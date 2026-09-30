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Πτήση Flydubai: Αναγκαστική προσγείωση μετά από απόπειρα πιλότου να ρίξει το αεροπλάνο
Ειδήσεις
13:28 - 30 Σεπ 2026

Πτήση Flydubai: Αναγκαστική προσγείωση μετά από απόπειρα πιλότου να ρίξει το αεροπλάνο

Reporter.gr Newsroom

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Συναγερμός σήμανε σε πτήση της Flydubai με προορισμό το Τελ Αβίβ, η οποία πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία, αφού εξέπεμψε σήματα κινδύνου. Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, το περιστατικό δεν συνδέεται με αεροπειρατεία, αλλά φέρεται να ξεκίνησε έπειτα από σοβαρό καβγά μεταξύ των δύο πιλότων.

Η πτήση FZ1073, που είχε απογειωθεί από το Ντουμπάι με προορισμό το Ισραήλ, άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία μέσω του ιορδανικού εναέριου χώρου, αφού εξέπεμψε γενικό σήμα κινδύνου. Λίγα λεπτά αργότερα, σύμφωνα με το Flightradar24, εκπέμφθηκε και κωδικός που υποδηλώνει πιθανή παράνομη παρέμβαση στο αεροσκάφος.

Το Boeing 737 προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ, στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, έχοντας προηγουμένως εκπέμψει εκ νέου σήμα κινδύνου. Στο Boeing 737 επέβαιναν 174 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 27 παιδιά. Όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα είναι ασφαλείς.

Μαρτυρίες για άγριο επεισόδιο στο πιλοτήριο

Την ίδια ώρα, μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, οι οποίες βασίζονται σε μαρτυρίες επιβατών, κάνουν λόγο για ιδιαίτερα σοβαρό επεισόδιο μέσα στο πιλοτήριο.

Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, ένας από τους πιλότους φέρεται να επιχείρησε να θέσει σε κίνδυνο το αεροσκάφος, προτού ο δεύτερος πιλότος, με τη συνδρομή επιβατών, καταφέρει να τον ακινητοποιήσει.

Η Γιασμίν Αμπού Κασίς, η κόρη της οποίας, Μίριαμ, βρισκόταν στην πτήση, δήλωσε στο Reuters ότι η κόρη της τής περιέγραψε πως άκουσε κραυγές να προέρχονται από το πιλοτήριο. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ένας άνδρας φέρεται να έβγαλε μαχαίρι, ακινητοποίησε έναν από τους πιλότους και υπήρχαν αίματα μέσα στο αεροσκάφος.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες πληροφορίες παραμένουν μέχρι στιγμής ανεπιβεβαίωτες.

Τι αναφέρουν οι ισραηλινές αρχές

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με αεροπειρατεία.

Ισραηλινός αξιωματούχος, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσε στο Reuters ότι οι δύο πιλότοι εξέπεμψαν τα σήματα κινδύνου αφού προηγουμένως πιάστηκαν στα χέρια.

Παράλληλα, τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας ανέφεραν ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε διαβουλεύσεις για το περιστατικό, ενώ ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, πραγματοποίησε αξιολόγηση της κατάστασης μαζί με τον επικεφαλής της Πολεμικής Αεροπορίας και άλλους στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Μέχρι στιγμής, η Flydubai δεν έχει προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο για το περιστατικό.

Δεν έχει επίσης διευκρινιστεί εάν τα σήματα κινδύνου εκπέμφθηκαν εκούσια από κάποιον από τους δύο πιλότους ή υπό ποιες ακριβώς συνθήκες.

Η Flydubai αναμένεται να στείλει άλλο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Ταμπούκ, προκειμένου να παραλάβει τους επιβάτες του Boeing 737 και να τους μεταφέρει στο Ισραήλ.

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Τελευταία τροποποίηση στις 30/09/2026 - 13:30
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