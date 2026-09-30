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Οδικός χάρτης για τις τεχνολογίες Πράσινου Υδρογόνου και τις αγορές του μέλλοντος
Επιχειρήσεις
13:55 - 30 Σεπ 2026

Οδικός χάρτης για τις τεχνολογίες Πράσινου Υδρογόνου και τις αγορές του μέλλοντος

Reporter.gr Newsroom

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Έναν οδικό χάρτη για τις προοπτικές και τις τεχνολογικές διαστάσεις του πράσινου υδρογόνου προσέφερε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο πλαίσιο της διήμερης εκπαίδευσης «Green Hydrogen for Business: Τεχνολογίες, Αγορές και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες», που έλαβε χώρα 24-25 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο του έργου GreenVOCnet

Η εκπαίδευση προσέλκυσε σημαντικό αριθμό εκπροσώπων επιχειρήσεων και θεσμικών φορέων από ένα ευρύ φάσμα κλάδων, από την ενέργεια και τη βιομηχανία μέχρι το λιανεμπόριο, τις κατασκευές και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, αναδεικνύοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις προοπτικές του πράσινου υδρογόνου.

Η πιλοτική αυτή εκπαίδευση είχε ως στόχο να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το οικοσύστημα του πράσινου υδρογόνου, καλύπτοντας θεματικές όπως οι τεχνολογίες υδρογόνου, οι εξελίξεις στις ευρωπαϊκές και ελληνικές αγορές, οι υποδομές, οι εφαρμογές στη βιομηχανία, την ενέργεια και τις μεταφορές, καθώς και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που αναδύονται στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης.

Η δράση έδωσε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στις εξελίξεις γύρω από το Πράσινο Υδρογόνο, να ανταλλάξουν απόψεις, να αναπτύξουν νέες επαγγελματικές επαφές και να διερευνήσουν τις δυνατότητες αξιοποίησής του στις δραστηριότητες και τα μελλοντικά τους σχέδια.

Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WMG Sustainable Innovation, η οποία ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Ως επόμενο βήμα, επιλεγμένες επιχειρήσεις θα συμμετάσχουν σε πιλοτικές συνεδρίες mentoring με στόχο την περαιτέρω διερεύνηση πιθανών εφαρμογών και επιχειρηματικών προοπτικών που σχετίζονται με το πράσινο υδρογόνο.

Το έργο GreenVOCnet αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας European Climate Initiative (EUKI) και χρηματοδοτείται από το Federal Ministry for the Environment, Climate Action, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMUKN).

Για το 2027 προγραμματίζεται νέος κύκλος εκπαίδευσης για το Πράσινο Υδρογόνο. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και οργανισμοί μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εκπαίδευσης του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τον επόμενο κύκλο.

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