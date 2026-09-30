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Πεντάγωνο: Οι αμερικανικές δυνάμεις αποχωρούν από τις τελευταίες βάσεις τους στο Ιράκ
Ειδήσεις
13:53 - 30 Σεπ 2026

Πεντάγωνο: Οι αμερικανικές δυνάμεις αποχωρούν από τις τελευταίες βάσεις τους στο Ιράκ

Reporter.gr Newsroom

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Έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια, οι αμερικανικές δυνάμεις πρόκειται να αποχωρήσουν την Τετάρτη (30/9) από τις εναπομείνασες στρατιωτικές βάσεις τους στο Ιράκ.

«Σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι εταίροι τους στον συνασπισμό ολοκλήρωσαν επίσημα την Επιχείρηση Inherent Resolve στο Ιράκ, σε συνέχεια της κοινής δήλωσης ΗΠΑ–Ιράκ του Σεπτεμβρίου 2024 και σύμφωνα με τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ», ανέφερε το Πεντάγωνο σε ανακοίνωσή του.

Όπως μεταδίδει η Deutsche Welle, το Πεντάγωνο πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει να παρέχει στοχευμένη εκπαίδευση και υποστήριξη στον τομέα των πληροφοριών προς τους Ιρακινούς εταίρους του.

«Αυτό το ορόσημο αντανακλά την επιτυχία μιας εκστρατείας 12 ετών, η οποία νίκησε το Ισλαμικό Κράτος ως οργανωμένη στρατιωτική απειλή στο Ιράκ και σε ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ.

«Παράλληλα, σηματοδοτεί τη μετάβαση από μια αποστολή συνασπισμού εν καιρώ πολέμου σε μια υπό ιρακινή ηγεσία προσπάθεια για την ασφάλεια, η οποία θα υποστηρίζεται από μια πιο συνήθη διμερή σχέση στον τομέα της ασφάλειας», πρόσθεσε.

Τι σημαίνει η αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ για τους Κούρδους;

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Άλι αλ-Ζαΐντι, δήλωσε ότι η 1η Οκτωβρίου, δηλαδή η ημέρα μετά την αποχώρηση του συνασπισμού, θα πρέπει να εορτάζεται ως Ημέρα Κυριαρχίας.

Πρόκειται για «μια εθνική επέτειο που επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της πορείας του Ιράκ προς την κυριαρχία και εδραιώνει την παρουσία του κράτους και των θεσμών του», ανέφεραν τη Δευτέρα οι επικεφαλής της εκτελεστικής, της νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας.

Οι αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στο Ιράκ και τη Συρία το 2014, με στόχο την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος» (ΙΚ), η οποία είχε καταλάβει μεγάλες εκτάσεις και στις δύο χώρες.

Το Ισλαμικό Κράτος ηττήθηκε στο Ιράκ το 2017 και στη Συρία το 2019, ωστόσο οι δυνάμεις του συνασπισμού παρέμειναν στην περιοχή για να αντιμετωπίσουν τα κατάλοιπα της οργάνωσης.

Σημειώνεται ότι η πλήρης αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ πραγματοποιείται 23 χρόνια μετά την ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν από τις δυνάμεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, γεγονός που πυροδότησε εκτεταμένες αναταραχές και χάος, πριν από την άνοδο του Ισλαμικού Κράτους.

Το Ιράν χαιρετίζει την αποχώρηση των ΗΠΑ από το Ιράκ

Από την πλευρά του, το Ιράν και οι σύμμαχοί του χαιρέτισαν την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων, η οποία είχε συμφωνηθεί το 2024 από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Η συμφωνία υλοποιείται πλέον επί της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι ΗΠΑ συνεχίζουν να διεξάγουν πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Το Ιράν, που επιδιώκει μια Μέση Ανατολή χωρίς αμερικανικές δυνάμεις, θεωρεί την αποχώρηση των ΗΠΑ από το Ιράκ νίκη για τον λεγόμενο «άξονα της αντίστασης», στον οποίο συμμετέχουν ένοπλες οργανώσεις που είναι σύμμαχοι της Τεχεράνης σε ολόκληρη την περιοχή.

Η αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ έχει προκαλέσει ανησυχίες για ενδεχόμενη αποδυνάμωση της ασφάλειας στην περιοχή, καθώς σιιτικές πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν επιδιώκουν να ενισχύσουν τον έλεγχό τους και ενδέχεται να ανασυνταχθεί το Ισλαμικό Κράτος.

Ανησυχία στους Κούρδους μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ

Όπως επισημαίνει η Deutsche Welle, η αποχώρηση αφήνει ευάλωτες τόσο την ομοσπονδιακή κυβέρνηση όσο και την ημιαυτόνομη κουρδική περιοχή στο βόρειο Ιράκ, όπου βρίσκονταν οι περισσότερες από τις εναπομείνασες αμερικανικές βάσεις.

Κούρδοι στο Ερμπίλ, την πρωτεύουσα της Περιφέρειας του Κουρδιστάν, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι ανησυχούν ολοένα περισσότερο για την ασφάλειά τους, καθώς μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον της αυτόνομης περιοχής και πλέον αναμένεται να απομακρυνθούν τα αμερικανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

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