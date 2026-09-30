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Metlen &amp; Σ.Κ.Ε.Π.: Μια χρονιά που άφησε αποτύπωμα σε 84 σχολεία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:37 - 30 Σεπ 2026

Metlen & Σ.Κ.Ε.Π.: Μια χρονιά που άφησε αποτύπωμα σε 84 σχολεία

Reporter.gr Newsroom

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Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η Metlen αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της στη συμπερίληψη, στηρίζοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία του Σ.Κ.Ε.Π., «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο».  

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2026, συνεργάτες του Σ.Κ.Ε.Π. -με και χωρίς αναπηρία- πραγματοποίησαν 120 ομιλίες σε 84 σχολεία της Αττικής, της Λαμίας και της Τρίπολης, προσεγγίζοντας 6.063 μαθητές/τριες.

Η φετινή χρονιά κινήθηκε σε τρεις άξονες.

«Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο» στην Αττική

Ανοιχτός διάλογος και βιωματικές συναντήσεις μαθητών με ομιλητές και εμψυχωτές με αναπηρία, σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, δημόσια και ιδιωτικά, από τη Νέα Ερυθραία και την Κηφισιά έως τον Πειραιά και τα Σπάτα. Κάθε δίωρο ανά τάξη επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένα ζητήματα -δικαιώματα ατόμων με αναπηρία στην καθημερινότητα, αποδόμηση στερεοτύπων, κοινωνική δικαιοσύνη- μέσα από αυθεντική μαρτυρία και εποικοδομητικό διάλογο. Μέσα από διαδικτυακές συναντήσεις το πρόγραμμα έφτασε και σε σχολεία εκτός Αττικής, όπως το Γυμνάσιο Τυρού και το 4ο Γυμνάσιο Βόλου, καθώς και στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγίας Παρασκευής, απευθυνόμενο σε ενήλικες εκπαιδευόμενους.

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Εβδομάδα Συμπερίληψης - Ένα Σχολείο για Όλους

Η νέα αυτή δράση προέκυψε από αίτημα των ίδιων των εκπαιδευτικών, που ζήτησαν κάτι πιο διαρκές από μια δίωρη επίσκεψη. Εφαρμόστηκε φέτος για πρώτη φορά σε 5 σχολεία όλων των βαθμίδων: για μία ολόκληρη εβδομάδα, όλες οι τάξεις του σχολείου -όχι ένα μεμονωμένο τμήμα- περνούν από πρόγραμμα βιωματικών εργαστηρίων, με στόχο να αλλάξει η νοοτροπία σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

Σε συνεργασία με τους Σκύλους Οδηγούς Ελλάδας, τα 5 σχολεία συμμετείχαν σε εργαστήρια συμπεριληπτικής νοοτροπίας, όπως το Inclusive Design Challenge, στο οποίο οι μαθητές εξέτασαν την προσβασιμότητα του σχολείου τους και έμαθαν τι σημαίνει καθολικός σχεδιασμός. Σε ασκήσεις θεατρικού αυτοσχεδιασμού, μπήκαν στη θέση συμμαθητών με διαφορετικές ανάγκες και συνάντησαν εμπόδια που συνήθως δεν πρόσεχαν.

Στο Γυμνάσιο Κερατέας, η εβδομάδα άνοιξε με τη δράση «Σπάμε τα Στερεότυπα» και έκλεισε με μια ταινία μικρού μήκους που έγραψαν και γύρισαν οι ίδιοι οι μαθητές, με τίτλο «Μια θέση στον κύκλο».

Στο 2ο Γυμνάσιο Βριλησσίων, ξεχωριστή συζήτηση ασχολήθηκε με το πώς παρουσιάζεται η αναπηρία στα ΜΜΕ, φέρνοντας στην επιφάνεια το φαινόμενο του «inspirational porn», δηλαδή τη συνήθεια να παρουσιάζεται ένα άτομο με αναπηρία ως «πηγή έμπνευσης» απλώς επειδή κάνει καθημερινά πράγματα.

Στο νηπιαγωγείο, οι μαθητές έγραψαν τη δική τους διασκευή της Κοκκινοσκουφίτσας «σε έναν κόσμο συμπεριληπτικό». Παράλληλα, στο 4ο Δημοτικό Ιλίου οι μαθητές ήρθαν σε άμεση επαφή με έναν σκύλο-συνοδό και την καθημερινότητα ενός ατόμου με προβλήματα όρασης.

Στα Εκπαιδευτήρια Καντά, η εβδομάδα οργανώθηκε γύρω από τα ίδια εργαστήρια, προσαρμοσμένα στην ηλικία των μαθητών του σχολείου. Η δράση ολοκληρώθηκε με ξεχωριστές δράσεις ευαισθητοποίησης για γονείς και εκπαιδευτικούς.

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Επέκταση στην Τρίπολη

Το πρόγραμμα ταξίδεψε φέτος για πρώτη φορά στην Πελοπόννησο, με ανοιχτούς διαλόγους τον Μάρτιο σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Τρίπολης και της Νεστάνης -από το 12ο Νηπιαγωγείο και το 1ο Δημοτικό Τρίπολης έως το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Νεστάνης- και έφτασε παράλληλα και στο Δημοτικό Λεχαίου Κορινθίας. Η παρουσία στην περιοχή τεκμηριώθηκε σε τρεις διαδοχικές επισκέψεις μέσα σε λίγες εβδομάδες, δείχνοντας μια πιο σταθερή σχέση με την τοπική κοινότητα και όχι μια εφάπαξ δράση.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, στο οποίο απάντησαν 64 εκπαιδευτικοί. Το 95% βαθμολόγησε το πρόγραμμα με 5 στα 5 ως «πολύ χρήσιμο», το 100% θα το συνιστούσε σε συναδέλφους και το ίδιο ποσοστό κατέγραψε βελτίωση στην κατανόηση της διαφορετικότητας από τους μαθητές. Το 53% πιστεύει πως οι αλλαγές που παρατήρησε δεν θα είχαν συμβεί χωρίς τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, και το 69% αναμένει ότι η επίδρασή του θα κρατήσει πάνω από πέντε χρόνια.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά μία εκπαιδευτικός: «Άρχισα να βλέπω μέσα από τα μάτια του άλλου και να αναγνωρίζω τα δικαιώματά του».

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ιδιαίτερη αξία για τη Metlen και εντάσσεται στις στρατηγικές συμπράξεις που αναπτύσσει με σημαντικούς κοινωνικούς φορείς για την επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Στόχοι 10 και 17).

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο» του Σ.Κ.Ε.Π. υλοποιείται επιτυχώς από το 2009 και τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

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