ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος14,9% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Αύγουστο

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Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, παρουσίασε αύξηση 14,9% έναντι μείωσης 1,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2026, παρουσίασε αύξηση 2,1% έναντι μείωσης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Αυγούστου 2026, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2025

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 14,9%, τον μήνα Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 29,7%

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 8,9%

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

2. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Αυγούστου 2026, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2026

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 2,1%, τον μήνα Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2026, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 3,1%

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 1,7%

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής: