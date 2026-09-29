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Σε αργία ο προϊστάμενος της Πολεοδομίας Μυκόνου - Εξετάζεται για κακουργήματα
Ειδήσεις
16:52 - 29 Σεπ 2026

Σε αργία ο προϊστάμενος της Πολεοδομίας Μυκόνου - Εξετάζεται για κακουργήματα

Reporter.gr Newsroom

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Σε αργία τέθηκε το πρωί της Τρίτης (29/9), με απόφαση του δημάρχου Μυκόνου Χρήστου Βερώνη, ο προϊστάμενος της Πολεοδομίας του νησιού.

Ειδικότερα, η απόφαση του δημάρχου ελήφθη μετά από έγγραφη ενημέρωση που έλαβε από την Εισαγγελία Κυκλάδων. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο επικεφαλής της Πολεοδομίας βρίσκεται υπό έρευνα στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης για σειρά κακουργηματικών πράξεων.

Μεταξύ των αδικημάτων που διερευνώνται περιλαμβάνονται η κατ’ εξακολούθηση απιστία, η ψευδής βεβαίωση, η δωροληψία, η πλαστογραφία και η υπεξαγωγή εγγράφων.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση για την απομάκρυνσή του φαίνεται να διαδραμάτισε και η έρευνα που πραγματοποίησαν την περασμένη Τρίτη αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στο σπίτι του προϊσταμένου της Πολεοδομίας.

Κατά την έρευνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία της Πολεοδομίας, καθώς και ένας αμφορέας, ο οποίος εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων. Παράλληλα, βρέθηκε και μικροποσότητα ναρκωτικών.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση της Εισαγγελίας Κυκλάδων να ζητήσει τη διενέργεια έρευνας για τα πεπραγμένα της Πολεοδομίας Μυκόνου. Η έρευνα ανατέθηκε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

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