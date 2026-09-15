ΠΑΣΟΚ: «Επιδημία» δηλώσεων από στελέχη της ΝΔ για μείωση του επιδόματος ανεργίας

«Η δήλωση Μαρινάκη ήταν μόνο η αρχή.
Ξέσπασε «επιδημία» ακραίων δηλώσεων από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
Μετά τον κ. Βορίδη που δήλωσε πως άποψή του είναι ο «επιπλέον εξορθολογισμός του επιδόματος ανεργίας», ήρθε η δήλωση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Βασίλη Σπανάκη, στο Open ότι «δεν είπε κάτι ο κ. Μαρινάκης που είναι μακριά από την αγορά» και του Βουλευτή Βασίλη Οικονόμου που επιχειρηματολόγησε πως «το επίδομα ανεργίας δεν είναι Άγιο Δισκοπότηρο».
Η κρυφή ατζέντα αποκαλύφθηκε. Η συμφωνίαΒουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με την ακραία δήλωση Μαρινάκη, δείχνει τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης απέναντι στον κόσμο της εργασίας».