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Νέα πτώση στη Wall Street με «βαρίδι» τα υψηλά των ομολόγων
Χρηματιστήρια
23:11 - 29 Σεπ 2026

Νέα πτώση στη Wall Street με «βαρίδι» τα υψηλά των ομολόγων

Reporter.gr Newsroom

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Οι μετοχές της Wall Street υποχώρησαν την Τρίτη (29/9), καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων σημείωσαν νέα άνοδο, φτάνοντας σε υψηλά πολλών ετών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχώρησε κατά 0,25% στις 51.350,99 μονάδες, ο S&P 500 έχασε 0,17% στις 7.671,01 μονάδες και ο Nasdaq έκλεισε με ήπια πτώση 0,09% στις 26.797,54 μονάδες.

Οι τραπεζικές μετοχές βρέθηκαν στο επίκεντρο των πιέσεων. Η Goldman Sachs υποχώρησε περίπου 1%, ενώ πτωτικά κινήθηκαν επίσης οι JPMorgan Chase, Morgan Stanley και Bank of America. Το ETF του χρηματοπιστωτικού κλάδου XLF σημείωσε πτώση περίπου 0,5%.

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου ξεπέρασε το 5,6%, φτάνοντας σε επίπεδο που δεν είχε καταγραφεί από τον Ιούνιο του 2002. Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου ενισχύθηκε κατά 4 μονάδες βάσης, στο 5,281%.

Ο συνδυασμός της ανόδου των τιμών του πετρελαίου και των υψηλότερων αποδόσεων των ομολόγων έχει ασκήσει το τελευταίο διάστημα πιέσεις στις μετοχές.

Συγκεκριμένα, το Brent υποχώρησε κατά 2,03% στα 95,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 3,76% στα 89,11 δολάρια. Την ίδια στιγμή, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου εξακολουθεί να κινείται κοντά σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2007. Η απόδοση του 30ετούς, εν τω μεταξύ, παραμένει κοντά σε υψηλά που είχαν σημειωθεί το 2004.

«Οι αγορές πιστεύουν ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει και ότι αυτό θα συμβεί μέσω της καταστροφής ζήτησης», δήλωσε στο CNBC ο Jeff Klingelhofer, managing director και διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Aristotle Pacific Capital. «Γι’ αυτό υποχωρούν οι μετοχές και γι’ αυτό αυξάνονται τα επιτόκια... Οι αγορές μετατοπίζονται προς την άποψη που έχει ο πρόεδρος της Fed, Kevin Warsh, σχετικά με αυτή την εξέλιξη».

Από εκεί και πέρα, σε μηνιαία βάση, τον Σεπτέμβριο, ο S&P 500 και ο Dow Jones καταγράφουν απώλειες 0,3% και 3,7%, αντίστοιχα. Για τον Dow, αυτό θα σηματοδοτούσε το τέλος ενός ανοδικού σερί πέντε συνεχόμενων μηνών. Ο Nasdaq, αντίθετα, ενισχύεται περισσότερο από 1% από τις αρχές του μήνα.

Σε επίπεδο τριμήνου, ο S&P 500 και ο Nasdaq έχουν ενισχυθεί κατά περίπου 2%, ενώ ο Dow Jones υποχωρεί κατά 2% στο τρίτο τρίμηνο.

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