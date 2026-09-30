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ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση τζίρου κατά 6,6% στο λιανεμπόριο τον Ιούλιο
ΕΜΠΟΡΙΟ
12:33 - 30 Σεπ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση τζίρου κατά 6,6% στο λιανεμπόριο τον Ιούλιο

Reporter.gr Newsroom

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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2026, η εξέλιξη των οποίων, σύμφωνα με στοιχεία προσωρινά και διορθωμένα ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού μήνα ίσης χρονικής διάρκειας, έχει ως εξής:

• Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 6,6% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026 αύξηση 1,8%

• Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 5,2% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026 αύξηση 5,3%

• Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026 παρουσίασε αύξηση 1,2%

• Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026 παρουσίασε αύξηση 1,4%.

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