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Ο Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ και οι βιομήχανοι
Γρηγόρης Νικολόπουλος
09:13 - 17 Ιουν 2026

Ο Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ και οι βιομήχανοι

Γρηγόρης Νικολόπουλος
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Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής, επιβεβαίωσε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει σοβαρές προτάσεις και πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής που το ξεχωρίζει από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. 

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε ένα μοντέλο που αυξάνει τις επενδύσεις, την παραγωγικότητα και τα εισοδήματα. Δεν επένδυσε σε αντιπολιτευτικές κραυγές, αλλά αντίθετα εστίασε σε ορισμένα μέτρα πολιτικής για τη βιομηχανία, τα οποία αποσκοπούν στην αύξηση των επενδύσεων και ταυτόχρονα λύνουν προβλήματα τόσο της βιομηχανικής παραγωγής, όσο και της κοινωνίας. Έτσι κέρδισε τις εντυπώσεις σε ένα απαιτητικό και κρίσιμο κοινό, αυτό του επιχειρηματικού κόσμου, αποδεικνύοντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με εμπειρία διακυβέρνησης, με αναπτυξιακούς στόχους και με τεχνογνωσία για την επίτευξη τους.

Υποστήριξε την επιτάχυνση των αποσβέσεων που ζητά επιμόνως ο ΣΕΒ από την κυβέρνηση - ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος σε κάθε ομιλία του την αναφέρει ως αίτημα - και αναρωτήθηκε γιατί αφού η χώρα θέλει επενδύσεις, έχει ένα από τα χειρότερα καθεστώτα αποσβέσεων μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.
Αναρωτήθηκε επίσης, γιατί αφού η κυβέρνηση θέλει επενδύσεις, φορολογεί τα μερίσματα με το χαμηλό 5%. “Το μήνυμα που στέλνει το φορολογικό μας σύστημα είναι ότι αξίζει περισσότερο να διανέμεις κέρδη παρά να τα επανεπενδύσεις» είπε ο κ. Ανδρουλάκης - και έχει δίκιο.

Όσον αφορά στις ξένες επενδύσεις μέσω Golden Visa - που ευθύνεται σε κάποιο βαθμό για το πρόβλημα στέγασης της Αθήνας, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ για την κατάργηση της και αντιπρότεινε στην κυβέρνηση την Angels Visa, δηλαδή χορήγηση βίζας για επενδύσεις σε επιχειρήσεις αντί για αγορές ακινήτων.
Συγκεκριμένα ο κ. Ανδρουλάκης πρότεινε την χορήγηση βίζας εφόσον επενδύονται χρήματα σε εταιρείες start up, σε νεοφυείς εταιρείες και σε εταιρείες που πραγματοποιούν έρευνα και καινοτομία. Έτσι υποστηρίζονται οι παραγωγικές επενδύσεις και όχι οι αγορές ακινήτων που δεν προσφέρουν τίποτα στην ελληνική οικονομία παρά μόνο σε αυτούς που τα πουλάνε και ταυτόχρονα επιτείνουν το στεγαστικό πρόβλημα.

Παρουσίασε επίσης ένα σχέδιο ενίσχυσης της παραγωγής μέσω των Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ) αλλά και των αγροδιατροφικών πάρκων, δηλαδή περιοχών εγκατάστασης αγροτικών μονάδων με συγκεκριμένα συστήματα υποστήριξης τους, προκειμένου να γίνει πιο ανταγωνιστική η παραγωγή και να αυξηθούν οι εξαγωγές.
Στο πλαίσιο της περιγραφής του παραγωγικού μοντέλου που επιλέγει το ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρουλάκης μίλησε για την ευέλικτη εργασία και τον διάλογο για τετραήμερη εργασία, για την αύξηση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην παραγωγή, για τις επενδύσεις σε υποδομές, για την αύξηση των μισθών σαν ποσοστό του ΑΕΠ.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε αυτή την “κλειστή” παρουσίαση, σε πολύ συγκεκριμένο επιχειρηματικό κοινό, κέρδισε τις εντυπώσεις των ακροατών του. Όχι μόνο επειδή παρουσίασε σοβαρές και εφικτές λύσεις για τα προβλήματα της βιομηχανίας και της χαμηλής παραγωγικότητας της, αλλά και επειδή δεν επένδυσε σε αντιπολιτευτικές λαϊκίστικες κορώνες. Αναφέρθηκε φυσικά στις αστοχίες της κυβέρνησης σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και στα σκάνδαλα που βαραίνουν την κυβέρνηση, στις εύνοιες του επιτελικού κράτους και την υπερβολική ισχύ του Μεγάρου Μαξίμου.
Όμως η ουσία της ομιλίας του ήταν η αναλυτική περιγραφή ενός καλά σχεδιασμένου παραγωγικού μοντέλου το οποίο λύνει προβλήματα, επιταχύνει την ανάπτυξη της οικονομίας και μοιράζει δίκαια τα οφέλη της ανάπτυξης.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/06/2026 - 09:23
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