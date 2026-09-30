«Πρόστιμο» για τους βενζινοκινητήρες και παραμύθια για το πετρέλαιο θέρμανσης

Είναι πράγματι άξιο απορίας το πώς αντιλαμβάνονται στην κυβέρνηση το πρόβλημα του ενεργειακού κόστους και της επιβάρυνσης των νοικοκυριών.

Ανακοινώνεται εν χορδαίς και οργάνοις ότι θα επιδοτηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, όχι όμως η αμόλυβδη βενζίνη (γιατί άραγε τέτοια τιμωρία - κάτι σαν πρόστιμο - στους κατόχους βενζινοκίνητων ΙΧ;). Σχεδόν πανηγυρίζουν, δε, για το ότι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει με τιμή πιθανώς χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ το λίτρο, που είχε κλείσει την περυσινή περίοδο.

Για να δει κανείς, όμως, πώς έχουν στα αλήθεια τα πράγματα, κατά την μεγαλύτερη διάρκεια του προηγούμενου χειμώνα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ήταν περίπου 1,15 ευρώ το λίτρο και ήδη ένας μεγάλος αριθμός νοικοκυριών είχαν τεράστιο πρόβλημα. Το 1,75 ευρώ για το οποίο μιλάει η κυβέρνηση ήταν τιμή του Απριλίου, αφότου δηλαδή είχε αρχίσει η επίθεση στο Ιράν και τελείωνε ο χειμώνας…