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Τσουκαλάς: Ο κ. Φλωρίδης προσπάθησε να επηρεάσει την δικαιοσύνη και την προσέβαλε
Πολιτική
14:05 - 30 Σεπ 2026

Τσουκαλάς: Ο κ. Φλωρίδης προσπάθησε να επηρεάσει την δικαιοσύνη και την προσέβαλε

Reporter.gr Newsroom

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Στην εκπομπή του OPEN «Ώρα Ελλάδος» μίλησε σήμερα το πρωί ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Με αφορμή την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου για πλημμέλημα παράβασης καθήκοντος αναφορικά με την αλλοίωση του χώρου του εγκληματικού δυστυχήματος των Τεμπών, ο κ. Τσουκαλάς ξεκαθάρισε πως «ο εισαγγελέας τον παραπέμπει για το μπάζωμα και το αν έπρεπε να το αποτρέψει. Η αποτροπή ενεργειών και η παράβαση καθήκοντος είναι το ίδιο πράγμα και έχει να κάνει με τον μπάζωμα. Και αυτό θα κριθεί. Άρα, αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει μπάζωμα, δεν ισχύει διότι αυτό αναφέρει η εισαγγελική πρόταση».

Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι ο κ. Τριαντόπουλος ουδέποτε ζήτησε μόνος του να πάει σε προανακριτική επιτροπή:

«Έκανε πρόταση για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή, το ΠΑΣΟΚ με τις δικές του ψήφους και τη στήριξη της λοιπής αντιπολίτευσης λοιπής ανάγκασε την κυβέρνηση να ψηφίσει και εκείνη στο να υπάρξει παραπομπή στο δικαστικό συμβούλιο. Ο κ. Τριαντόπουλος και η κυβέρνηση έλεγαν “δεν θέλω να λειτουργήσει η προανακριτική επιτροπή, θέλω να πάω απευθείας στο δικαστικό συμβούλιο”. Κι αυτό διότι θεωρούν παρωχημένο το άρθρο 86, όπως λέγαμε και εμείς. Εμείς, όμως, λέγαμε ότι πρέπει το Σύνταγμα, όσο ισχύει, να τηρείται.

Και, παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που έφερε πρόταση που δεν αναθεωρεί το άρθρο 86! Ενώ όλα τα κόμματα συμφωνούσαν ότι πρέπει να αναθεωρηθεί, με την πρόταση που φέρνει η Νέα Δημοκρατία διατηρείται η άσκηση ποινικής δίωξης στους 151 της Βουλής. Άρα, πρώτο ψέμα είναι ότι όλη αυτή η ιστορία περί φυσικού δικαστή έχει καταρρεύσει ήδη μέσα από την ίδια την κολοβή αναθεώρηση που προτείνει η Νέα Δημοκρατία».

Τόνισε, παράλληλα, ότι για τον κ. Τριαντόπουλο υπάρχει πάντοτε το τεκμήριο της αθωότητας και εξήρε τη στάση του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα:

«Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είχε κάνει πρόταση για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή, ουδέποτε θα είχε παραπεμφθεί ο κ. Τριαντόπουλος. Και αυτό είναι θέμα άσκησης σοβαρής, θεσμικής αντιπολίτευσης η οποία επιτρέπει στη δικαιοσύνη να βγάλει τα συμπεράσματα που πρέπει για να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Δεν είναι, όμως, μόνο ο κ. Τριαντόπουλος, είναι και άλλα πρόσωπα μέσα, όπως ο κ. Αγοραστός, που πάλι έχουν σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν είμαστε εμείς αυτοί που πανηγυρίζουν γιατί, αντί για 11, παραπέμπονται μόνο 4. Αν στη Νέα Δημοκρατία λένε ότι δεν πειράζει να παραπέμπονται συνεχώς στελέχη της, είναι δικό τους δικαίωμα».

Δεν παρέλειψε, παράλληλα, να θυμίσει τα όσα έλεγε ο Γιώργος Φλωρίδης περί θεωριών συνομωσίας: «Στην ουσία ο Εισαγγελέας διαφώνησε με τον κ. Φλωρίδη, που προσπάθησε να επηρεάσει τη δικαιοσύνη. Υπήρξε προσπάθεια από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να επηρεαστεί η δικαιοσύνη και γι’ αυτό κανονικά δεν μπορεί να στέκεται στη θέση του».

Όσον αφορά στην οικονομία, ο κ. Τσουκαλάς χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία ως «μία νεοφιλελεύθερη, αυταρχική και μακριά από την κοινωνία κυβέρνηση» και υπενθύμισε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης:

«Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε στη ΔΕΘ ότι πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο Πρωθυπουργός τότε έλεγε ότι αυτό είναι λαϊκισμός. Και την Κυριακή είπε ότι είναι πράγματι κρίσιμο σήμερα και θα το θέσει μετ’ επιτάσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Άρα, δεν ήταν λαϊκισμός τελικά κάτι το οποίο πρέπει να τεθεί κάπου γιατί είναι αναγκαίο; Όταν, λοιπόν, λες ότι κάποιος είναι λαϊκιστής και μετά εκείνο που έλεγε ο λαϊκιστής το χαρακτηρίζεις αναγκαίο, μάλλον πρέπει να πεις συγγνώμη σε αυτόν που έλεγες λαϊκιστή.

Δεύτερον, εμείς μιλήσαμε για παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης άμεσα, την οποία έχουμε ήδη προϋπολογίσει στα 300 εκατομμύρια για το επόμενο τετράμηνο. Αλλά, πέραν αυτού, μπορεί να υπάρξει και ένας μηχανισμός, ο οποίος θα επιστρέφει μέσω μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης τα παραπάνω έσοδα που υπάρχουν από τον ΦΠΑ λόγω της αύξησης των τιμών. Η Ιταλία το έκανε, αλλά η Ελλάδα δεν μπορεί να το κάνει;

Και, τέλος, για εμάς είναι κρίσιμο να υπάρξει ο μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης υπερκερδών. Ξέρουμε, όμως, ότι αυτός θα φέρει χρήματα του χρόνου. Γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει άμεσα να υπάρξει συζήτηση με τα διυλιστήρια ώστε να υποχρεωθούν να δώσουν πιο χαμηλή τιμή τώρα».

Απαντώντας, τέλος, στην κυβερνητική κριτική επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για την ανακούφιση της κοινωνίας, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Χαριλάου Τρικούπη επικαλέστηκε το παράδειγμα της Ισπανίας, σημειώνοντας:

«Ακούμε την κυβέρνηση να διερωτάται για το αν αυτά που λέμε γίνονται ή όχι. Είδατε στην Ισπανία, στο θέμα των πλειστηριασμών και της στέγασης, όπου η κυβέρνηση έφερε μέτρα σαν εκείνα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και ψηφίστηκαν. Άρα, γίνονται αυτά που λέμε. Εμείς λέμε, λοιπόν, να προλάβουμε. Και σε εμάς, εξάλλου, συμβαίνει αυτό που γίνεται στην Ισπανία. Έχουμε πλειστηριασμούς κάθε μέρα».

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