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ΕΚΤΕΡ: Υπογραφή σύμβασης για την Επέκταση των Εγκαταστάσεων Αποθηκών της Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. στη Μαγούλα Αττικής
Επιχειρήσεις
12:31 - 30 Σεπ 2026

ΕΚΤΕΡ: Υπογραφή σύμβασης για την Επέκταση των Εγκαταστάσεων Αποθηκών της Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. στη Μαγούλα Αττικής

Reporter.gr Newsroom

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Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 προέβη στην υπογραφή σύμβασης μελέτης και κατασκευής με την εταιρεία «ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε.).  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μελέτη και κατασκευή του έργου «Επέκταση Εγκαταστάσεων Αποθηκών Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. στη Μαγούλα», στο ακίνητο της Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. στη θέση «Πλακωτό» της Δ.Ε. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας. Το έργο περιλαμβάνει την ανέγερση πέντε νέων κτιρίων αποθηκών συνολικής επιφάνειας περίπου 159.000 τ.μ., καθώς και τις συνοδές εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.

Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο κατ' αποκοπή ποσό των 155.000.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.), ενώ η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 40 μήνες από την υπογραφή της.

Με την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (αμιγώς ή μέσω της συμμετοχής της σε κοινοπραξίες) ανέρχεται στο ποσό των 412,1 εκ. ευρώ.

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