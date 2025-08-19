Η Ευρώπη χορηγός στο Νόμπελ Ειρήνης του Τραμπ

Η πρόσφατη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα πραγματοποιήθηκε υπό τον τίτλο «Pursuing Peace» (Επιδιώκοντας την ειρήνη). Την ίδια φράση χρησιμοποίησε ο Λευκός Οίκος και τη Δευτέρα (18/8) ως λεζάντα σε μία φωτογραφία του Αμερικανού Προέδρου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και όχι τυχαία. Ο Ντόναλντ Τραμπ και το επιτελείο του έχουν θέσει έναν μεγάλο στόχο. Να είναι ο Τραμπ αυτός που θα λάβει το επόμενο Νόμπελ Ειρήνης.

Στην πραγματικότητα δηλαδή το μότο των συναντήσεων έπρεπε να είναι «Επιδιώκοντας το Νόμπελ Ειρήνης».

Το τελευταίο διάστημα ο πρόεδρος των ΗΠΑ επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία πως από την ημέρα που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο έχει τερματίσει έξι πολέμους και πηγαίνει για τον έβδομο. «Έχω σταματήσει έξι πολέμους – περίπου έναν κάθε μήνα που είμαι πρόεδρος», διαλαλεί ο Τραμπ, παρότι αυτή η δήλωση δεν είναι απολύτως αληθής.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο Τραμπ ξέρει πως αν δεν λυθεί το ουκρανικό, δεν έχει καμία ελπίδα να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης. Ξέρει επίσης πως αν θέλει να γράψει ιστορία πρέπει να συνεργαστεί με την Ευρώπη, γι' αυτό και γλύκανε λίγο τη στάση του απέναντί της. Εδώ που φτάσαμε, άλλωστε, οι Ευρωπαίοι και ο Ζελένσκι έχουν ήδη βάλει πολύ νερό στο κρασί τους. Τι διεκδικούν βασικά για να αποδεχθούν μία συμφωνία ειρήνης με τη Ρωσία; Να δοθούν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας.

Η Ευρώπη έχει ουσιαστικά συμβιβαστεί με τη στροφή 180 μοιρών που έκαναν οι ΗΠΑ στο ουκρανικό με τον Τραμπ στο τιμόνι. Ξέρει πως δεν μπορεί να στηρίξει μόνη της τον πόλεμο και είναι διατεθειμένη να πληρώσει ακριβά για να διασφαλίσει μακροχρόνια ειρήνη. Ήδη έχει διαρρεύσει συμφωνία αγοράς όπλων από τις ΗΠΑ ύψους 100 δισ. ευρώ για να θωρακιστούν τα ευρωπαϊκά σύνορα έναντι της Ρωσίας.

Θα μπορούσε κανείς να πει πως η Ευρώπη γίνεται έτσι χορηγός στην καμπάνια του Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης και για να είμαστε δίκαιοι οφείλουμε να παραδεχθούμε πως ο Αμερικανός πρόεδρος έφερε τα πράγματα ακριβώς εκεί που ήθελε. Το μπούλινγκ και οι απειλές, δυστυχώς, αποδίδουν.

Σε αυτό βοήθησε βέβαια και ο Πούτιν, ο οποίος έριξε την ατάκα - κλειδί στην Αλάσκα: "Ελπίζω να μην υπονομεύσουν οι Ευρωπαίοι τη συμφωνία", είπε και ξαφνικά οι «Πρόθυμοι» και ο Ζελένσκι δεν έχουν άλλη επιλογή. Αν ο Πούτιν προχωρήσει τη διμερή με τον Ζελένσκι, θα πρέπει να αποδεχθούν -μεταξύ άλλων- και παραχώρηση εδαφών. Μόνο για τις εγγυήσεις ασφαλείας έχουν περιθώριο να δείξουν ότι διαπραγματεύονται σκληρά και να διασώσουν κάπως την αξιοπρέπειά τους.

Θα πρέπει βέβαια να πείσουν όλους εμάς τους πολίτες της ΕΕ πως οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα χρυσοπληρώσουμε, θα έχουν πράγματι ισχύ και δεν θα μπορεί να τις παραβιάσει ο Πούτιν και κάθε Πούτιν ανά πάσα στιγμή σε 3-5 ή 10 χρόνια. Γιατί οι εγγυήσεις ασφαλείας «τύπου άρθρου 5» του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στο τραπέζι χαρακτηρίζονται απολύτως ασαφείς από όλους τους αναλυτές.

Συνοψίζοντας τις εξελίξεις μέχρι σήμερα, μέσα σε 8 μήνες και 12 ώρες στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έπεισε τους Ευρωπαίους να συνθηκολογήσουν και να διεκδικούν ουσιαστικά μόνο τις εγγυήσεις ασφαλείας, τις οποίες επαναλαμβάνουμε, θα πληρώσουμε ακριβά. Αλλά, όταν είσαι στη μεριά των ηττημένων, ίσως είναι καλύτερα να πληρώνεις για ειρήνη, παρά για πόλεμο.