινού υποψηφίου που θα μπορούσε να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA. Για να έχει ουσιαστικές πιθανότητες εκλογής, οποιοσδήποτε αντίπαλος του Ινφαντίνο θα χρειαστεί ισχυρή υποστήριξη και εκτός Ευρώπης, κυρίως από την Ασιατική Συνομοσπονδία (AFC) και τη συνομοσπονδία Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής (Concacaf). Η γρήγορη συσπείρωση γύρω από έναν κοινά αποδεκτό υποψήφιο θεωρείται καθοριστική, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει τον Ινφαντίνο στο συμπέρασμα ότι η παραμονή του στην προεδρία δεν είναι πλέον βιώσιμη.

Παρά τις πιέσεις, ο Ινφαντίνο εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του και, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε διαρκείς επαφές με εθνικές ομοσπονδίες ανά τον κόσμο, επιχειρώντας να διατηρήσει τη στήριξή τους. Την ίδια ώρα, τόσο η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) όσο και η CONMEBOL της Νότιας Αμερικής εξακολουθούν να τον στηρίζουν ανοιχτά. Έτσι, η Ασία και η Βόρεια Αμερική αναδεικνύονται στα κρίσιμα πεδία μάχης, καθώς οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες επιδιώκουν την αλλαγή ηγεσίας στη FIFA.

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