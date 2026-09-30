Αδερφικά «μαχαιρώματα»

Στον βαθμό που έχει ενδιαφέρον – και από την στιγμή που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επιλέγει να μπει σε αυτήν την συζήτηση, έχει – παρουσιάζει μία κάποια ιδιαιτερότητα το (πολιτικό πάντα...) «τζαρτζάρισμα» μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Ντόρας Μπακογιάννη.

Προ ημερών, η πρώην υπουργός Εξωτερικών, αδερφή του Πρωθυπουργού και έμπειρη κοινοβουλευτικός, είχε επισημάνει ότι υπάρχουν δείγματα αλαζονικών συμπεριφορών στην κυβέρνηση και είχε πει ότι ορισμένοι θα πρέπει να ξεκαβαλικέψουν το καλάμι.

Προφανώς σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό αποστάσεις είχε πάρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και ενώ θα ανέμενε κανείς ότι το όχι και τόσο σοβαρό θέμα έχει λήξει, επανήλθε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου της Τετάρτης (30.9) για να δηλώσει: «Όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών».

Ενδιαφέρον είναι, επίσης, ότι σε μία πολιτικού περιεχομένου δήλωση έπειτα από καιρό, ο Κώστας Μπακογιάννης απάντησε νωρίτερα την Τετάρτη στην ίδια ερώτηση, για το αν υπάρχουν δείγματα αλαζονείας στην κυβέρνησης, λέγοντας «ο κόσμος το ‘χει τούμπανο κι εμείς κρυφό καμάρι». Αν συνεχιστεί έτσι αυτό, μάλλον δεν θα πάει καλά…