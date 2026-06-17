PosoKanei: Στον «αέρα» η νέα πλατφόρμα για online σύγκριση τιμών – Πώς λειτουργεί

Το επιτελείο του Υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών, η οποία βρίσκεται ήδη από σήμερα (Τετάρτη, 17/6) στον «αέρα» και περιλαμβάνει μία βάση δεδομένων με 7.973 προϊόντα, προσφέροντας τη δυνατότητα παρακολούθησης του ιστορικού των τιμών και δημιουργίας λιστών αγορών, αλλά και σύγκρισης κόστους με τον μέσο όρο της ΕΕ.

Η πλατφόρμα «PosoKanei» αποτελεί ένα σημαντικό «όπλο» για τους καταναλωτές, όπως υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος, τονίζοντας πως έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι και ο Κώδικας Δεοντολογίας, που θεσπίστηκε για την αντιμετώπιση των παραπλανητικών εκπτώσεων, έχει ενισχύσει την αξιοπιστία της αγοράς.

«Το PosoKanei είναι το εργαλείο που δίνει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να έχει καθαρή εικόνα. Θα γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα με την άμεση επικοινωνία που θα έχουμε με τους καταναλωτές – χρήστες μας. Να είστε σίγουροι ότι στο μέλλον το PosoKanei θα μπει και σε άλλες υπηρεσίες. Σε μια αγορά που αλλάζει κάθε λεπτό η διαφάνεια είναι απαραίτητη», ανέφερε εισαγωγικά η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απο τη μεριά του, σημείωσε πως με την συγκεκριμένη εφαρμογή «έχουμε πια σύγκριση, σε πραγματικό χρόνο, τιμών Ελλάδος και εξωτερικού», γεγονός που αφορά ιδιαίτερα – όπως είπε – πολυεθνικές εταιρείες κι έτσι μπορούν να ανιχνευθούν οι αδικαιολόγητα υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της ΕΕ.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε με τη σειρά του: «Η νέα πλατφόρμα έρχεται να επεκτείνει την ιδέα που είχαμε με το e-katanalotis, αλλά με πολύ μεγαλύτερη κάλυψη προϊόντων, κι είναι μία εφαρμογή η οποία φτιάχτηκε κυρίως για το κινητό, αλλά έχει πολύ καλή παρουσίαση και στη web έκφρασή της, γιατί η αλήθεια είναι πως από το κινητό μας ψωνίζουμε. Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι πως αυτή η δουλειά θα έρθει πραγματικά να αλλάξει την εικόνα των τιμών στο σούπερ μάρκετ. Σημασία έχει η τεχνολογία να δίνει πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα».

Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την εφαρμογή

- Οι πολίτες μπορούν να βλέπουν και να συγκρίνουν τιμές από διαφορετικούς αλυσίδες super markets, να παρακολουθούν το ιστορικό τιμών και να οργανώνουν τις αγορές τους μέσω λιστών.

- Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται είτε από ηλεκτρονικό υπολογιστή στο posokanei.gov.gr, είτε από κινητό στην εφαρμογή για Android και iOS

- Αρχικά, στην πλατφόρμα περιλαμβάνονται 10.000 κωδικοί και συγκεντρώνονται τιμές σε καθημερινή βάση από τις αλυσίδες Γαλαξίας, Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, ΣΥΝΚΑ, Μασούτης, My Market, ΑΒ Βασιλόπουλος, Κρητικός, Market in και Lidl.

- Μέσω του ιστορικού τιμής ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία της τιμής σε βάθος χρόνου.

- Ο χρήστης μπορεί να αναζητά το προϊόν που θέλει είτε μέσω του barcode, είτε με το όνομα του προϊόντος

- Όταν εντοπιστεί το ίδιο προϊόν σε ευρωπαϊκές αλυσίδες λιανικής, εμφανίζονται και οι αντίστοιχες τιμές του εξωτερικού. Οι χώρες που καλύπτονται σήμερα είναι κυρίως η Ιταλία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ισπανία.

- Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει λίστες προϊόντων και να δει το συνολικό κόστος των προϊόντων που έχει επιλέξει στα καταστήματα που τα διαθέτουν. Κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει έως πέντε λίστες, με έως πενήντα προϊόντα σε κάθε λίστα.

- Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τις ποσότητες που χρειάζεται για κάθε προϊόν ώστε να υπολογίζεται το πραγματικό συνολικό κόστος των αγορών του.

- Παράλληλα, η λειτουργία αυτή προτείνει οικονομικότερες εναλλακτικές επιλογές προϊόντων μέσα στην ίδια κατηγορία, βοηθώντας τον χρήστη να μειώσει το συνολικό κόστος της λίστας του.

Ποια – και πόσα – προϊόντα περιλαμβάνονται σήμερα στην πλατφόρμα

Η βάση δεδομένων του PosoKanei περιλαμβάνει σήμερα 7.973 προϊόντα, τα οποία κατανέμονται σε έξι βασικές κατηγορίες.

Τα τρόφιμα αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία με 4.810 κωδικούς, ακολουθούν τα ποτά με 1.172 προϊόντα, η προσωπική φροντίδα με 1.011 προϊόντα και η καθαριότητα με 1.015.

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει επίσης 235 βρεφικά είδη και 187 προϊόντα για κατοικίδια.

Πίσω από τους σχεδόν 8.000 κωδικούς βρίσκονται συνολικά 36 υποκατηγορίες προϊόντων.

Στα τρόφιμα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι, γαλακτοκομικά, τυριά, κατεψυγμένα προϊόντα, αλλαντικά, σνακ, σοκολάτες και προϊόντα πρωινού. Στα ποτά συναντά κανείς από καφέδες, τσάγια, χυμούς και αναψυκτικά έως αλκοολούχα ποτά, ενώ οι κατηγορίες προσωπικής φροντίδας και καθαριότητας καλύπτουν προϊόντα για τα μαλλιά, το σώμα, τη στοματική υγιεινή, τα απορρυπαντικά, τα χαρτικά και τα καθαριστικά οικιακής χρήσης.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η δομή της βάσης δεδομένων της πλατφόρμας, η οποία περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από διαφορετικές κατηγορίες. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή έχουν τα βασικά υλικά μαγειρικής με 871 κωδικούς, ακολουθούμενα από τα προϊόντα αρτοποιίας και πρωινού με 842, τα γαλακτοκομικά με 592 και τα κατεψυγμένα τρόφιμα με 496 προϊόντα. Η έμφαση σε αυτές τις κατηγορίες δεν είναι τυχαία, καθώς πρόκειται για αγαθά που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των καθημερινών αγορών των νοικοκυριών. Με αυτόν τον τρόπο, η πλατφόρμα επιδιώκει να καλύψει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του συνηθισμένου καταναλωτικού καλαθιού.

Στην κατηγορία των ποτών, σημαντική παρουσία έχουν τα αλκοολούχα είδη με 339 κωδικούς και ο καφές με 266 προϊόντα. Αντίστοιχα, στον τομέα της προσωπικής φροντίδας κυριαρχούν τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και σώματος, τα οποία καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο της σχετικής κατηγορίας.

Η επιλογή των προϊόντων βασίστηκε σε στοιχεία της Circana, τα οποία αποτυπώνουν τα δημοφιλέστερα προϊόντα κάθε κατηγορίας. Ωστόσο, η βάση δεδομένων παραμένει δυναμική και ανανεώνεται σε τακτική βάση. Όπως επισημαίνεται από την πλατφόρμα, οι διαθέσιμοι κωδικοί θα επικαιροποιούνται κάθε τρεις μήνες, ώστε να αντανακλούν τις μεταβολές στις προτιμήσεις των καταναλωτών αλλά και τις εξελίξεις στην αγορά. Παράλληλα, οι τιμές ενημερώνονται καθημερινά μέσω απευθείας διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα των συμμετεχουσών αλυσίδων.

Από τις πρώτες δοκιμές λειτουργίας προκύπτει ότι στο σύστημα συμμετέχουν μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, μεταξύ των οποίων οι ΑΒ Βασιλόπουλος, Σκλαβενίτης, Lidl, My Market, Μασούτης, Γαλαξίας, Κρητικός, Market In, Χαλκιαδάκης και SYN.KA, γεγονός που εξασφαλίζει ευρεία κάλυψη της οργανωμένης αγοράς λιανικής τροφίμων στην Ελλάδα.

Η πλατφόρμα φιλοξενεί επίσης προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, χωρίς όμως να επιχειρεί άμεσες συγκρίσεις μεταξύ αντίστοιχων προϊόντων διαφορετικών αλυσίδων. Η επιλογή αυτή βασίζεται στην εκτίμηση ότι τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να διαφέρουν ως προς τα χαρακτηριστικά, τη σύνθεση ή τις προδιαγραφές τους, καθιστώντας δύσκολη μια απόλυτα αξιόπιστη αντιστοίχιση. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να υποδεικνύουν προϊόντα που απουσιάζουν από τη βάση δεδομένων, συμβάλλοντας έτσι στη συνεχή διεύρυνση και βελτίωσή της.

Από την άλλη πλευρά, αρκετές κατηγορίες προϊόντων παραμένουν προς το παρόν εκτός της πλατφόρμας. Σε αυτές περιλαμβάνονται κυρίως τα νωπά προϊόντα, όπως τα φρούτα και τα λαχανικά, αλλά και είδη των οποίων η προέλευση, η ποικιλία ή άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά καθιστούν δυσχερή τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών σημείων πώλησης. Παράλληλα, η υπηρεσία διευκρινίζει ότι οι τιμές που εμφανίζονται προέρχονται κυρίως από τα ηλεκτρονικά καταστήματα των αλυσίδων και δεν ταυτίζονται απαραίτητα με εκείνες που ισχύουν στα φυσικά καταστήματα.

Πώς γίνεται η σύγκριση των τιμών

Η αναζήτηση προϊόντων στην πλατφόρμα μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσα από τις διαθέσιμες κατηγορίες είτε με απευθείας πληκτρολόγηση της ονομασίας ενός προϊόντος. Σε αντίθεση με το προηγούμενο σύστημα του e-katanalotis, το οποίο επικεντρωνόταν κυρίως στην απλή απεικόνιση των τρεχουσών τιμών, η νέα πλατφόρμα ενσωματώνει πρόσθετες δυνατότητες, όπως την παρακολούθηση ιστορικού τιμών, τη σύγκριση καλαθιών αγορών, αλλά και συγκριτικά δεδομένα σε διεθνές επίπεδο.

Στην εφαρμογή για κινητές συσκευές έχει προστεθεί και λειτουργία σάρωσης barcode, μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να αναγνωρίζει άμεσα ένα προϊόν, ακόμη και τη στιγμή που βρίσκεται σε φυσικό κατάστημα.

Για κάθε προϊόν εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι τιμές από όλες τις αλυσίδες στις οποίες διατίθεται, με αυτόματη ταξινόμηση από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη τιμή. Παράλληλα, παρέχεται η τιμή ανά κιλό ή άλλη αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, ώστε να διευκολύνεται η αντικειμενική σύγκριση προϊόντων που διατίθενται σε διαφορετικές συσκευασίες.

Το σύστημα αναδεικνύει αυτόματα τη χαμηλότερη διαθέσιμη τιμή με ειδική σήμανση «Καλύτερη Τιμή», ενώ σε κάθε καταχώρηση εμφανίζεται και η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης των στοιχείων. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης μπορεί να γνωρίζει τόσο ποια επιλογή είναι οικονομικότερη τη συγκεκριμένη στιγμή, όσο και πόσο πρόσφατα έχει επικαιροποιηθεί η αντίστοιχη τιμή.

Ιδιαίτερη χρησιμότητα παρουσιάζει και η δυνατότητα προβολής της τιμής ανά μονάδα μέτρησης (κιλό, λίτρο κ.λπ.), η οποία επιτρέπει πιο ακριβείς και δίκαιες συγκρίσεις μεταξύ προϊόντων διαφορετικού μεγέθους. Επιπλέον, με μία μόνο ενέργεια το προϊόν μπορεί να προστεθεί σε λίστα αγορών, διευκολύνοντας τον υπολογισμό και τη σύγκριση του συνολικού κόστους ενός καλαθιού μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων.

Σημειώνεται ότι για κάθε προϊόν ο χρήστης μπορεί να δει πώς μεταβλήθηκε η τιμή του σε βάθος περίπου δύο μηνών, μέσα από διαδραστικά γραφήματα που ενημερώνονται καθημερινά.