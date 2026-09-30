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Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Θετικό βήμα οι 120 δόσεις – Ώρα για μια μόνιμη και βιώσιμη ρύθμιση οφειλών
Επιχειρήσεις
13:33 - 30 Σεπ 2026

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Θετικό βήμα οι 120 δόσεις – Ώρα για μια μόνιμη και βιώσιμη ρύθμιση οφειλών

Reporter.gr Newsroom

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Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς αξιολογεί θετικά την ανακοίνωση της Κυβέρνησης για τη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις, καθώς κινείται στην κατεύθυνση μιας πρότασης που ο Σύλλογός μας υποστηρίζει σταθερά εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο ΕΣΠ έχει θέσει δημόσια από τις αρχές του 2026 την ανάγκη για πάγια ρύθμιση έως 120 δόσεων, επισημαίνοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς η ένταξη περισσότερων οφειλετών, αλλά η δυνατότητά τους να παραμένουν στη ρύθμιση μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Παράλληλα, ο Σύλλογος έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για αλγοριθμικό προσδιορισμό της ρύθμισης, ώστε το ύψος της μηνιαίας δόσης να συνδέεται με την πραγματική οικονομική δυνατότητα και τις ταμειακές ροές κάθε επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Οι 120 δόσεις είναι μια θετική και ουσιαστική εξέλιξη, την οποία η αγορά έχει ανάγκη. Εδώ και μήνες έχουμε επισημάνει ότι μια ρύθμιση δεν κρίνεται μόνο από τον αριθμό των δόσεων, αλλά από το πόσες επιχειρήσεις μπορούν πραγματικά να την ολοκληρώσουν. Γι’ αυτό το επόμενο βήμα πρέπει να είναι ένας μόνιμος μηχανισμός, με τη δόση να προσαρμόζεται, μέσα από αντικειμενικά και αλγοριθμικά κριτήρια, στην πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής κάθε επιχείρησης.»

Κατά την εξειδίκευση της νέας ρύθμισης, ο ΕΣΠ θεωρεί σημαντικό να εξεταστεί και η θέση επιχειρήσεων που εξυπηρετούν άλλες ενεργές ρυθμίσεις, ώστε να μην προκύψουν αδικαιολόγητες διαφοροποιήσεις, καθώς και η δυνατότητα ένταξης νεότερων οφειλών και επανένταξης επιχειρήσεων που έχασαν προηγούμενες ρυθμίσεις λόγω πραγματικής οικονομικής αδυναμίας.

Θετικά αξιολογούνται επίσης οι παρεμβάσεις για το πλαίσιο λειτουργίας των servicers και η ενίσχυση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς το αυξημένο ενεργειακό και μεταφορικό κόστος επιβαρύνει άμεσα τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τελικά ολόκληρη την αγορά.

Οι 120 δόσεις αποτελούν σημαντικό βήμα. Στόχος πλέον πρέπει να είναι η μετάβαση από τις έκτακτες ρυθμίσεις σε ένα σταθερό σύστημα που θα επιτρέπει στις βιώσιμες επιχειρήσεις να ρυθμίζουν και, κυρίως, να αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

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