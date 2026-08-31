Γιατί έχει ενδιαφέρον η πολιτική κόντρα για το ιδιωτικό χρέος

Εν όψει ΔΕΘ και του αναμενόμενου οργίου προεκλογικής παροχολογίας, έχει ένα ενδιαφέρον η σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ιδιωτικό χρέος.

Η ανταλλαγή ανακοινώσεων είναι αλήθεια ότι θυμίζει κάτι από τα παλιά, όταν τα δύο κόμματα ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές της πολιτικής σύγκρουσης. Και μπορεί κανείς να υποθέσει ότι η επιμέλεια και η σπουδή της κυβέρνησης να απαντήσει και να σχολιάσει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, φανερώνουν ότι υπάρχει μία κάποια ανησυχία.

Αν θέλει πάντως κάποιος να σταθεί στην ουσία, οφείλει να παρατηρήσει ότι η πραγματικότητα είναι μία και κυρίαρχο στοιχείο της είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει και τόσο τρομερές ενέργειες για την προστασία των δανειοληπτών από τα πάσης φύσεως αρπακτικά των servicers…