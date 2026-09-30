Μητσοτάκης: Φρένο στη Μπακογιάννη αλλά με…κίτρινες κάρτες για τα «καβαλημένα καλάμια»

Μήνυμα προς κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές να είναι προσεκτικοί στις δημόσιες παρεμβάσεις τους έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το υπουργικό συμβούλιο της Τετάρτης (30/9) μετά τα «καρφιά» της Ντόρας Μπακογιάννη για τους «καβαλημένους Υπουργούς» και τα φαινόμενα αλαζονείας που «θα πρέπει να κοπούν άμεσα».

«Όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών», είπε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο της Τετάρτης (30/9), δίνοντας μία έμμεση, πλην όμως καθαρή, απάντηση στην κ. Μπακογιάννη ως προς τις πρόσφατες διαπιστώσεις της.

Ο ίδιος επέλεξε να κινηθεί στη γραμμή που είχε χαράξει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος είχε πάρει αποστάσεις από τη δήλωση της κ. Μπακογιάννη και είχε υπογραμμίσει ότι την ευθύνη αξιολόγησης φέρει ο πρωθυπουργό και μόνο.

Παρ’ όλα αυτά, έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες προς τους Υπουργούς, τονίζοντας:

«Ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτή τη διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας».

«Επιμένω, λοιπόν, στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη, αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news», είπε ακόμη.

Και προσέθεσε:

«Αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι ώριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα απ' όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης.»

«Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις», συνέχισε ο πρωθυπουργός, «άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πειστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε, βέβαια, είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών».

Κ. Μπακογιάννης: Ο κόσμος το ’χει τούμπανο…

Υπενθυμίζεται ότι, εκτός από τη Ντόρα Μπακογιάννη, αιχμές για τους… καβαλημένους της κυβέρνησης άφησε πρόσφατα και ο Δημήτρης Καιρίδης, καθώς και ο Στέλιος Πέτσας.

Στη λίστα έρχεται σήμερα – και παρά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού στο Μαξίμου – να προστεθεί και ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με φαινόμενα αλαζονείας στην κυβέρνηση, είπε χαρακτηριστικά: «Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι» (Action24, Τετάρτη 30/9).

«Η αλαζονεία, δυστυχώς, πολλές φορές, σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με την άσκηση εξουσίας», σημείωσε ακόμη, και προσέθεσε: «Όσοι ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί».

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