Η… ιστορία μπούρδα του Δημήτρη Αβραμόπουλου

«Όλη η ιστορία είναι μια μπούρδα», είπε την Τετάρτη (24/6) ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην Επίτροπος, Δημήτρης Αβραμόπουλος, και προς επίρρωση του ισχυρισμού του, μας άνοιξε τα μάτια με μερικές κομβικές επισημάνσεις.

Οπότε, μάθαμε ότι:

(α) Ο ίδιος δεν εκλήθη από τη βελγική δικαιοσύνη, αλλά από «κάποιους αστυνομικούς», οι οποίοι «δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους» και σκέφτηκαν «βρε, δεν καλούμε τον κ. Επίτροπο» να περάσει λίγο η ώρα μας…

(β) οι μίζες είναι de facto αφορολόγητες.

Δηλαδή, ή κυκλοφορείς στο ημίφως με καμπαρντίνα, ρεπούμπλικα και μια δερμάτινη βαλίτσα γεμάτη λεφτά ή είσαι πιο «καθαρός» κι απ’ τον καταγάλανο ουρανό.

Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι ο κ. Αβραμόπουλος τα πήρε, απλώς σημαίνει ότι αν κάποιος ήθελε να τα πάρει, δεν θα χρειαζόταν να είναι ντε και καλά «μαύρα»· θα μπορούσε να πάρει και φορολογημένες μίζες κι έτσι να βγει απ’ τον περιττό κόπο να τις ξεπλύνει εκ των υστέρων.

(γ) δεν θα απολογηθεί «σε κανέναν κερατά».

Εδώ μάλλον ο κ. Αβραμόπουλος κάτι ξέρει που εμείς αγνοούμε. Αναμένουμε με αγωνία τις αποκαλύψεις…

(δ) η ΜΚΟ Παντσέρι ήταν απλώς μία παράλληλη δραστηριότητα και όχι «κάλυψη».

Εντάξει, κι οι «βιτρίνες» παράλληλες δραστηριότητες είναι, δεν είπε κανείς το αντίθετο.

Κι ένα τελευταίο κάπως δυσνόητο: γιατί ο κ. Χρυσοχοΐδης κρατούσε για ένα τριήμερο στο συρτάρι του γραφείου του το ένταλμα σύλληψης; Και γιατί ο κ. Αβραμόπουλος θεώρησε σωστό (;), χρήσιμο (;), έξυπνο (;) να μας ενημερώσει; Και τέλος πάντων, αφού το έπραξε, μήπως θα ήθελε να μας πει και δυο λεπτομέρειες παραπάνω μπας και καταλάβουμε;