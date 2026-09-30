Τέμπη: Καταπέλτης το βούλευμα για το «μπάζωμα» – «Συναποφάσισαν την αλλοίωση του χώρου»

Καταπέλτης είναι το βούλευμα σχετικά με το «μπάζωμα» του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών, βάσει του οποίου παραπέμφθηκαν στο Ειδικό Δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη άτομα.

Μέσα σε 204 σελίδες, οι Αεροπαγίτες εξηγούν τους λόγους για τους οποίους έκριναν πως έπρεπε οι προαναφερθέντες να καθίσουν στο εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου κατηγορούμενοι για παράβαση καθήκοντος, ενώ απορρίπτουν τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς τους και επισημαίνουν τη βλάβη που υπέστησαν οι οικογένειες των θυμάτων και οι τραυματίες, εξαιτίας των παραλείψεων και ενεργειών τους.

Το σκεπτικό του βουλεύματος

Στο βούλευμα οι δικαστές κάνουν λόγο για «ενέργειες που αλλοίωσαν τον τόπο του δυστυχήματος» και αναφέρουν ότι ο πρώην υφυπουργός, ο τότε περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο επικεφαλής στον τόπο του συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας Αγάπιος Χαρακόπουλος, και ο Ευάγγελος Φαλάρας, επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, «χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών ενήργησαν από κοινού και κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων συναποφασίζοντας την αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος».

Υπενθυμίζεται ότι ο Χρ. Τριαντόπουλος είχε αναλάβει καθήκοντα συντονισμού και παρακολούθησης των δράσεων των συναρμοδίων φορέων στον τόπο του πολύνεκρου δυστυχήματος.

«Στις 2 Μαρτίου του 2023 όταν τον κάλεσε τηλεφωνικά ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Ιωάννης Μπρατάκος, με εντολή του Πρωθυπουργού, ένεκα της ως άνω κυβερνητικής του αρμοδιότητας και της μέχρι τότε εμπειρίας του… Στο πλαίσιο αυτό συνεστήθη στον Χρήστο Τριαντόπουλο να μεταβεί στη Λάρισα, ώστε να εκτελέσει τα ως άνω ανατιθέμενα σε αυτόν καθήκοντα», αναφέρεται σχετικά στο βούλευμα.

Στη συνέχεια, διευκρινίζεται πως τα καθήκοντα των παραπάνω προσώπων «έπρεπε να κινούνται μέσα στα πλαίσια του νόμου, ώστε οποιαδήποτε μεταβολή – επιχειρησιακή επέμβαση στον ανωτέρω τόπο να μην επιφέρει δυσχέρεια στη συλλογή αποδείξεων». Τονίζεται, ακόμη, πως θα έπρεπε κάθε επιχειρησιακή ενέργεια να προχωρά μόνο εφόσον δεν δημιουργεί προσχώματα στην ανακριτική διαδικασία. Ωστόσο, ο τότε Υπουργός φέρεται να αποφάσισε από κοινού, με τους υπόλοιπους κατηγορουμένους να προχωρήσουν στον καθαρισμό του χώρου και τη μεταφορά όλων των χωμάτων, χωρίς καν η έρευνα να έχει ολοκληρωθεί.

«Με την αυθαίρετη απομάκρυνση από το σημείο συντριμμιών των συγκρουσθεισών αμαξοστοιχιών και σωρών αδρανών υλικών που περιείχαν πειστήρια (προσωπικά αντικείμενα των επιβατών και συντρίμμια υπολείμματα των αμαξοστοιχιών και των συστημάτων τους), αλλά και εκμεταλλεύσιμο βιολογικό υλικό, που ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για την ταυτοποίηση κάποιων εκ των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος, ώστε επέφερε πράγματι αλλοιώσεις στον τόπο του δυστυχήματος – εγκλήματος, ικανές και πρόσφορες να δυσχεράνουν τις έρευνες και τη συλλογή ουσιωδών αποδεικτικών στοιχείων από τις ανακριτικές αρχές, καθώς και τη ματαίωση της εξασφάλισης των ιχνών του εγκλήματος», αναφέρουν οι δικαστές, οι οποίοι έκρινα ότι προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση και μη, σε βάρος των πέντε κατηγορουμένων.

Η απομάκρυνση των 300 κυβικών χώματος

Εκτενής αναφορά γίνεται και στην απομάκρυνση περίπου 300 κυβικών χώματος και υλικών από το σημείο της σύγκρουσης, την ώρα που η έρευνα ήταν σε πρώιμο αρχικό στάδιο και υπήρχαν αγνοούμενοι, με αποτέλεσμα να χαθούν σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία.

Σύμφωνα με τους δικαστές, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας «έδωσε εντολή στον διαχειριστή της επιχείρησης να προβεί: (α) σε επίστρωση του δρόμου στον τόπο του ατυχήματος με χαλίκια – υλικά 3Α και Ε4 και (β) σε επίστρωση τμήματος εδάφους στον τόπο του ατυχήματος με τριμμένη πίσσα. Ο δε Χρήστος Τριαντόπουλος δεν προέβη σε καμία ενέργεια, προκειμένου να αποτρέψει την ενέργεια αυτή, μολονότι είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς τούτο, κατά τα ανωτέρω, παρεμβαίνοντας με τον τρόπο αυτό αυθαίρετα και αλλοιώνοντας τον τόπο του δυστυχήματος – εγκλήματος και τον πέριξ αυτού χώρο».

Όπως εκτιμούν οι δικαστές, από τις ενέργειές τους αυτές προκλήθηκε και βλάβη στους παθόντες και στις οικογένειες των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Ο Αγάπιος Χαρακόπουλος, ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, αναφέρεται ως υπεύθυνος, μεταξύ άλλων, «για την προστασία της σκηνής του συμβάντος, ώστε να είναι εφικτή η προανακριτική – ανακριτική αξιοποίηση των κάθε λογής ευρημάτων, στοιχείων, ιχνών και πειστηρίων».

Παράλληλα, για τον τότε επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ευάγγελο Φαλάρα αναφέρεται ότι ήταν «αποκλειστικά αρμόδιος μόνον για τον απεγκλωβισμό των επιβατών της αμαξοστοιχίας και τη συγκέντρωση και μεταφορά των σορών».