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Με 52 μάρκες, αριθμό-ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα και δεκάδες νέα μοντέλα και πρεμιέρες η AUTO ATHINA 2026
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
13:22 - 30 Σεπ 2026

Με 52 μάρκες, αριθμό-ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα και δεκάδες νέα μοντέλα και πρεμιέρες η AUTO ATHINA 2026

Νίκος Λιβανός

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Με αριθμό-ρεκόρ 52 μαρκών αυτοκινήτων, η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα συγκεντρώνει φέτος έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό νέων μοντέλων, πολλά από τα οποία θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό.

Στις πανελλαδικές και πανευρωπαϊκές πρεμιέρες που θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά οι επισκέπτες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων και σε αλφαβητική σειρά, τα ALPINE A290 & A390, AUDI A3 Sportback e-hybrid, A6 allroad, Q4, Q7 & RS 5 Avant, BMW i3, Σειρά 7, νέα X5 και BMW Neue Klasse, BYD DOLPHIN G DM-i, SEAL MY2026 & SHARK, CHANGAN DEEPAL S07 Ultra PHEV, CITROËN C3 AIRCROSS OUTDOOR, CUPRA RAVAL, DENZA Z9GT, DS N°7, EVEASY GSE & EWIND, FARIZON V7E, GEELY E2, HYUNDAI IONIQ 3, iCAUR V27, INEOS GRENADIER, JAECOO 8, KIA SELTOS, LEXUS ES 350e & LBX VIBRANT EDITION, MAXUS eTERRON 9, MERCEDES-AMG GT 4-door & ένα μοντέλο-έκπληξη, μία νέα έκδοση MINI, MG4 URBAN, NISSAN PIXO, OPEL CORSA GSE, PEUGEOT E-208 GTi, ŠKODA EPIQ & PEAQ, SUBARU SOLTERRA & E-OUTBACK, TOYOTA YARIS CROSS, VOLKSWAGEN ID. POLO, ID. CROSS και ID.3 NEO, XPENG L03 κ.ά..

Η παραπάνω λίστα είναι μόνο ένα μέρος όσων θα δει το κοινό στο Metropolitan Expo, καθώς στην έκθεση θα παρουσιαστούν πολλά ακόμη νέα μοντέλα. Επιπλέον, η φετινή διοργάνωση καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα της σύγχρονης αυτοκίνησης, από αμιγώς ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα μέχρι SUV, αυτοκίνητα πόλης, μοντέλα επιδόσεων και επαγγελματικές προτάσεις. Παράλληλα, νέες μάρκες κάνουν την πρώτη επίσημη εμφάνισή τους στην ελληνική αγορά, προσθέτοντας ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.

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