Αποκλιμακώνονται οι πιέσεις στα αμερικανικά ομόλογα, μετά το υψηλό 24 ετών στις αποδόσεις των 30ετών

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν την Τετάρτη (30/9), ανακτώντας μέρος του χαμένου εδάφους μετά τις έντονες πιέσεις πώλησης που δέχθηκαν κατά την προηγούμενη συνεδρίαση. Οι επενδυτές ανησυχούν για τον πληθωρισμό, το αυξανόμενο κρατικό χρέος και το ενδεχόμενο αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής.

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου διαμορφώθηκε στο 5,69%, ενώ η απόδοση του 10ετούς Treasury διαμορφώθηκε στο 5,240%. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 4,879%.

Μία μονάδα βάσης ισούται με 0,01%, ενώ οι αποδόσεις και οι τιμές των ομολόγων κινούνται αντίθετα: όταν οι αποδόσεις ανεβαίνουν, οι τιμές των ομολόγων συνήθως πέφτουν.

Η πρόσφατη άνοδος των αποδόσεων συνδέεται με τις προσδοκίες σχετικά με τις μελλοντικές αποφάσεις της Federal Reserve (Fed) για τα επιτόκια. Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου, λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ενισχύουν τις προσδοκίες για υψηλότερο πληθωρισμό.

Οι επενδυτές αποτιμούν πλέον 45% πιθανότητα για ακόμη μία αύξηση των επιτοκίων από τη Fed στην επόμενη συνεδρίασή της τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Ο πρόεδρος της Federal Reserve Bank of New York, John Williams, δήλωσε αργά την Τρίτη ότι «δεν υπάρχει ανάγκη για βιασύνη και έχουμε χρόνο να συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες» πριν από τη συνεδρίαση της Fed τον Οκτώβριο.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed, τον δείκτη Personal Consumption Expenditures (PCE). Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones αναμένουν αύξηση 0,3% σε μηνιαία βάση και 3,7% σε ετήσια βάση.