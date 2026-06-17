PosoΚanei: 22 ερωταπαντήσεις για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα

Ως ένα ολοκληρωμένο εργαλείο σύγκρισης τιμών και διαχείρισης αγορών παρουσιάστηκε σήμερα από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τους συναρμόδιους Υπουργούς, Τ. Θεοδωρικάκο και Δ. Παπαστεργίου, η νέα πλατφόρμα posokanei.gov.gr, η οποία – όπως τονίστηκε – έχει ως στόχο να προσφέρει στους καταναλωτές μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη εικόνα της αγοράς.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης επιχειρεί, μέσα από ένα σύνολο 22 ερωτήσεων και απαντήσεων, να αποσαφηνίσει τον τρόπο λειτουργίας της νέα πλατφόρμας, τη δομή της βάσης δεδομένων της, καθώς και τις δυνατότητες που δίνει στους χρήστες για αναζήτηση προϊόντων, σύγκριση τιμών, δημιουργία λιστών αγορών και παρακολούθηση του ιστορικού των τιμών.

Σημειώνεται πως η πλατφόρμα διαφοροποιείται από το παλαιότερο σύστημα e-Katanalotis, καθώς δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση τιμών, αλλά ενσωματώνει πιο προηγμένα εργαλεία ανάλυσης και οργάνωσης αγορών, ενισχύοντας τον ρόλο του καταναλωτή στη λήψη αποφάσεων.

Ακολουθούν 22 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη νέα πλατφόρμα:

1. Τι είναι το posokanei.gov.gr;

Απάντηση: Το posokanei.gov.gr είναι μια πλατφόρμα σύγκρισης τιμών καταναλωτικών προϊόντων, που επιτρέπει στους πολίτες να βλέπουν και να συγκρίνουν τιμές από διαφορετικούς retailers, να παρακολουθούν το ιστορικό τιμών και να οργανώνουν τις αγορές τους μέσω λιστών.

2. Πώς μπαίνουμε στην πλατφόρμα;

Απάντηση: Μέσω υπολογιστή επισκεπτόμαστε το posokanei.gov.gr. Παράλληλα διατίθενται εφαρμογές για Android και iOS ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση και από κινητές συσκευές.

3. Πόσα προϊόντα περιλαμβάνει σήμερα η πλατφόρμα;

Απάντηση: Στην πρώτη έκδοση της πλατφόρμας περιλαμβάνονται περίπου 10.000 κωδικοί προϊόντων. Η βάση δεδομένων ενημερώνεται συνεχώς και θα εμπλουτίζεται με νέους κωδικούς και κατηγορίες προϊόντων.

4. Πώς είναι οργανωμένα τα προϊόντα;

Απάντηση: Τα προϊόντα έχουν ταξινομηθεί σε έξι βασικές κατηγορίες και σε επιμέρους υποκατηγορίες. Η κατηγοριοποίηση βασίζεται στα στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη Circana.

5. Από ποια σούπερ μάρκετ προέρχονται οι τιμές;

Απάντηση: Η πλατφόρμα συγκεντρώνει τιμές από τις αλυσίδες Γαλαξίας, Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, ΣΥΝΚΑ, Μασούτης, My Market, ΑΒ Βασιλόπουλος, Κρητικός, Market in και Lidl.

6. Με ποιον τρόπο συλλέγονται οι τιμές;

Απάντηση: Οι τιμές συλλέγονται με δύο τρόπους, (α) με την απευθείας παροχή δεδομένων από τις αλυσίδες Γαλαξίας, ΣΥΝΚΑ, Μασούτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Market in και Lidl και (β) με αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων (crawling) από τα ηλεκτρονικά καταστήματα των Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, My Market και Κρητικός μέσω των SKU των προϊόντων.

Σημειώνεται πως οι τιμές ενημερώνονται καθημερινά.

7. Κάθε πότε ενημερώνονται οι τιμές;

Απάντηση: Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση είτε από τα δεδομένα που παρέχουν οι ίδιες οι αλυσίδες είτε μέσω των αυτοματοποιημένων μηχανισμών συλλογής δεδομένων.

8. Μπορούμε να δούμε πώς εξελίχθηκε η τιμή ενός προϊόντος;

Απάντηση: Ναι. Μέσω του ιστορικού τιμής ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία της τιμής του προϊόντος σε βάθος χρόνου.

9. Πώς μπορεί ένας χρήστης να βρει ένα προϊόν;

Απάντηση: Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με τον τίτλο του προϊόντος είτε με το barcode του.

10. Υποστηρίζεται σάρωση barcode από κινητό;

Απάντηση: Ναι. Μέσω της εφαρμογής ο χρήστης μπορεί να σκανάρει το barcode ενός προϊόντος και να μεταφερθεί απευθείας στα αποτελέσματα αναζήτησης του συγκεκριμένου κωδικού.

11. Τι βλέπουμε όταν επιλέξουμε ένα προϊόν;

Απάντηση: Εμφανίζονται οι αλυσίδες που διαθέτουν το προϊόν καθώς και οι αντίστοιχες τιμές πώλησής του, ώστε ο χρήστης να μπορεί να συγκρίνει τις διαθέσιμες επιλογές.

12. Υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης με τιμές του εξωτερικού;

Απάντηση: Ναι. Όταν εντοπιστεί το ίδιο προϊόν σε ευρωπαϊκές αλυσίδες λιανικής, εμφανίζονται και οι αντίστοιχες τιμές του εξωτερικού. Οι χώρες που καλύπτονται σήμερα είναι κυρίως η Ιταλία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ισπανία.

13. Αν κάποιος γνωρίζει ένα κατάστημα του εξωτερικού που δεν υπάρχει στην πλατφόρμα;

Απάντηση: Μπορεί να προτείνει το σχετικό link μέσω της πλατφόρμας. Η πρόταση αξιολογείται και, εφόσον πληροί τα κριτήρια, προστίθεται στις πηγές δεδομένων.

14. Μπορούμε να οργανώσουμε τις αγορές μας;

Απάντηση: Ναι. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει λίστες προϊόντων και να δει το συνολικό κόστος των προϊόντων που έχει επιλέξει στα καταστήματα που τα διαθέτουν.

15. Είναι αυτό ηλεκτρονικό καλάθι αγορών;

Απάντηση: Όχι. Οι λίστες έχουν ενημερωτικό και συγκριτικό χαρακτήρα και δεν πραγματοποιείται αγορά μέσα από την πλατφόρμα.

16. Πόσες λίστες μπορούμε να δημιουργήσουμε;

Απάντηση: Κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει έως πέντε λίστες, με έως πενήντα προϊόντα σε κάθε λίστα.

17. Μπορούμε να βάλουμε ποσότητες;

Απάντηση: Ναι. Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τις ποσότητες που χρειάζεται για κάθε προϊόν ώστε να υπολογίζεται το πραγματικό συνολικό κόστος των αγορών του.

18. Τι είναι η λειτουργία «Ψάξε μου φθηνότερα»;

Απάντηση: Η λειτουργία αυτή προτείνει οικονομικότερες εναλλακτικές επιλογές προϊόντων μέσα στην ίδια κατηγορία, βοηθώντας τον χρήστη να μειώσει το συνολικό κόστος της λίστας του.

19. Η σύγκριση γίνεται με βάση τα χαρακτηριστικά των προϊόντων;

Απάντηση: Όχι. Η σύγκριση γίνεται κυρίως σε επίπεδο κατηγορίας προϊόντων και όχι βάσει πλήρους αντιστοίχισης τεχνικών ή ποιοτικών χαρακτηριστικών.

20. Πώς μπορεί ένας χρήστης να επικοινωνήσει με την ομάδα της πλατφόρμας;

Απάντηση: Υπάρχει ειδική φόρμα επικοινωνίας μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις, παρατηρήσεις ή προτάσεις.

21. Υπάρχει βοήθεια για νέους χρήστες;

Απάντηση: Ναι. Η πλατφόρμα διαθέτει αναλυτικό οδηγό βοήθειας που εξηγεί όλες τις βασικές λειτουργίες της.

22. Πώς θα εξελιχθεί η πλατφόρμα στο μέλλον;

Απάντηση: Το έργο είναι δυναμικό και θα εξελίσσεται συνεχώς. Θα προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων, νέες κατηγορίες και επιπλέον πηγές δεδομένων, ώστε η πλατφόρμα να παρέχει ολοένα και πληρέστερη εικόνα της αγοράς στους πολίτες.

PosoKanei - Οι διαφορές με το e-Katanalotis

Σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, η νέα πλατφόρμα εισάγει πρωτοποριακά εργαλεία ελέγχου και διαφάνειας, μετατρέποντας την απλή πληροφορία σε πραγματική δύναμη επιλογής για τον καταναλωτή.

Ανάμεσά στις διαφορές της με την προηγούμενη πλατφόρμα είναι τα εξής:

- συμμετέχουν όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ (και η Lidl)

- η βάση δεδομένων εκκινεί με άνω των 10.000 κωδικών και επεκτείνεται καθημερινά

- θα υπάρχει και πλήρης ενσωμάτωση όλων των PL προϊόντων και θα είναι δυνατή η σύγκριση των PL προϊόντων των διαφόρων αλυσίδων

- ο καταναλωτής θα μπορεί να εντοπίσει αμέσως την πραγματική αξία του προϊόντος ανεξάρτητα από το μέγεθος της συσκευασίας του

- υπάρχει ενσωματωμένο ψηφιακός βοηθός αγορών

- Κατά τη δημιουργία καλαθιού, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει αυτόματα τον εντοπισμό φθηνότερου εναλλακτικού προϊόντος στην ίδια κατηγορία εντός της ίδιας αλυσίδας.

- Υπάρχει διαχωρισμός τιμής με και χωρίς Φ.Π.Α. για άμεση σύγκριση των φορολογικών επιβαρύνσεων ανά χώρα.

- Υπάρχει διαδραστικό διάγραμμα διακύμανσης τιμών των τελευταίων 2 μηνών.

- Είναι εφικτή η παρακολούθηση της τάσης ανά προϊόν, ανά αλυσίδα, αλλά και συνολικά σε σύγκριση με τις τάσεις του εξωτερικού.

- Η υποδομή της Keyvoto εγγυάται real-time συγχρονισμό δεδομένων και αντοχή σε εκατομμύρια ταυτόχρονους χρήστες.