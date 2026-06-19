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Πόσο «παίζει» ο Βενιζέλος για το Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ
Ανεμοδείκτης
15:04 - 19 Ιουν 2026

Πόσο «παίζει» ο Βενιζέλος για το Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ

Άγγελος Κωβαίος
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Οσο το ΠΑΣΟΚ πλησιάζει στα όρια του εσωτερικού σπαραγμού, έχει αρχίσει και η παρασκηνιακή συζήτηση για τις μάχες επιβίωσης στις εκλογές.

Ποιοι θα είναι υποψήφιοι πού, αν η Διαμαντοπούλου θα επικρατήσει του Χρηστίδη ή ο Χρηστίδης της Διαμαντοπούλου στον Νότιο Τομέα της Αθήνας, αν ο Ανδρουλάκης θα είναι υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, ποια έδρα θα επιλέξει και ποιον θα «κάψει» με αυτόν τον τρόπο και πολλά και διάφορα άλλα τέτοια.

Μέσα σε όλα αυτά, έχει αρχίσει να συζητείται έντονα και το αν θα είναι υποψήφιος, ως επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Η αλήθεια είναι ότι οι συνομιλητές του βλέπουν ότι ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είναι θετικά προδιατεθειμένος για το ΠΑΣΟΚ και μιλά με καλά λόγια, αν όμως επρόκειτο να στοιχηματίσουν για κάτι, αυτό είναι ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές…

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