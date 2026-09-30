Πετρέλαιο: Νέα άνοδος με φόντο το αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν - Στα $97 το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο την Τετάρτη (30/9) και οδηγούνται προς σημαντική μηνιαία άνοδο, καθώς οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου έχουν «παγώσει», ενώ οι περιορισμένες αγορές καυσίμων συνεχίζουν να στηρίζουν τις τιμές, παρά την ανάκαμψη των προμηθειών αργού από τη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το φόντο λοιπό, το συμβόλαιο Νοεμβρίου του Brent, το οποίο λήγει την Τετάρτη, ενισχύεται 0,96% στα 97,10 δολάρια ανά βαρέλι. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει άνοδο 0,86% στα 90,14 δολάρια το βαρέλι.

Στην ίδια κατεύθυνση, σημειώνει ότι το Brent οδεύει προς μηνιαία άνοδο περίπου 14%, τη μεγαλύτερη από τον Ιούλιο, ενώ το WTI αναμένεται να καταγράψει άνοδο περίπου 4%.

Η διαφορά μεταξύ των δύο βασικών δεικτών διευρύνθηκε επίσης στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τα πιθανά σχέδια των ΗΠΑ για περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ, εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερπροσφορά στην αμερικανική αγορά και να αναγκάσει τα διυλιστήρια της χώρας να περιορίσουν την επεξεργασία αργού πετρελαίου.

Το Κατάρ δήλωσε την Τρίτη ότι ελπίζει πως η διπλωματική διαμεσολάβηση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον μπορεί να οδηγήσει σε επανέναρξη των συνομιλιών.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσιεύματα των Axios και CNN, τα οποία επικαλούνταν Αμερικανούς αξιωματούχους και ανέφεραν ότι ήταν διατεθειμένος να προσφέρει στο Ιράν ελάφρυνση από τις κυρώσεις και να αποδεσμεύσει παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, με αντάλλαγμα «συγκεκριμένα» βήματα από την Τεχεράνη στο πυρηνικό της πρόγραμμα.

Την Τρίτη, η Σαουδική Αραβία επανέλαβε τις φορτώσεις πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, αφού επανεκκίνησε τη λειτουργία του κρίσιμου αγωγού πετρελαίου Ανατολής-Δύσης (East-West).

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι εξαγωγές πετρελαίου από τις χώρες του Κόλπου έχουν ανακάμψει στα 23,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα την τελευταία εβδομάδα, επίπεδο αντίστοιχο με τον μέσο όρο του 2025, καθώς οι εξαγωγές διπλασιάστηκαν τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με σημείωσή της την Τρίτη.

Από την πλευρά της, η JPMorgan εκτίμησε ότι κατά τις τελευταίες πέντε ημέρες ο μέσος όρος 10 ημερών των συνολικών εξαγωγών πετρελαίου διατηρήθηκε στα 20,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ή στο 89% των επιπέδων του 2025.

«Η ανάκαμψη των ροών αργού αναμένεται να περιορίσει τις πιέσεις στις τιμές που οφείλονται στην προσφορά, ωστόσο οι επίμονες ελλείψεις πετρελαϊκών προϊόντων και το αυξημένο κόστος μεταφοράς είναι πιθανό να διατηρήσουν την ευρύτερη ενεργειακή αγορά σε συνθήκες περιορισμένης προσφοράς», ανέφεραν αναλυτές της ιαπωνικής τράπεζας MUFG.

Ο Λευκός Οίκος έχει καλέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει μέρος των έκτακτων αποθεμάτων ντίζελ, σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι διεθνείς τιμές, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν την πρωτοβουλία.

Στο ίδιο φόντο, ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει την πώληση ντίζελ με κόκκινη χρωστική ουσία, αντί να επιβάλει απαγόρευση στις εξαγωγές, προκειμένου να προσφέρει κάποια ανακούφιση στις τιμές για τους καταναλωτές ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Στις ΗΠΑ, τα αποθέματα αργού πετρελαίου και βενζίνης αυξήθηκαν, ενώ τα αποθέματα προϊόντων διύλισης μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλέστηκαν την Τρίτη στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (API).

Τα επίσημα στοιχεία για τα αποθέματα από την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) αναμένεται να δημοσιευθούν σήμερα. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters αναμένουν ότι τα αποθέματα αργού και πετρελαϊκών προϊόντων έχουν μειωθεί.

Υποχώρηση στο φυσικό αέριο - Μικτά πρόσημα στα πολύτιμα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου παρουσιάζουν επίσης ανοδικές τάσεις το μεσημέρι της Τετάρτης κερδίζοντας 3,21% στα 71,70 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός κερδίζει 0,95% στα 4,180.42 δολάρια η ουγγιά, ενώ και το ασήμι σημειώνει μικρή άνοδο 0,11% στα 61,22 δολάρια η ουγγιά. Στην ίδια κατεύθυνση, ο χαλκός ανεβαίνει 0,37% στα 6,6273 δολάρια η ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο υποχωρεί 0,17% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1360 δολάρια ανά ευρώ, ενώ αποδυναμωμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,42% με την ισοτιμία στα 1,3284 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα σημειώνει άνοδο 0,24% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8552 λίρα ανά ευρώ.