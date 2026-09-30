ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος14,9% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Αύγουστο

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2026, παρουσίασε αύξηση 2,1% έναντι μείωσης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.
1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Αυγούστου 2026, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2025
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 14,9%, τον μήνα Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:
α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 29,7%
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:
β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 8,9%
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:
2. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Αυγούστου 2026, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2026
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 2,1%, τον μήνα Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2026, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:
α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 3,1%
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:
β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 1,7%
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής: