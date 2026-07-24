Pax Silica: Η νέα στρατηγική αξία της Ελλάδας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Η δημόσια συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη περιστρέφεται σχεδόν αποκλειστικά γύρω από τις εφαρμογές της — τα νέα γλωσσικά μοντέλα, την επίδρασή τους στην εργασία, την εκπαίδευση και τη δημόσια διοίκηση. Πολύ λιγότερη προσοχή δίνεται στις υποδομές που καθιστούν δυνατή αυτή τη μετάβαση. Όμως, όπως συνέβη σε κάθε μεγάλη οικονομική μεταβολή, οι πραγματικές αλλαγές αρχίζουν από τις υποδομές που αναδιοργανώνουν την παραγωγή και, τελικά, την ίδια την ισχύ.

Τα τελευταία χρόνια διαμορφώνεται σταδιακά μια νέα κατηγορία στρατηγικών υποδομών. Υποθαλάσσια καλώδια δεδομένων, σταθμοί προσαιγιάλωσης, κέντρα δεδομένων και υπερυπολογιστές συνδέονται πλέον με ενεργειακά δίκτυα υψηλής ισχύος, συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και προηγμένους ημιαγωγούς. Δεν αποτελούν πια ανεξάρτητα έργα. Συγκροτούν ένα ενιαίο λειτουργικό οικοσύστημα, μέσα στο οποίο παράγεται αυτό που εξελίσσεται σε κρίσιμο παραγωγικό συντελεστή της νέας οικονομίας: η υπολογιστική ισχύς.

Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες επενδύουν σε διεθνή δίκτυα δεδομένων και υπολογιστικές υποδομές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει υπερυπολογιστές, Εργοστάσια Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Factories) και πολιτικές ψηφιακής κυριαρχίας. Τα κράτη επαναπροσδιορίζουν την οικονομική ασφάλεια μέσα από την ενέργεια, τα δεδομένα και τις κρίσιμες υποδομές. Παρότι οι αφετηρίες τους είναι διαφορετικές, όλες αυτές οι εξελίξεις συγκλίνουν προς την ίδια κατεύθυνση.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η αμερικανική πρωτοβουλία Pax Silica αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Όχι επειδή εγκαινιάζει από μόνη της αυτή τη μετάβαση, αλλά επειδή την εντάσσει σε ένα συνεκτικό στρατηγικό πλαίσιο. Η σύνδεση της ενέργειας, των δεδομένων, των ημιαγωγών, των ασφαλών τηλεπικοινωνιακών δικτύων και της υπολογιστικής ισχύος παύει να αποτελεί άθροισμα επιμέρους πολιτικών και αντιμετωπίζεται ως ενιαίο πεδίο στρατηγικού σχεδιασμού. Η Κοινή Δήλωση που υπεγράφη στη Σύνοδο του Ιουνίου στην Ουάσιγκτον (24–26/6/2026) το διατυπώνει με σαφήνεια: αναγνωρίζει ως τη φυσική υποδομή της τεχνητής νοημοσύνης τα κρίσιμα ορυκτά, την ενέργεια, την υπολογιστική ισχύ και την παραγωγή ημιαγωγών. Το πλαίσιο, με άλλα λόγια, δεν αφορά τις εφαρμογές. Αφορά τις υποδομές που τις καθιστούν δυνατές.

Η εξέλιξη αυτή προσφέρει έναν διαφορετικό τρόπο να διαβάσουμε και όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα.

Οι νέες προσαιγιαλώσεις διεθνών υποθαλάσσιων καλωδίων στην Κρήτη, οι επενδύσεις της Microsoft, της Google, της Digital Realty και άλλων διεθνών ομίλων σε υποδομές δεδομένων, η ανάπτυξη νέων υπολογιστικών υποδομών, τα έργα ενεργειακής μετάβασης στη Δυτική Μακεδονία, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις που αναπτύσσει ο ΑΔΜΗΕ, αλλά και η αυξανόμενη σημασία της Αλεξανδρούπολης ως ενεργειακού και διαμετακομιστικού κόμβου δύσκολα μπορούν πλέον να θεωρηθούν αποσπασματικές εξελίξεις.

Καθεμία εξυπηρετεί τη δική της λογική. Όλες μαζί, όμως, αποκαλύπτουν μια ευρύτερη μεταβολή.

Η ιστορία γράφεται και από τις υποδομές

Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που θέτει σήμερα η Pax Silica: πρόκειται για μια σειρά μεμονωμένων επενδύσεων ή για τη σταδιακή διαμόρφωση μιας νέας γεωγραφίας της υπολογιστικής ισχύος, μέσα στην οποία η θέση της Ελλάδας αποκτά διαφορετική στρατηγική σημασία;

Η οικονομική ιστορία είναι, σε μεγάλο βαθμό, η ιστορία των υποδομών που κατέστησαν δυνατή κάθε μεγάλη αναπτυξιακή μετάβαση. Τον 19ο αιώνα ήταν οι σιδηρόδρομοι και τα λιμάνια· τον 20ό τα διυλιστήρια, οι αγωγοί και τα ηλεκτρικά δίκτυα. Σήμερα αναδύεται μια νέα γενιά υποδομών — υποθαλάσσια καλώδια, κέντρα δεδομένων, υπερυπολογιστές, ενεργειακά δίκτυα και ημιαγωγοί — που λειτουργούν, για πρώτη φορά, ως ενιαίο οικοσύστημα.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγαλύτερες επενδύσεις πραγματοποιούνται σήμερα όχι μόνο από κράτη αλλά και από εταιρείες όπως η Meta, η Google, η Microsoft, η Amazon Web Services και η Digital Realty. Οι ίδιες εταιρείες επενδύουν ταυτόχρονα σε καλώδια δεδομένων, υπολογιστικές εγκαταστάσεις και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Η αγορά δείχνει πρώτη την κατεύθυνση που ακολουθεί στη συνέχεια η στρατηγική πολιτική.

Η ελληνική επιλογή

Η ελληνική συμμετοχή στην Pax Silica δεν εμφανίστηκε σε θεσμικό κενό. Προηγήθηκε μια σειρά εξελίξεων που ήδη είχαν αρχίσει να μεταβάλλουν τον χάρτη των επενδύσεων. Η Δήλωση Οικονομικής Ασφάλειας Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών του 2024 αποτέλεσε έναν σημαντικό σταθμό. Παράλληλα, όμως, η ίδια η ελληνική πραγματικότητα είχε ήδη αρχίσει να αλλάζει.

Η Κρήτη εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους κόμβους προσαιγιάλωσης διεθνών καλωδιακών συστημάτων της Ανατολικής Μεσογείου. Καλώδια όπως το 2Africa, το BlueMed, το GreenMed και άλλα διεθνή συστήματα, που συνδέουν την Ευρώπη με την Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, διέρχονται ή προγραμματίζεται να διέλθουν από την ελληνική επικράτεια.

Την ίδια περίοδο, η Microsoft, η Google, η Digital Realty, η Lancom, η Sparkle και άλλοι διεθνείς πάροχοι ενισχύουν την παρουσία τους στην ελληνική αγορά δεδομένων. Στον ενεργειακό τομέα, ο ΑΔΜΗΕ, η ΔΕΗ, η Metlen και η Motor Oil επενδύουν σε ηλεκτρικές διασυνδέσεις, αποθήκευση ενέργειας και νέες ενεργειακές υποδομές, ενώ η Δυτική Μακεδονία μετασχηματίζεται σταδιακά από κέντρο λιγνιτικής παραγωγής σε πεδίο νέων ενεργειακών και ψηφιακών επενδύσεων.

Καθεμία από αυτές τις πρωτοβουλίες υπηρετεί διαφορετικούς επιχειρηματικούς ή δημόσιους στόχους. Η συγκέντρωσή τους, όμως, στον ίδιο γεωγραφικό χώρο δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, που δύσκολα μπορεί πλέον να θεωρηθεί τυχαία.

Από την αλυσίδα στο οικοσύστημα

Οι εξελίξεις αυτές περιγράφονται συχνά ως μια νέα «αλυσίδα αξίας». Ο όρος είναι χρήσιμος, αλλά δεν αποδίδει πλήρως αυτό που συμβαίνει. Η οικονομία της υπολογιστικής ισχύος λειτουργεί περισσότερο ως οικοσύστημα, μέσα στο οποίο κάθε υποδομή αποκτά αξία από τη σύνδεσή της με όλες τις υπόλοιπες.

Τα υποθαλάσσια καλώδια μεταφέρουν τα δεδομένα. Οι σταθμοί προσαιγιάλωσης τα εισάγουν στα εθνικά δίκτυα. Τα κέντρα δεδομένων τα αποθηκεύουν και τα επεξεργάζονται. Οι υπερυπολογιστές μετατρέπουν την πληροφορία σε υπολογιστική ισχύ, πάνω στην οποία αναπτύσσονται εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, νέες βιομηχανικές διαδικασίες και ερευνητικές δυνατότητες. Όλα αυτά, όμως, προϋποθέτουν άφθονη και αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια, προηγμένους ημιαγωγούς και ασφαλή τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Η αξία δεν βρίσκεται σε καμία από αυτές τις υποδομές ξεχωριστά. Προκύπτει από τη διασύνδεσή τους.

Αυτό ακριβώς φαίνεται να διαμορφώνεται σήμερα στην Ελλάδα.

Διεθνείς τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, τεχνολογικοί όμιλοι, ενεργειακές επιχειρήσεις και ακαδημαϊκά ιδρύματα επενδύουν ταυτόχρονα στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, με διαφορετικές αφετηρίες και κοινή κατεύθυνση.

Οι επιμέρους επενδύσεις υπηρετούν διαφορετικές ανάγκες. Μαζί, όμως, συνθέτουν τα χαρακτηριστικά ενός νέου παραγωγικού οικοσυστήματος.

Η σημασία της προσαιγιάλωσης

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ο όρος «σταθμός προσαιγιάλωσης» ήταν γνωστός σχεδόν αποκλειστικά στους μηχανικούς τηλεπικοινωνιών. Σήμερα αποκτά πολύ ευρύτερη σημασία.

Εκεί όπου ένα διεθνές υποθαλάσσιο καλώδιο συναντά τη στεριά, αρχίζει η διαδρομή των δεδομένων προς τα κέντρα δεδομένων, τους υπερυπολογιστές, τα ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις. Το σημείο αυτό εξελίσσεται σε πύλη εισόδου της οικονομίας των δεδομένων.

Η σημασία του γίνεται ευκολότερα αντιληπτή αν θυμηθούμε τον ρόλο που είχαν τα μεγάλα λιμάνια στη βιομηχανική εποχή. Όπως τα λιμάνια συγκέντρωναν εμπορεύματα, έτσι οι σταθμοί προσαιγιάλωσης συγκεντρώνουν σήμερα τις διεθνείς ροές δεδομένων.

Η Κρήτη αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα: συγκεντρώνει ήδη ορισμένα από τα σημαντικότερα διεθνή καλωδιακά συστήματα της περιοχής — και αυτό αποκτά νέο νόημα όταν συνδυαστεί με όσα αναπτύσσονται στην ηπειρωτική χώρα.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν συνδυαστεί με τις επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων στην Αττική και με την ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος υπερυπολογιστών. Τα δεδομένα δεν διασχίζουν πλέον απλώς την Ελλάδα. Σταδιακά αποθηκεύονται, επεξεργάζονται και δημιουργούν προστιθέμενη αξία μέσα στη χώρα.

Η νέα λειτουργική γεωγραφία

Η γεωγραφία μιας χώρας θεωρείται συνήθως ένα σταθερό δεδομένο. Εκείνο που αλλάζει είναι ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιείται.

Η Ελλάδα δεν αποκτά νέα γεωγραφία. Αποκτά νέα λειτουργία μέσα στη γεωγραφία της Ευρώπης.

Δεν αλλάζει ο χάρτης. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι ίδιοι τόποι μέσα σε αυτόν. Περιοχές που μέχρι χθες αξιολογούνταν κυρίως με βάση τη θέση τους στις θαλάσσιες μεταφορές ή στα ενεργειακά δίκτυα εντάσσονται πλέον και στα δίκτυα μέσα από τα οποία παράγεται, διακινείται και αξιοποιείται η υπολογιστική ισχύς.

Η Κρήτη συγκεντρώνει τα νέα διεθνή καλώδια δεδομένων.

Η Αττική εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους κόμβους κέντρων δεδομένων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με επενδύσεις της Microsoft, της Google, της Digital Realty, της Lancom και άλλων διεθνών εταιρειών.

Στο Λαύριο αναπτύσσεται ο υπερυπολογιστής ΔΑΙΔΑΛΟΣ, πυρήνας του Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης PHAROS, που εντάσσει τη χώρα στο ευρωπαϊκό δίκτυο υπερυπολογιστών EuroHPC.

Στη Δυτική Μακεδονία, η μεταλιγνιτική μετάβαση συνοδεύεται από μεγάλες επενδύσεις της ΔΕΗ, της Metlen, της Motor Oil και άλλων επιχειρήσεων στην παραγωγή, την αποθήκευση και τη μεταφορά ενέργειας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για δραστηριότητες υψηλής ενεργειακής έντασης.

Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ αναπτύσσει τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις της χώρας, από το Great Sea Interconnectorέως τα νέα έργα διεθνούς διασύνδεσης, ενώ ο σχεδιαζόμενος GREGY φιλοδοξεί να συνδέσει ενεργειακά την Ελλάδα με την Αίγυπτο.

Στην Αλεξανδρούπολη, οι ενεργειακές υποδομές, οι τηλεπικοινωνιακές διασυνδέσεις και η σύνδεση με τα Βαλκάνια δημιουργούν έναν νέο κόμβο που υπερβαίνει κατά πολύ τον αρχικό του ρόλο.

Καθεμία από αυτές τις επενδύσεις υπηρετεί διαφορετικούς στόχους. Όταν, όμως, αποτυπωθούν στον ίδιο χάρτη, αποκαλύπτουν κάτι ευρύτερο: μια νέα λειτουργική γεωγραφία, όπου ενέργεια, δεδομένα, υπολογιστική ισχύς και διεθνείς διασυνδέσεις συγκλίνουν στον ίδιο χώρο.

Δύο διάδρομοι, μία στρατηγική λογική

Η εικόνα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν η Pax Silica εξεταστεί παράλληλα με μια άλλη μεγάλη διεθνή πρωτοβουλία: τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC).

Με την πρώτη ματιά πρόκειται για δύο διαφορετικά εγχειρήματα. Ο IMEC οργανώνει τη μεταφορά εμπορευμάτων, ενέργειας και φυσικών υποδομών. Η Pax Silica οργανώνει την ασφάλεια και την ανάπτυξη των υποδομών που απαιτεί η οικονομία των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην πραγματικότητα, όμως, οι δύο πρωτοβουλίες στηρίζονται στην ίδια γεωοικονομική λογική.

Και οι δύο προϋποθέτουν ασφαλείς θαλάσσιες διαδρομές, ανθεκτικά ενεργειακά δίκτυα, αξιόπιστες τηλεπικοινωνίες, προστατευμένες αλυσίδες εφοδιασμού και σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν.

Εδώ βρίσκεται η σημαντικότερη ίσως μεταβολή της εποχής μας. Για περισσότερο από έναν αιώνα, οι μεγάλοι διεθνείς διάδρομοι οργανώνονταν γύρω από τη μεταφορά εμπορευμάτων και ενέργειας. Σήμερα, στο ίδιο στρατηγικό επίπεδο εντάσσονται και τα δεδομένα, η υπολογιστική ισχύς και οι ψηφιακές υποδομές. Η φυσική και η ψηφιακή οικονομία αρχίζουν να λειτουργούν ως ενιαίο σύστημα.

Η Ελλάδα βρίσκεται ακριβώς στο σημείο όπου αυτές οι δύο λογικές συναντώνται.

Από τη μία πλευρά εξελίσσεται σε ενεργειακό κόμβο μέσω των διεθνών διασυνδέσεων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Από την άλλη, μετατρέπεται σταδιακά σε κόμβο δεδομένων μέσω των υποθαλάσσιων καλωδίων, των επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων και των νέων υπολογιστικών υποδομών.

Η ευρωπαϊκή διάσταση

Η εξέλιξη αυτή βέβαια δεν αποτελεί αποκλειστικά αμερικανική υπόθεση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί τη δική της στρατηγική διαδρομή. Το EuroHPC, τα Εργοστάσια Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Factories), η Ευρωπαϊκή Πράξη για τους Ημιαγωγούς (European Chips Act), οι πολιτικές οικονομικής ασφάλειας, οι επενδύσεις στις ενεργειακές διασυνδέσεις και στις ψηφιακές υποδομές αποτελούν διαφορετικές όψεις της ίδιας προσπάθειας: να αποκτήσει μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία στις κρίσιμες τεχνολογίες και στις υποδομές που θα στηρίξουν την οικονομία των επόμενων δεκαετιών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν τον ίδιο στόχο με διαφορετικά εργαλεία. Δίνουν μεγαλύτερο βάρος στις ιδιωτικές επενδύσεις, στην τεχνολογική καινοτομία και στη συνεργασία με χώρες που θεωρούν αξιόπιστους εταίρους για την ασφάλεια των δικτύων και των αλυσίδων εφοδιασμού.

Οι δύο προσεγγίσεις δεν είναι ταυτόσημες. Συγκλίνουν, όμως, στη βασική διαπίστωση ότι η υπολογιστική ισχύς εξελίσσεται σε κρίσιμη στρατηγική υποδομή, αντίστοιχης σημασίας με την ενέργεια, τις μεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες.

Η Ελλάδα συμμετέχει ήδη και στις δύο αυτές διαδικασίες. Ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντάσσεται στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την τεχνητή νοημοσύνη, τους υπερυπολογιστές και τις ψηφιακές υποδομές. Παράλληλα, η συμμετοχή της στηνPaxSilicaκαι η προσέλκυση μεγάλων διεθνών επενδύσεων ενισχύουν τη θέση της ως γέφυρας — ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, αλλά και προς τη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ και τη Βόρεια Αφρική — αξιοποιώντας τη γεωγραφία της ως στρατηγικό πλεονέκτημα σε ένα διευρυμένο πλαίσιο αλληλεξαρτήσεων.

Επίλογος

Η συγκέντρωση όλων αυτών των έργων δεν αρκεί από μόνη της για να δημιουργήσει ένα νέο παραγωγικό οικοσύστημα. Η ιστορία προσφέρει αρκετά παραδείγματα μεγάλων υποδομών που λειτούργησαν αποσπασματικά και δεν παρήγαγαν ποτέ το αναμενόμενο αναπτυξιακό αποτέλεσμα.

Η σημερινή συγκυρία διαφέρει. Για πρώτη φορά, δημόσιες πολιτικές, ευρωπαϊκά προγράμματα, στρατηγικές πρωτοβουλίες και ιδιωτικές επενδύσεις φαίνεται να συγκλίνουν προς την ίδια κατεύθυνση.

Στην Ελλάδα, οι επενδύσεις των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων, οι νέες υπολογιστικές και ενεργειακές υποδομές, τα διεθνή καλωδιακά συστήματα και οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την τεχνητή νοημοσύνη συμπίπτουν χρονικά και συγκλίνουν στρατηγικά.

Καθεμία από αυτές τις εξελίξεις μπορεί να εξηγηθεί ξεχωριστά.

Η πραγματική τους σημασία, όμως, αναδεικνύεται όταν ιδωθούν ως στοιχεία της ίδιας εικόνας.

Οι χάρτες δεν αλλάζουν συχνά. Αλλάζουν όμως οι λόγοι για τους οποίους αποκτούν αξία.

Τον 19ο αιώνα η οικονομική γεωγραφία οργανώθηκε γύρω από τους σιδηροδρόμους και τα μεγάλα λιμάνια. Τον 20ό γύρω από την ενέργεια και τους αγωγούς. Ο 21ος αιώνας προσθέτει μία ακόμη διάσταση: τα δίκτυα δεδομένων, την υπολογιστική ισχύ και τις υποδομές που τα υποστηρίζουν.

Η Ελλάδα δεν αλλάζει θέση στον χάρτη. Αλλάζει, όμως, η θέση της μέσα στη νέα γεωγραφία της ισχύος. Και ίσως αυτή να είναι η σημαντικότερη στρατηγική ευκαιρία που έχει μπροστά της την επόμενη δεκαετία.