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Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin
Ανεμοδείκτης
13:29 - 11 Ιουλ 2026

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Reporter.gr Newsroom
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Η υπόθεση της Marfin πονάει και η κοινωνία ζητά δικαιοσύνη εδώ και 16 χρόνια. Ωστόσο, οι θριαμβολογίες της κυβέρνησης και των υποστηρικτών της για τις πρόσφατες συλλήψεις των κατηγορούμενων ως δραστών, πρέπει να μετριαστούν.

Γιατί θυμίζουμε πως έχουν και στο παρελθόν γίνει συλλήψεις ατόμων για τη συγκεκριμένη υπόθεση και ακολούθησαν αθωώσεις.

Η ανάρτηση του δικηγόρου, Αντύπα Καρύπογλου, βάζει νομίζουμε τα πράγματα στη θέση τους:

«Οι υπαίτιοι για το ειδεχθές έγκλημα της Marfin πρέπει να δικαστούν. Για την ώρα δεν υπάρχουν υπαίτιοι, υπάρχουν κατηγορούμενοι. Θυμίζω ότι υπήρξαν κι άλλοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση στο παρελθόν και αθωώθηκαν. Και επισημαίνω την υπερχειλή ηλιθιότητα αυτών που ταυτόχρονα βρίζουν την Δικαιοσύνη που αθώωσε τους τότε κατηγορούμενους και ζητούν την άμεση καταδίκη των τωρινών».

Τελευταία τροποποίηση στις 11/07/2026 - 13:40
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