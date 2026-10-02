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Χρηστίδης: Ο Φλωρίδης έπρεπε να είχε αποπεμφθεί – Ο Συρίγος επιβεβαιώνει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική
15:23 - 02 Οκτ 2026

Χρηστίδης: Ο Φλωρίδης έπρεπε να είχε αποπεμφθεί – Ο Συρίγος επιβεβαιώνει το ΠΑΣΟΚ

Reporter.gr Newsroom

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«Έπρεπε να περάσουν επτά χρόνια, να έχουν χαθεί τόσα σπίτια και να είναι τόσοι άνθρωποι κάθε μέρα σε πίεση από servicers και funds για να πάρει ο κ. Μητσοτάκης αυτές τις αποφάσεις;», διερωτήθηκε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής την Πέμπτη (1/10).

«Χθες ο κ. Μητσοτάκης, μόλις ένα μήνα μετά την τοποθέτησή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε μια σειρά από μέτρα τα οποία αφορούν τις 120 δόσεις και τους servicers. Ποια είναι η μεγάλη διαφορά τώρα εδώ; Η μεγάλη διαφορά είναι ότι τα τελευταία επτά χρόνια άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους, τα σπίτια αυτά ξεπουλιούνται από servicers, οι οποίοι, όπως παραδέχτηκε επί της ουσίας με την ανακοίνωσή του ο κύριος Μητσοτάκης χθες, δεν σέβονται τους κανόνες. Ζητάνε ό,τι θέλουν από τους ιδιοκτήτες οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους», τόνισε στο Action 24.

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έθεσε το ερώτημα γιατί χρειάστηκε να περάσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για να υπάρξουν κυβερνητικές παρεμβάσεις.

«Τι τους πήρε επτά χρόνια για να καταλάβουν τι συμβαίνει με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς;», συμπλήρωσε.

Με φόντο την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο, αναφέρθηκε στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τις δηλώσεις που είχε κάνει μετά το δυστύχημα στα Τέμπη.

«Μπορεί να παραμείνει υπουργός ο κύριος Φλωρίδης; Δεν μπορεί να παραμείνει. Αν τα πολιτικά πρόσωπα είναι για τα μπάζα, αυτοί οι οποίοι πρωταγωνίστησαν και στο απολογητικό τους έγγραφο λένε ότι υλοποιώ εντολές, τι είναι; Εάν τα κόμματα που κάνουν τη δουλειά τους είναι για τα μπάζα, εκείνοι οι οποίοι έκαναν το μπάζωμα τι είναι;», σχολίασε και πρόσθεσε: «Η ύβρις του κυρίου Φλωρίδη είναι κάτι το οποίο επιστρέφει στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Φλωρίδης, ακόμα και δύο χρόνια μετά, δεν έχει το θάρρος να ζητήσει μια συγγνώμη».

Σχολιάζοντας, τέλος, τις δηλώσεις του Άγγελου Συρίγου περί “υποχώρησης στην Κάσο”, ο Παύλος Χρηστίδης τόνισε ότι οι προβληματισμοί που εξέφρασε ο πρώην υπουργός επιβεβαιώνουν τις θέσεις που έχει διατυπώσει η Χαριλάου Τρικούπη.

«Ο κ. Συρίγος δεν σχολιάζει ένα υποκειμενικό γεγονός. Σχολιάζει αντικειμενικά γεγονότα τα οποία έχουν προκύψει σε μια περιοχή που όλοι ξέρουμε ότι οι δεσμεύσεις, τις οποίες επανειλημμένως έχουμε ακούσει από την κυβέρνηση, σήμερα που μιλάμε, δεν έχουν προχωρήσει. Άρα, ο κ. Συρίγος, με όσα είπε, επιβεβαιώνει πλήρως τους προβληματισμούς που έχει βάλει το ΠΑΣΟΚ εδώ και πάρα πολύ καιρό σχετικά με τα εθνικά μας θέματα και το πως αυτά διασφαλίζονται», κατέληξε.

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