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ΠΑΣΟΚ: Ο φορολάγνος πρωθυπουργός αρνείται εμμονικά να μειώσει τον ΕΦΚ
Πολιτική
12:49 - 30 Σεπ 2026

ΠΑΣΟΚ: Ο φορολάγνος πρωθυπουργός αρνείται εμμονικά να μειώσει τον ΕΦΚ

Reporter.gr Newsroom

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Πανικόβλητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ξήλωσε» σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο το πουλόβερ του success story της οικονομικής του πολιτικής, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ για τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού.

Αναλυτικότερα ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, τονίζει:

Στις 2 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κόμπαζε απέναντι στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος ότι «η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. στον δείκτη των ληξιπρόθεσμων χρεών», «ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών παράγει εντυπωσιακά αποτελέσματα» και πως «το ΠΑΣΟΚ χτίζει την πολιτική του ύπαρξη πάνω στη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων».

Σήμερα – 28 μέρες μετά- ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο, -άραγε γιατί αφού η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας …το έχει λύσει;- και ψέλλισε μπαλώματα μπροστά στην ασυδοσία των servicers.

Βέβαια, οι 120 δόσεις χωρίς «κούρεμα» τόκων και προσαυξήσεων δεν λύνουν το πρόβλημα. Γιατί επιμένει ιδεοληπτικά ο κ. Μητσοτάκης στην αφαίμαξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων με υπέρογκους τόκους που γεννήθηκαν μέσα στην οικονομική κρίση; Γιατί αρνείται την ανάσα στην αγορά;

Και αφού διαπιστώνει τη γάγγραινα των μαζικών πλειστηριασμών που εκείνος δημιούργησε, γιατί δεν δέχεται την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869/2010; Γιατί δεν καθιστά υποχρεωτική τη συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό αφού σήμερα κατ’ ουσίαν ομολογεί ότι απέτυχε ως εργαλείο;

Λύνει το πρόβλημα με το να θεσμοθετήσει υπέρογκες προκαταβολές 15% για να αναστέλλουν τους πλειστηριασμούς οι δανειολήπτες; Ξέρει πολλούς καλόπιστους οφειλέτες, που μπορούν να βρουν το 15% μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες λίγων ημερών.

Δυστυχώς για τον ίδιο, όμως, οι πολίτες έχουν κάνει το «ταμείο» της πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και ξέρουν ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει την πολιτική βούληση και τη γνώση να προστατεύσει τους δανειολήπτες, να αλλάξει τους κανόνες σταματώντας το πάρτι ασυδοσίας και κερδοσκοπίας.

Μετά από 12 ημέρες που είχε τους πολίτες … στο περίμενε, ο κ. Μητσοτάκης ήρθε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια στα καύσιμα με μια από τα ίδια. Δεν έχει σχέδιο και κάνει επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια. Παραπέμπει για άλλη μια φορά τις λύσεις στις Βρυξέλλες, ενώ πια όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν περιθώρια δυναμικότερης παρέμβασης. Ο κ. Μητσοτάκης είναι πια και με τη βούλα ένας φορολάγνος πολιτικός, που εμμονικά αρνείται να μειώσει τον ΕΦΚ λεηλατώντας το εισόδημα των πολιτών, την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις του δείχνουν τον δρόμο.

Το ΠΑΣΟΚ καλεί ξανά την κυβέρνηση –έστω και τη δωδέκατη ώρα- να αναλάβει δράση με:

• Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης.

• Μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ που δημιουργεί η ίδια η αύξηση των τιμών, κατά το ιταλικό πρότυπο.

• Πραγματικούς και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα, από τη διύλιση έως την αντλία.

• Μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων σε κάθε τομέα της οικονομίας, που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμόδιων ανεξάρτητων Αρχών.

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