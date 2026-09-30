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Αγροτικά προϊόντα: Ανοδικές πιέσεις από El Niño και γεωπολιτικές εντάσεις – Στο +3,98% τον Σεπτέμβριο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14:00 - 30 Σεπ 2026

Αγροτικά προϊόντα: Ανοδικές πιέσεις από El Niño και γεωπολιτικές εντάσεις – Στο +3,98% τον Σεπτέμβριο

Reporter.gr Newsroom

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Η στροφή των μεγάλων κεντρικών τραπεζών σε αυστηρότερη νομισματική πολιτική, η συνεχιζόμενη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή και η διατήρηση της επενδυτικής αισιοδοξίας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη κυριάρχησαν στις διεθνείς αγορές κατά τον Σεπτέμβριο του 2026.

Σύμφωνα με έκθεση της Τράπεζας Πειραιώς, το ισχυρότερο δολάριο περιόρισε την ελκυστικότητα των αναδυόμενων αγορών, ενώ τα πολύτιμα μέταλλα σημείωσαν μικρή υποχώρηση, καθώς η ζήτηση ασφαλούς καταφυγίου αντιστάθμισε τις πιέσεις από την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων.

Στις μετοχικές αγορές, η άνοδος των επιτοκίων και η αυξημένη αβεβαιότητα διατήρησαν τον S&P500 σε αρνητικό έδαφος, παρά τη στήριξη από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και τον τεχνολογικό κλάδο. Στην αγορά ομολόγων, τα καλά οικονομικά στοιχεία και η πρώτη αύξηση επιτοκίων της Fed εδώ και τρία χρόνια -σε συνδυασμό με ανάλογες κινήσεις της ΕΚΤ και της Τράπεζας της Ιαπωνίας- οδήγησαν τις αποδόσεις σε πολυετή υψηλά διεθνώς. Στον ενεργειακό κλάδο, η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή αποτέλεσε τον βασικό ανοδικό καταλύτη της πετρελαϊκής τιμής.

Παρά τη μειωμένη διάθεση ανάληψης ρίσκου στις μετοχικές αγορές, ο δείκτης αγροτικών προϊόντων κατέγραψε άνοδο, ακολουθώντας την ευρύτερη θετική πορεία του δείκτη των εμπορευμάτων. Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων, στην πλειονότητά τους, ενισχύθηκαν, με εξαίρεση το βαμβάκι, τον χυμό πορτοκαλιού και τα βοοειδή, των οποίων οι τιμές υποχώρησαν.

Η εικόνα στην αγορά αγροτικών εμπορευμάτων παραμένει μικτή. Από τη μία πλευρά, οι βελτιωμένες προοπτικές παραγωγής σε ορισμένες βασικές καλλιέργειες αμβλύνουν τις ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς και από την άλλη, τα περιορισμένα αποθέματα σε ορισμένα προϊόντα, διατηρούν την αγορά αγροτικών προϊόντων ευάλωτη σε διαταραχές της προσφοράς.

Το επόμενο διάστημα, οι επενδυτές θα επικεντρωθούν στην πορεία της νέας σοδειάς και στις καιρικές εξελίξεις στις βασικές παραγωγικές περιοχές. Ιδιαίτερη σημασία θα έχει η εξέλιξη του φαινομένου El Niño, το οποίο σύμφωνα με το NOAA ενισχύεται, με πιθανότητα άνω του 90% να εξελιχθεί σε ένα πολύ ισχυρό επεισόδιο, κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα 2026-2027. Παράλληλα, τυχόν άνοδος του ενεργειακού κόστους λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω το κόστος παραγωγής και μεταφοράς. Ως εκ τούτου, το ισοζύγιο κινδύνων για τα αγροτικά προϊόντα παραμένει προσανατολισμένο προς την ανοδική πλευρά, με τους κλιματικούς και γεωπολιτικούς παράγοντες να συνεχίζουν να παρέχουν στήριξη στις τιμές. Όσον αφορά τα επιμέρους προϊόντα, οι βελτιωμένες προοπτικές παραγωγής δύναται να περιορίσουν τις ανοδικές πιέσεις σε σιτάρι και καλαμπόκι. Στη σόγια, η ισχυρή ζήτηση από τη βιομηχανία επεξεργασίας και τα βιοκαύσιμα αναμένεται να

λειτουργήσει υποστηρικτικά για τις τιμές και στη ζάχαρη, η μειωμένη προσφορά λόγω καιρικών συνθηκών παραμένουν υποστηρικτικοί παράγοντες για τις τιμές. Στο ρύζι, οι αβεβαιότητες γύρω από τις βροχοπτώσεις στην Ασία, λόγω του El Niño, εξακολουθούν να επηρεάζουν αρνητικά την προσφορά, έχοντας θετικό αντίκτυπο στις τιμές του. Στον χυμό πορτοκαλιού, η βελτίωση των προοπτικών προσφοράς έχει οδηγήσει σε διόρθωση των τιμών του, ωστόσο οι κίνδυνοι για την τιμή εξακολουθούν να είναι ανοδικοί, όπως και στο βαμβάκι, όπου η σχετικά ανθεκτική ζήτηση αναμένεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά της τιμής του. Τέλος, στα βοοειδή, η περιορισμένη προσφορά αποτελεί παράγοντα στήριξης της τιμής του, ωστόσο η ηπιότερη διεθνής ζήτηση δύναται να περιορίσει την άνοδο.

Όσον αφορά τον δείκτη αγροτικών προϊόντων, ενισχύθηκε κατά 3,98% σε μηνιαία βάση, με τον ευρύτερο δείκτη εμπορευμάτων να καταγράφει ακόμη ισχυρότερη άνοδο (+7,61%). Η άνοδος του δείκτη των αγροτικών προϊόντων αντανακλά κυρίως τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά, καθώς οι κλιματικοί κίνδυνοι στις βασικές παραγωγικές περιοχές, ως αποτέλεσμα της εξέλιξης του El Niño, διατήρησαν τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές σε αρκετές αγορές αγροτικών προϊόντων, παρά την άνοδο του δολαρίου. Αντίθετα, η περαιτέρω ενίσχυση του δολαρίου, ως αποτέλεσμα μιας πιο περιοριστικής νομισματικής πολιτικής εκ μέρους της Fed, ενδέχεται να μετριάσει τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές. Από την άλλη, η ισχυρότερη επίδοση του ευρύτερου δείκτη εμπορευμάτων οφείλεται κυρίως στην άνοδο των ενεργειακών τιμών με τη γεωπολιτική ένταση να λειτουργεί ως βασικός μοχλός στη στήριξη των τιμών του δείκτη των εμπορευμάτων.

Το Δελτίο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων, το οποίο υλοποιείται, για τον Αγροτικό Τομέα της Πειραιώς από τη Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης & Επενδυτικής Στρατηγικής, απευθύνεται σε εξαιρετικά ευρύ κοινό, που δραστηριοποιείται στον αγροδιατροφικό τομέα.

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