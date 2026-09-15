ΠΑΣΟΚ: «Επιδημία» δηλώσεων από στελέχη της ΝΔ για μείωση του επιδόματος ανεργίας

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«Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του και προσθέτει:

«Η δήλωση Μαρινάκη ήταν μόνο η αρχή.

Ξέσπασε «επιδημία» ακραίων δηλώσεων από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Μετά τον κ. Βορίδη που δήλωσε πως άποψή του είναι ο «επιπλέον εξορθολογισμός του επιδόματος ανεργίας», ήρθε η δήλωση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Βασίλη Σπανάκη, στο Open ότι «δεν είπε κάτι ο κ. Μαρινάκης που είναι μακριά από την αγορά» και του Βουλευτή Βασίλη Οικονόμου που επιχειρηματολόγησε πως «το επίδομα ανεργίας δεν είναι Άγιο Δισκοπότηρο».

Η κρυφή ατζέντα αποκαλύφθηκε. Η συμφωνίαΒουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με την ακραία δήλωση Μαρινάκη, δείχνει τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης απέναντι στον κόσμο της εργασίας».