Χρηματιστήριο: Τρίτη σερί άνοδος και νέο υψηλό 11ετίας για τις τράπεζες

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να ολοκληρώσει για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση με θετικό πρόσημο, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,07%, παρά το εύθραυστο κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, με τις υψηλές τιμές του πετρελαίου και τις αυξημένες αποδόσεις στην αγορά ομολόγων να διατηρούν τις πιέσεις.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (29/9), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,07% και έκλεισε στις 2.709,91 μονάδες. Σε μηνιαίο επίπεδο, το ΧΑ σημειώνει κέρδη 1,22% τον Σεπτέμβριο, με μία ακόμη συνεδρίαση να απομένει για την ολοκλήρωση του μήνα. Εφόσον αύριο ο δείκτης διατηρηθεί πάνω από τις 2.677,26 μονάδες, θα συμπληρώσει έξι συνεχόμενους μήνες ανόδου. Από την αρχή του έτους, η απόδοση διαμορφώνεται στο +27,78%.

Οι τράπεζες βρέθηκαν για ακόμη μία συνεδρίαση στο επίκεντρο, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη διαπραγμάτευση σε νέο υψηλό 11 ετών, σημειώνοντας κέρδη 0,66% και φτάνοντας τις 3.303,27 μονάδες. Η Eurobank κατέγραψε νέο υψηλό 11ετίας, προσεγγίζοντας εκ νέου το όριο των 5 ευρώ, για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2015. Η μετοχή ενισχύθηκε κατά 1,54% και έκλεισε στα 4,87 ευρώ. Αντίθετα, η Εθνική, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε μία ανάσα από τα 18 ευρώ, μετά τα υψηλά 11 ετών τη Δευτέρα (28/9), ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με απώλειες 0,31%, στα 17,745 ευρώ. Η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 0,47%, στα 10,70 ευρώ, ενώ η Alpha Bank σημείωσε άνοδο 1,32%, κλείνοντας στα 4,80 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον στρέφεται στις ανακοινώσεις των εισηγμένων για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου. Μετά το τέλος της συνεδρίασης ανακοινώνουν αποτελέσματα οι ΟΛΠ, Intracom Holdings, Real Consulting, Mevaco, CNL Capital, Elinoil, Intertech, Μινέρβα, ΟΝΥΞ Τουριστική, Centric Συμμετοχών, Revoil, Εκτέρ, Orilina Properties, Δάιος Πλαστικά και Interwood-Ξυλεμπορία.

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