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Πρωταγωνιστής της παρουσίας της DS Automobiles στην Auto Athina 2026 είναι το νέο DS N°7, το οποίο πραγματοποιεί την Πανελλήνια Πρεμιέρα του.
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
13:23 - 30 Σεπ 2026

Πρωταγωνιστής της παρουσίας της DS Automobiles στην Auto Athina 2026 είναι το νέο DS N°7, το οποίο πραγματοποιεί την Πανελλήνια Πρεμιέρα του.

Νίκος Λιβανός

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  Στην Auto Athina 2026, η DS Automobiles προσκαλεί το ελληνικό κοινό να ανακαλύψει από κοντά το νέο πρόσωπο της μάρκας, μέσα από τρεις δημιουργίες που εκφράζουν τη σύγχρονη προσέγγισή της στη γαλλική Τέχνη του Ταξιδιού.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο DS N°7, το οποίο πραγματοποιεί την Πανελλήνια Πρεμιέρα του, δίνοντας στους επισκέπτες της έκθεσης την ευκαιρία να το γνωρίσουν από κοντά πριν από το επίσημο εμπορικό λανσάρισμά του στην Ελλάδα.

Δίπλα του, το DS N°8, η 100% ηλεκτρική ναυαρχίδα της DS Automobiles, εκφράζει με τον πλέον ολοκληρωμένο τρόπο το όραμα της μάρκας για το ηλεκτρικό ταξίδι μεγάλων αποστάσεων, συνδυάζοντας avant-garde σχεδίαση, εξαιρετική άνεση και κορυφαία αποδοτικότητα. Την παρουσία της DS ολοκληρώνει το N°4 PERFORMANCE Line, μια ξεχωριστή έκδοση περιορισμένης παραγωγής που μεταφέρει στον δρόμο το αγωνιστικό πνεύμα και την αισθητική της Formula E.

Τρία μοντέλα με διαφορετικό χαρακτήρα, τα οποία μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία: avant-garde σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία, εξαιρετική άνεση και τη γαλλική τεχνογνωσία που χαρακτηρίζει κάθε δημιουργία της DS Automobiles.

DS N°7: Σε πρώτο πλάνο, το νέο First Class SUV

Πρωταγωνιστής της παρουσίας της DS Automobiles στην Auto Athina 2026 είναι το νέο DS N°7, το οποίο πραγματοποιεί την Πανελλήνια Πρεμιέρα του.

Πριν από το επίσημο εμπορικό λανσάρισμά του στην Ελλάδα, οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το μοντέλο που σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την DS Automobiles στην καρδιά της premium κατηγορίας των SUV.

Εξελίσσοντας τη φιλοσοφία του DS 7, το νέο DS N°7 συνδυάζει τις ισορροπημένες αναλογίες και τη δυναμική παρουσία ενός premium SUV με γενναιόδωρους χώρους και ένα εκλεπτυσμένο εσωτερικό, σχεδιασμένο με επίκεντρο την άνεση και την ευεξία των επιβατών.

Η νέα φωτιστική υπογραφή DS LIGHT BLADE, σε συνδυασμό με τη φωτιζόμενη μάσκα DS LUMINASCREEN, διαμορφώνει μια άμεσα αναγνωρίσιμη παρουσία, ενώ η ιδιαίτερα προσεγμένη αεροδυναμική, με συντελεστή Cd 0,26, συμβάλλει τόσο στην αισθητική όσο και στην αποδοτικότητα του νέου μοντέλου. Στην ηλεκτρική έκδοση Long Range, προσφέρει μικτή αυτονομία 740 km (WLTP) ή 480Km σε αυτοκινητόδρομο, ενώ μπορεί να ανακτήσει 190 km αυτονομίας σε 10 λεπτά φόρτισης.

Στο εσωτερικό, η γαλλική δεξιοτεχνία συναντά την προηγμένη τεχνολογία. Υλικά υψηλής ποιότητας και χαρακτηριστικές λεπτομέρειες της DS συνδυάζονται με τεχνολογίες όπως DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, DS DRIVE ASSIST 2.0, DS PIXELVISION, DS NIGHT VISION και DS IRIS SYSTEM, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία υπηρετεί την άνεση και κάθε διαδρομή μετατρέπεται σε μια εμπειρία ταξιδιού First Class.

DS N°8: Πρόσκληση για ηλεκτρικά ταξίδια μεγάλων αποστάσεων

Στην κορυφή της γκάμας της DS Automobiles, το DS N°8 εκφράζει μια σύγχρονη προσέγγιση στο ταξίδι μεγάλων αποστάσεων, συνδυάζοντας την ηλεκτροκίνηση με τη γαλλική φινέτσα, την τεχνολογική πρωτοπορία και την εξαιρετική άνεση.

Η σχεδίασή του αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της τεχνολογικής του υπεροχής. Οι ρέουσες γραμμές και η εκτεταμένη αεροδυναμική εξέλιξη έχουν οδηγήσει σε συντελεστή Cx 0,24, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενεργειακή αποδοτικότητα του μοντέλου.

Στην έκδοση Long Range, το DS N°8 προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 750 km στον συνδυασμένο κύκλο WLTP και πάνω από 500 km σε αυτοκινητόδρομο, διευρύνοντας ουσιαστικά τους ορίζοντες του ηλεκτρικού ταξιδιού. Παράλληλα, η δυνατότητα ταχείας φόρτισης επιτρέπει την ανάκτηση έως και 200 km αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά.

Πέρα όμως από τους αριθμούς, το DS N°8 παραμένει πρωτίστως μια έκφραση της γαλλικής Τέχνης του Ταξιδιού. Η κορυφαία ακουστική άνεση, η προσεγμένη επιλογή υλικών, η προηγμένη τεχνολογία και η ιδιαίτερη τεχνογνωσία της DS συνθέτουν ένα περιβάλλον όπου η ηρεμία και η ευεξία επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία του ταξιδιού μεγάλων αποστάσεων.

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