INTERBETON: Διέκοψε διαρροή νερού προς τον Κηφισό

Η INTERBETON εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει ότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες στη μονάδα παραγωγής σκυροδέματος στη Μεταμόρφωση, εντοπίστηκε διαρροή νερού με κατεύθυνση προς τον Κηφισό από το σύστημα συλλογής και καθίζησης υδάτων πλύσης οχημάτων μεταφοράς σκυροδέματος.

Η εταιρεία προχώρησε αμέσως στις απαιτούμενες τεχνικές εργασίες για τη διακοπή της διαρροής, οι οποίες και ολοκληρώθηκαν.

Παράλληλα, διενεργεί εσωτερικό έλεγχο για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος με τη δέουσα σοβαρότητα. Τα αποτελέσματα των ερευνών και των εργαστηριακών αναλύσεων θα αξιολογηθούν, ώστε να εφαρμοστεί κάθε πρόσθετο μέτρο που θα κριθεί αναγκαίο.

Η INTERBETON, σημειώνει στην ανακοίνωσή της πως συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές, παρέχοντας κάθε αναγκαία πληροφορία και συνδρομή στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.