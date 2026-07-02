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«Πικραμένος» ο Νίκος Παππάς από τον Αλέξη Τσίπρα
Ανεμοδείκτης
14:45 - 02 Ιουλ 2026

«Πικραμένος» ο Νίκος Παππάς από τον Αλέξη Τσίπρα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει στο περιθώριο τον Νίκο Παππά, ο οποίος είναι πικραμένος από τη στάση του... πρώην κολλητού του.

Και καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ καταρρέει, ο Παππάς, εκτός από τις επιθέσεις στον Φάμελλο, δεν κρύβει και την απογοήτευσή του για τη στάση του Αλέξη Τσίπρα.

«Δεν περίμενα από τον Αλέξη Τσίπρα επιθετικές δηλώσεις του τύπου "Έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ"», δήλωσε ο πάλαι ποτέ στενός φίλος και συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM.

«Ο Αλέξης θα πρέπει να διευκρινίσει σε ποια σημεία του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο μαζί ψηφίζαμε, διαφωνεί», πρόσθεσε.

Επίσης, ο Νίκος Παππάς επιτέθηκε και σε άτομα που βρίσκονται πλέον στην... αυλή του Αλέξη Τσίπρα, όπως ο Γιώργος Σιακαντάρης: «Προκαλεί εντύπωση αυτό που είπε ο κύριος Σιακαντάρης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είναι τοξικά κόμματα. Ο κ. Σιακαντάρης δεν ήταν μαζί μας όταν κυβερνούσαμε. Δεν έζησε την μεγαλειώδη πολιτική εκλογική άνοδο της σύγχρονης αριστεράς. Δεν έζησε την συγκλονιστική εμπειρία της διακυβέρνησης, τις δυσκολίες, τις αντιφάσεις, την αγωνία για να καταφέρουμε πάντα πράγματα. Και επιτίθεται στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, νομίζω μπορώ να το καταγράψω», σημείωσε με νόημα.

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