Ρωσία: Παράταση απαγόρευσης στις εξαγωγές ντίζελ μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου

Η Ρωσία αποφάσισε να παρατείνει έως τα τέλη Οκτωβρίου την απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ από τους παραγωγούς καυσίμων, σύμφωνα με ανακοίνωση της ρωσικής κυβέρνησης, εντείνοντας τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, η οποία βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με σοβαρές αναταράξεις λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων και των περιορισμών στην προσφορά.

Οι ελλείψεις καυσίμων στις διεθνείς αγορές, σε συνδυασμό με τις απότομες αυξήσεις των τιμών, έχουν αναδειχθεί σε μείζον ζήτημα, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Εκεί, οι τιμές του πετρελαίου κίνησης έχουν εκτιναχθεί σε επίπεδα-ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 6,50 δολάρια ανά γαλόνι, καθώς οι συγκρούσεις στο Ιράν και την Ουκρανία περιορίζουν τις διαθέσιμες ποσότητες καυσίμων. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί παράλληλα πολιτικές πιέσεις για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Στη Βρετανία, εξάλλου, η τιμή του πετρελαίου κίνησης στην αντλία κατέγραψε τη Δευτέρα ιστορικό υψηλό, καθώς ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος στο Ιράν έχει εντείνει τις ανησυχίες για την επάρκεια του εφοδιασμού, σύμφωνα με τον οργανισμό παρακολούθησης της αγοράς RAC.

Η Μόσχα έχει προχωρήσει επανειλημμένα σε περιορισμούς των εξαγωγών βενζίνης και ντίζελ, με στόχο να ανακόψει τις αυξήσεις στις εγχώριες τιμές των καυσίμων και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που έχουν προκληθεί από τις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και διυλιστήρια της χώρας.

Στα τέλη Αυγούστου, η ρωσική κυβέρνηση είχε ήδη παρατείνει την απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, είχε επιτρέψει την πραγματοποίηση εξαγωγών προς ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων πρώην σοβιετικές δημοκρατίες και η Μογγολία, στο πλαίσιο διακυβερνητικών συμφωνιών.