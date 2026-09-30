ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση τζίρου κατά 6,6% στο λιανεμπόριο τον Ιούλιο

• Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 6,6% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026 αύξηση 1,8%
• Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 5,2% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026 αύξηση 5,3%
• Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026 παρουσίασε αύξηση 1,2%
• Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026 παρουσίασε αύξηση 1,4%.