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Υπόθεση Μαζωνάκη: Τι αποκάλυψε η δεύτερη νοσηλεύτρια – Ο ΙΣΑ ετοιμάζει μήνυση κατά των γιατρών
Ειδήσεις
16:29 - 29 Σεπ 2026

Υπόθεση Μαζωνάκη: Τι αποκάλυψε η δεύτερη νοσηλεύτρια – Ο ΙΣΑ ετοιμάζει μήνυση κατά των γιατρών

Reporter.gr Newsroom

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Νέες λεπτομέρειες για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο της Καρνεάδου τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο «φως», ενώ από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να «μιλήσουν» και τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων. Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) φέρεται να έχει αποφασίσει να κινηθεί νομικά κατά των δύο γιατρών για απόπειρα εξαπάτησής του.   

Η μία από τις δύο νοσηλεύτριες του ιατρείου όπου έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής περιέγραψε στον ανακριτή τι συνέβαινε την ώρα που γινόταν η πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να κατέθεσε:

«Βρισκόμουν στον χώρο και έμπαινα και έβγαινα από τον δωμάτιο που γινόταν η πλασμαφαιρεση. Μπήκα στο δωμάτιο όπου ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης δύο φορές για να βοηθήσω τη γιατρό μέσα σε διάστημα μισής ώρας.

Μαζί μου έμπαινε και η άλλη νοσηλεύτρια και βοηθήσαμε τον τραγουδιστή σε διαδικαστικά θέματα.

Είναι κάτι που κάναμε όλες μας καθημερινά.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά τις επόμενες φορές που μπήκα στο χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα.

Δεν μπορούσα όμως να καταλάβω ότι κάτι του συμβαίνει.»

Η γυναίκα φέρεται να κατέθεσε στη συνέχεια πως όταν κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά, επικράτησε πανικός, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες ανέφερε επίσης πως όταν έφτασε το ΕΚΑΒ τους έκανε εντύπωση που κανείς δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο.

Άρση απορρήτου για έξι κινητά τηλέφωνα

Εν τω μεταξύ, εκδόθηκε βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών για να «ανοίξουν» έξι κινητά τηλέφωνα, μετά από σχετικό αίτημα του ανακριτή.

Οι έξι συσκευές που θα ελεγχθούν είχαν κατασχεθεί κατά την έρευνα των Αρχών στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου μαζί με έναν σκληρό δίσκο και ένα USB.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlrrnvy59go1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ειδικότερα, πρόκειται για τις συσκευές του Γιώργου Μαζωνάκη, των δύο γιατρών, μία νοσηλεύτριας και δύο γραμματέων που εργάζονταν στο ιατρείο.

Το χρονικό εύρος της άρσης του απορρήτου είναι το μέγιστο προβλεπόμενο από τον νόμο και ξεκινά από τις 11 Ιουλίου 2026, φτάνοντας έως και την 10η Σεπτεμβρίου, δηλαδή την επομένη ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlrts7js1gyx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

ΙΣΑ: Στα σκαριά μήνυση κατά των γιατρών

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ετοιμάζει, σύμφωνα με πληροφορίες του Open, μήνυση κατά των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για τον θάνατο του τραγουδιστή, με αντικείμενο πιθανή απάτη σχετικά με έγγραφο που είχαν υποβάλει στον Σύλλογο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlrsli824l5d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μήνυση αφορά το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και το τιμολόγιο που κατατέθηκε στον ΙΣΑ, σχετικά με το οποίο οι γιατροί υποστήριξαν πως αφορούσε προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας.

Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η δήλωση αυτή ήταν ψευδής και ότι οι κατηγορούμενοι κατείχαν και χρησιμοποιούσαν παρανόμως τα δύο μηχανήματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlrmaa2mpg35?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας

Υπενθυμίζεται ότι στις 24 Σεπτεμβρίου, ο ΙΣΑ είχε ανακοινώσει ότι παρέδωσε στον ανακριτή τιμολόγια και φωτογραφίες που είχε καταθέσει η κατηγορούμενη γιατρός, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Ο Σύλλογος ανέφερε ότι προέβη σε αυτή την ενέργεια για πράξεις και παραλείψεις που, όπως σημείωσε, «προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα». Οι αναφορές σε απάτη και παράνομη κατοχή ή χρήση των μηχανημάτων αποτελούν ισχυρισμούς που αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Το δικαστικό «διαζύγιο» των γιατρών – Αλλάζει δικηγόρους η Γάκα

Μία ακόμη εξέλιξη που έγινε γνωστή το βράδυ της Δευτέρας (28/9) είναι πως οι δικηγόροι Νίκος και Τέλλος Αγαπηνός αποφάσισαν να συνεχίσουν την εκπροσώπηση μόνο του Ηλία Θεοδωρόπουλου και να αποχωρήσουν από την υπεράσπιση της συζύγου του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlrj4d8d37hl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι ίδιοι κάνουν λόγο για «πραγματολογική διαφοροποίηση» των δύο υπερασπιστικών θέσεων, μια διατύπωση που αφήνει να διαφανεί ότι οι δύο κατηγορούμενοι δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίζονται ως μία ενιαία υπόθεση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlrtgp8m346h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Νέος συνήγορος της Γάκα ο Νίκος Αλεξανδρής, ο οποίος τόνισε ότι θα έχει στα χέρια του τη δικογραφία τις επόμενες ημέρες και «θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα». Διευκρίνισε, ακόμη, πως μεγάλη σημασία έχουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και η άρση απορρήτου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlrs9exl5gbd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlrp7mqgk0dl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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