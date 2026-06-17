Posokanei στα καρτέλ- όχι στην Ευρώπη

Με ενθουσιασμό χαιρέτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την εφαρμογή του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης Posokanei που συγκρίνει τις τιμές στην Ελλάδα με αυτές της Ευρωπαικής Ένωσης σε χιλιάδες προιόντα. Είπε μάλιστα οτι είναι όπλο στα χερια του καταναλωτή αλλά και στα χέρια των αρχών προστασίας του καταναλωτή.

Δεν θέλουμε να του χαλάσουμε τη χαρά του, αλλά δεν είναι όπλο στα χέρια κανενός και ειδικά του καταναλωτή. Ο καταναλωτής δεν θα το βλέπει καν, του είναι αδιάφορο, δεν θα το εμπιστεύεται και στο κατω κάτω της γραφής, ουδόλως τον ενδιαφέρει πόσο έχουν τα προιόντα στο εξωτερικό, τον ενδιαφέρει οτι στην Ελλάδα δεν μπορεί να τα αγοράσει. Ίσως, αν οι εποπτικές αρχές της αγοράς δεν έχουν εργαλεία να συγκρίνουν τις τιμές με την ΕΕ, ας ψάξουν λίγο στο ίντερνετ, όπως κάνουμε όλοι μας. Αλλά ακόμη καλύτερα θα έκαναν να ψάξουν σε μια εφαρμογή που λέγεται Skroutz.gr (προφανώς είναι οι μόνοι που δεν την έχουν ακουστά). Εκεί θα μπορούν να έχουν εδώ και χρόνια διαπιστώσει πόσο πουλάνε όλα ανεξαιρέτως τα προιόντα οι διάφορες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Με αυτή και μόνο την πολύ χρήσιμη εφαρμογή, θα μπορούσαν αμέσως να εντοπίσουν τα καρτέλ, αφού θα έβλεπαν πως όλοι πουλάνε στις ίδιες τιμές τα πάντα - είναι εξόφθαλμη η συμφωνία για τις τιμές και η ανυπαρξία ανταγωνισμού.

Και ενώ οι τιμές ανεβαίνουν λογω διεθνών παραγόντων παντού, στην Ελλάδα ανεβαίνουν περισσότερο ακριβώς λόγω της ανυπαρξίας ελέγχων στην αγορά και προστασίας τελικά των καρτέλ που απομυζούν την οικονομία και διαλύουν την παραγωγή αλλά και την κοινωνία.

Σε λίγο παεριμένουμε να βγεί η κυβέρνηση πανηγυρικά και να μας πεί οτι σύμφωνα με το posokanei η Ελλάδα έχει φθηνές τιμές - ξεχνώντας φυσικά οτι έχει το ένα τρίτο των μισθών των ευρωπαίων. Το πόσο κάνει θα είχε αξία, αν μας έλεγε δίπλα στην τιμή κάθε προιόντος πόσες μονάδες από αυτό το προιόν μπορεί να αγοράσει ένας ευρωπαίος με το μισθό του και πόσες ένας Έλληνας με το μισθό του. Να μας έλεγε πχ οτι ένας Γερμανός μπορεί να αγοράσει ξοδεύοντας ολόκληρο το μισθό του 300 κιλά μοσχαρίσιο κιμά και ένας Έλληνας 80 κιλά. Αυτό θα ήταν πιο χρήσιμη πληροφορία.

Καμία αξία δεν έχει η σύγκριση των τιμών, αξία έχει η σύγκριση της αγοραστικής δύναμης. Και αυτό που έχει τεράστια σημασία, είναι πως το εισόδημα των Ελλήνων δεν φτάνει για να καλύψει τις βιοτικές ανάγκες τους, ακόμη κι αν αποδεικνυόταν οτι οι τιμές εδώ ήταν φθηνότερες - που δεν είναι. Δεν μας νοιάζει λοιπόν το πόσο κάνει, μας νοιάζει οτι εμείς εδώ δεν μπορούμε να το αγοράσουμε , επειδή εσείς δεν μπορείτε να επιβάλετε τους κανόνες του ανταγωνισμού και να ελέγξετε έστω και στοιχειωδώς την αγορά.