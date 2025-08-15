Have you been in Zakynthos, Chios and Keratea?
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
10:15 - 15 Αυγ 2025

Η φωτιά στην Πάτρα ομολουμένως ξέφυγε και η κυβέρνηση φοβούμενη την κατακραυγή αναζητά «επικοινωνιακό σωσίβιο» στις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του δημάρχου της πόλης, Κωνσταντίνου Πελετίδη για το 112. 

Είναι προφανές πως έπειτα από δύο και πλέον ημέρες απόλυτης σιωπής (με εξαίρεση την περίφημη δήλωση Βούλτεψη για τους εθελοντές), η κυβέρνηση φτιάχνει ένα αφήγημα για να αποφύγει τις ευθύνες της ή τέλος πάντων να τις μετριάσει. Θέλει να τα ρίξει στον Πελετίδη και τους εμπρηστές. Να συζητάμε για αυτά και να κουκουλωθούν τα υπόλοιπα.

Εμείς να θυμίσουμε μόνο πως τις ημέρες που καιγόταν η Πάτρα κάηκαν επίσης η Ζάκυνθος, η Πρέβεζα και η Χίος. Και πριν από μία εβδομάδα κάηκαν σπίτια στην Κερατέα και τα Κύθηρα. «Have you been in Zakynthos, Chios and Keratea?» κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης; Ο Πελετίδης και οι «αντιεξουσιαστές» φταίνε κι εκεί;

Αν είχε πάρει άριστα η Πολιτική Προστασία στην υπόλοιπη Ελλάδα να συζητούσαμε τις ευθύνες του δήμου Πατρέων, που ασφαλώς υπάρχουν αλλά δεν καλύπτουν αυτές της κεντρικής εξουσίας.

Και μια ακόμα ερώτηση. Λιγότερο από ένα μήνα πριν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μιλήσει σε μια εκδήλωση για την Πολιτική Προστασία, λέγοντας πως έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις. Σε εκείνη την εκδήλωση είχε δηλώσει πως η Ελλάδα έχει πλέον 85 εναέρια μέσα για τις πυρκαγιές. Η πυροσβεστική τις προηγούμενες δύσκολες ημέρες στις επίσημες ανακοινώσεις της ενημέρωνε πως επιχειρούν 33 εναέρια μέσα. Τι απέγιναν τα υπόλοιπα 52;

Τελευταία τροποποίηση στις 15/08/2025 - 13:07
